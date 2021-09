Piian puolison kuolemasta on nyt kaksi kuukautta. Hän ei ollut ottanut koronarokotusta. ”Haluan puhua tästä, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että terve ihminen voi saada vakavan koronataudin.”

”Tämä on kamalin soitto, jonka lääkäri joutuu tekemään.”

Lauantaista 10. heinäkuuta oli tulossa todella lämmin. Piia odotti vanhempiaan kylään eikä osannut odottaa soittoa lääkäriltä. Ei ainakaan tällaista.

Piian mies oli ollut sairaalassa koronavirustaudin takia 12 päivää. Hän oli vakavasti sairas, mutta juuri edellisenä päivänä oli tullut uutta toivoa. Lääkäri oli arvioinut, että mies voisi jopa toipua.

Nyt tuttu lääkäri meni suoraan asiaan.

”Miehenne on saanut laajan aivoverenvuodon. Valitettavasti hän on aivokuollut. Mitään ei ole tehtävissä. ”

Mitä? Mitään ei ole tehtävissä. Eikö mitään?

”Ei”, vastasi lääkäri rauhallisesti. Tilanne oli kääntynyt äkisti huonompaan. Se oli yllättänyt lääkärinkin.

Iltapäivällä 46-vuotias mies irrotettiin hengityskoneesta ja sydän-keuhkokoneesta. Perusterve keski-ikäinen mies kuoli koronataudin seurauksiin.

Piian puolison kuolemasta on nyt kaksi kuukautta. Piia haluaa kertoa asiasta julkisesti, jotta ei tulisi enää yhtään ”turhaa kuolemaa”, kuten hän itse sanoo. Piian mielestä hänen miehensä kuolema oli sellainen. Turha kuolema.

Piian mies ei ollut ottanut koronarokotusta, toisin kuin Piia.

Kesä on ollut raskasta aikaa, eikä Piia halua itselleen tai yläkouluikäiselle pojalleen julkisuutta. HS kertoo asiasta sen yhteiskunnallisen painoarvon ja herkkyyden takia käyttämättä Piian oikeaa nimeä.

”Haluan puhua tästä, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että terve ihminenkin voi saada vakavan koronataudin.”

Rokottamattomilla riski sairastua vakavasti on huomattavasti suurempi kuin rokotetuilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 40–49-vuotiailla rokottamattomilla on kymmenkertainen riski joutua koronataudin vuoksi sairaalaan verrattuna saman ikäisiin kaksi rokoteannosta saaneisiin.

Torstaihin mennessä yksikään alle 60-vuotias kahdesti rokotettu henkilö ei ollut Suomessa kuollut koronaan. Koronaan oli kaiken kaikkiaan kuollut 1052 ihmistä, joista 40–49-vuotiaita oli 16.

Piian mies ei ollut ottanut koronarokotusta, toisin kuin Piia.

Piia asuu tiilitalossa kotoisalla omakotialueella, jonka kadut ovat arkipäivänä hiljaiset. Talon ovessa on kummankin puolison nimi, eteisen seinällä valokuva, jossa nuori morsian ja salskea sulhanen syöttävät toisilleen hääkakkua.

Piia on tuntenut miehensä rippikouluikäisestä saakka. Valokuvissa hän näyttää pitkän miehensä rinnalla hennolta – ja onnelliselta.

Eteisessä on myös ovi, jossa lukee Ei saa häiritä! Se kertoo, että kodissa asuu myös teini-ikäinen poika, joka on tosin tällä hetkellä koulussa. Häiritsemisen vaaraa ei siis ole.

Huoneen asukas on kuitenkin tärkeä syy siihen, miksi Piia haluaa puhua kokemuksistaan. Niitä, jotka epäröivät rokotuksen ottamista, hän kehottaa ajattelemaan lapsia ja heidän tulevaisuuttaan.

”Miettikää, haluammeko oikeasti eroon epidemiasta ja rajoituksista. Jos rokotuskattavuutta ei saada riittävän suureksi, pandemia vain jatkuu ja jatkuu.”

Piia istuu keittiön pöydän ääreen ja aloittaa kertomuksensa.

Sen läpi käyminen ei ole helppoa. Miten pidemmälle tarina etenee, sitä enemmän tarvitaan pöydällä olevaa paperirullaa.

Piia sai ensimmäisen rokotuksen huhtikuussa. Silloin mies suhtautui rokotuksen ottamiseen vielä avoimin mielin. Mutta mitä pidemmälle kevät eteni, sitä jyrkemmäksi hänen mielipiteensä muuttuivat.

Miehen lähipiirissä oli rokotusten vastustajia. Samat ihmiset olivat aiemminkin olleet kiinnostuneita länsimaista lääketiedettä ja virallisia ravitsemussuosituksia haastavista menetelmistä.

Yksi oli onnistunut laihtumaan kymmeniä kiloja erityisellä ruokavaliolla, josta Piian mieskin oli innostunut. Sitten mukaan tuli muutakin: terveyspillereitä kahvin sekaan. Puheita lääkkeettömästä elämästä, johon ei kuuluisi antibiootteja eikä rokotteita. Ajatuksia oli esitelty innostuneeseen sävyyn myös sukulaisille.

Sitä Piian oli vaikea hyväksyä: ”Että tällaista puhuttiin minun äidillenikin, jolla on diabetes, verenpainetta ja kohonnut kolesteroli – että jättäisi vaan lääkkeet pois!”

Puolison näkemykset alkoivat herättää eripuraa kodin ulkopuolellakin.

Miehellä oli tapana pelata biljardia tutun porukan kanssa. Toukokuussa hän ei ollut enää tervetullut joukkoon. Muilla oli rokotukset, Piian miehellä ei. Biljardipöytään saisi palata vasta, kun rokotus olisi kunnossa, porukka oli linjannut.

”Mies totesi vain, että jaaha, he ovat ottaneet tuollaisen asenteen.”

Piialle mies saattoi huutaa, koko korona on huuhaata ja että rokote muuttaa ihmisen dna:ta.

Alkukesä oli kuitenkin mukavaa aikaa. Mies oli lomalla ja puuhasi pojan kanssa. Kun poika sai mopokortin, isä otti siitä valokuvan ja lähetti sen kavereilleen: Tästä kesä alkaa.

Juhannus teki tuloaan, ja se oli tarkoitus viettää suvun mökillä. Sukujuhannuksesta ei kuitenkaan tullut mitään, kun koko perhe sairastui koronaan. Mies sai positiivisen testituloksen juhannusta edeltävänä keskiviikkona, Piia ja poika muutama päivä sen jälkeen.

Piian oireet olivat lieviä: Vähän kurkkukipua, lihas- ja päänsärkyä. Kuume nousi enimmillään 37,6 asteeseen. Myös pojan oireet olivat lieviä.

Miehellä sen sijaan kuume nousi yli 39 asteeseen. Se sahasi monta päivää, painui alas tulehduskipulääkkeillä, mutta nousi iltaa kohti aina uudestaan.

Miehen kunto heikkeni. Hengittäminen muuttui vaikeaksi. Juhannuksen jälkeisenä tiistaina hän lepäsi pihalla aurinkotuolissa ja puhui puhelimeen niin, että puhelin oli hänen olkapäällään.

”Säikähdin: Eikö hän jaksa edes pitää puhelinta”, Piia muistelee.

Illalla soitettiin ambulanssi. Lähtiessään mies taputti Piiaa ja poikaa olkapäälle ja sanoi, että käyn sairaalassa saamassa vähän lisähappea ja tulen huomenna takaisin.

Mutta mies ei palannut seuraavana päivänä. Sen sijaan hän viestitti, että hänet siirretään toiseen sairaalaan.

”Minä soitin kauhuissani, että minkä takia. Sairaalasta kerrottiin, että lisähappi ei ollut riittänyt turvaamaan miehen hapen saantia. Hänet siirrettiin sairaalaan, johon koronapotilaiden hoito on keskitetty.”

Illalla Piia sai sairaalasta tiedon, että miehelle oli hengitysvajeen vuoksi laitettu paineavusteinen hengitysmaski, jonka vuoksi hän ei voi vastata puhelimeen.

Miehellä oli korkea kuume ja hänen tulehdusarvonsa olivat kohonneet. Keuhkokuvissa näkyi pahoja vaurioita. Hän sai antibioottia, verenohennuslääkkeitä ja kortisonia.

Piia ei päässyt sairaalaan, koska oli itsekin pojan kanssa eristyksissä koronan takia.

Hän saattoi kuitenkin soittaa miehelleen, kun hoitaja auttoi laittamalla puhelimen kaiuttimelle.

”Kerroin, että me alamme olla koronataudin kanssa voiton puolella ja pääsemme pian eristyksestä. Mies vastasi heikolla äänellä, että ok, selvä. Sitten hoitaja kertoi miehen näyttävän kädellään, että ei jaksa puhua enempää.”

Piia pääsi katsomaan miestään vasta, kun tämä oli nukutettu ja kytketty hengityskoneeseen. Hengitystä tuettiin henkitorveen viedyn putken avulla. Poika arasteli laitetta eikä halunnut tulla mukaan sairaalaan. Piian mielestä se oli hyvä päätös.

Heinäkuun alussa Suomen oli vallannut tukahduttava helle. Hiki valui sairaalan suojavaatteiden alla ja liimasi Piian vaatteet ihoon.

Teho-osastolla näky oli järkyttävä. Pitkä ja raamikas mies makasi vatsallaan sairaalavuoteella avuttoman oloisena. Selän päällä oli jääpusseja jäähdyttämässä kehoa.

Piia silitti miehensä käsivartta ja yritti jutella, vaikkei tiennyt, kuuliko mies.

”Ajattelin, että hän on kookas ja voimakas. Kyllä hän selviää.”

Miehen tilanne ei kuitenkaan helpottunut, päin vastoin. Seuraavana päivänä hänet siirrettiin taas uuteen paikkaan, Meilahden tornisairaalaan, jossa oli vielä tehokkaampi laite, sydänkirurgiassa käytettävä sydän-keuhkokone.

”Se on kuulemma äärimmäinen, hyvin raskas hoitokeino, jossa on riskinsä. Ajattelin kuitenkin toiveikkaasti, että kyllä tästä vielä selvitään, kun on näin hyvät laitteet”, Piia sanoo.

Parin päivän kuluttua alkoikin tuntua, että hoito tehoaa.

Helleviikko alkoi kääntyä kohti viikonloppua. Perjantaina Piia meni sairaalaan.

Osastolla hän keskusteli pitkään lääkärin kanssa. Puolison kuume- ja tulehdusarvot olivat laskeneet normaalille tasolle, ja tilanne näytti lääkärin mukaan vakaalta.

Lääkäri sanoi, että ennustetta on hyvin vaikea antaa, mutta toipuminen ei olisi mahdotonta. Joka tapauksessa se tulisi kestämään pitkään.

Piia silitteli nukkuvaa miestään ja jutteli hänelle.

”Illalla kotiin lähtiessä tuntui paremmalta. Lääkärikin sanoi, että hän ei soittele viikonlopun aikana.”

Lauantaiaamuna 10. heinäkuuta puhelin sitten kuitenkin soi.

Kun lääkäri oli kertonut, että mies oli saanut yllättäen aivoverenvuodon, Piia lähti poikansa ja lähiomaisten kanssa sairaalaan hyvästelemään puolisonsa.

Kaikki tuntui Piiasta epätodelliselta, kuin unelta.

”Tehohoitohuone oli erilainen kuin edellisenä päivänä. Mies oli edelleen kiinni sydän-keuhkokoneessa, mutta nyt hänen kasvonsa olivat näkyvissä. Huoneessa oli kaksi led-kynttilää.”

Poika istui sairaalapastorin kanssa sivummalla.

Mies näytti hauraalta. Monitorista näkyi, että hän oli laihtunut 20 kiloa.

”Onko tämä minun mieheni, minun iso vahva mieheni?”

Piia piti kiinni miehensä kädestä, jossa ei tuntunut olevan lainkaan voimaa. ”Alkoi harmittaa kaikki eripura. Nekin riidat koronarokotuksista.”

Omaiset saivat viipyä huoneessa niin kauan kuin halusivat.

Lähdöstä Piialle jäi mieleen sairaalan aulassa oleva kello, jonka viisarit näyttivät aikaa 16.30. Kun he olivat päässeet kotiin, lääkäri soitti ja kertoi, että laitteet oli sammutettu. Miehen sydän oli pysähtynyt kello 17.10.

Piian mies ei ollut ottanut koronarokotusta, toisin kuin Piia.

Keittiössä auringon läikkä on siirtynyt pöydällä viistoon. Poika tulee pian koulusta.

Piia elää nyt uudenlaista arkea alaikäisen lapsen yksinhuoltajana.

”Välillä kaikki tuntuu hirveän epäreilulta. Kun ajattelen syntymäpäiviä, valmistujaisia ja kaikkia pojan tulevia merkkipäiviä, joissa hänen isänsä ei ole läsnä, tunnen jopa vihaa ja raivoa – eikö mieheni ajatellut lainkaan meitä?”

Hän sanoo kuitenkin olevansa menossa kohti hyväksyntää. ”Elämä jatkuu. Haluan ajatella hyvän kautta – en jossitella enkä kantaa kaunaa.”

Koronataudin hoitoon liittyvät tiedot on tarkistanut tehohoitolääketieteen dosentti Tero Varpula.