Monteliusvägeniltä on upeat näkymät Tukholmaan.

Hyvinvointi | Matka

Takaisin Tukholmaan

Tukholma on monelle suomalaiselle tuttu ja rakas matkakohde, mutta pandemian vuoksi edellisestä reissusta on saattanut kulua tovi. Kokosimme tähän juttuun, mitä uutta nähtävää ja koettavaa Tukholmaan on ilmestynyt kuluneen puolentoista vuoden aikana.

Ensin laivan ikkunasta näkyvät saaristo ja hulppeat huvilat. Sitten horisonttiin ilmestyy suurkaupungin siluetti. Laiva on tuonut yön tunteina meren yli Ruotsiin. Aamu valkenee Tukholmassa. Tuokio on monelle suomalaiselle tuttu. Risteily tai viikonloppuloma kaupungissa on kätevä ensiapu kaukokaipuuseen. Pandemian aikana matkustamaan ei kuitenkaan juuri päässyt.