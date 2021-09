Koronakotitestit ovat THL:n asiantuntijan mukaan kohtuullisen luotettavia. HS teki kotitestin yhdessä asiantuntijan kanssa.

Koronan kotitestipakkauksessa on oltava vaatimustenmukaisuudesta kertova CE-merkintä, jonka perässä on tuotteen arvioineen ulkopuolisen tarkastuslaitoksen nelinumeroinen koodi sekä suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet.

Kotona tehtäviä koronapikatestejä myydään nyt runsaasti apteekeissa ja päivittäistavarakaupoissa.

Johtava asiantuntija Niina Ikonen Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksesta (THL) pitää kotitestejä kohtuullisen luotettavina, mutta muistuttaa, ettei mikään testi ole sataprosenttinen.

”Jos oireet jatkuvat, kannattaa ehkä tehdä uusi testi päivän tai parin päästä, sillä kotitestin herkkyys ei vastaa terveydenhuollossa tehtävää PCR-testiä”, Ikonen sanoo.

Negatiivinen testitulos ei tarkoita, etteikö henkilöllä voisi olla koronatartunta. Tällöin kyseessä voi olla koronataudin itämisaika, jolloin virusta ei erity vielä riittävästi niin, että testi tunnistaisi viruksen näytteestä.

HS osti kotikoronatestin Yliopiston apteekista. Eri paikoissa myytävät testit toimivat samalla periaatteella.

Ikonen ohjeistaa tarkastamaan, että testipakkauksessa on vaatimusten mukaisuudesta kertova CE-merkintä. Merkinnän perässä on tuotteen arvioineen ulkopuolisen tarkastuslaitoksen nelinumeroinen koodi.

”Suomessa myytävissä kotitesteissä tulee olla yksinkertaiset ja selkeät suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet, joita noudattamalla testin tekeminen on suhteellisen helppoa”, Ikonen sanoo.

Kotitestin voi Niina Ikosen mukaan tehdä, jos on esimerkiksi saanut jo kaksi koronarokotetta, mutta saa lieviä flunssaoireita, kuten nuhaa, kurkkukipua tai yskää eikä ole vakavan taudin riskiä, joka vaatisi terveydenhuollon arviointia.

Suositus on, että vanhemmat tekevät testin alle 14-vuotiaalle lapselleen.

Tekniseltä suoritukseltaan kotitestit ovat varsin samankaltaisia kuin terveydenhuollon käyttämät antigeenitestit.

Kotitestien toivotaan Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tuoreen kansallisen koronaviruksen testaus- ja jäljitysstrategian mukaan vähentävän terveydenhuollon testikuormitusta.

Tiistain 14. syyskuuta tiedotustilaisuudessa kotitestejä kuvailtiin ”virallisia testejä täydentäviksi”. Kotitestissä saatu positiivinen tulos pitää silti edelleen varmentaa PCR-testillä, eikä kotitestien perusteella voida tehdä hoito-, karanteeni- tai eristyspäätöksiä.

HS testasi, miten kotitestin tekeminen onnistuu. THL:n johtava asiantuntija Niina Ikonen opasti vieressä.

Näin teet koronatestin kotona:

Ennen testiä: Tarkista, että paketissa olevat osat ovat ehjiä: testiliuos, pieni muoviputki liuokselle, steriloitu vanupuikko, testauslaite ja käyttöohjeet.

Puhdista pöytä, aseta ajastin (esimerkiksi kännykkä) viereesi, niistä nenä useamman kerran ja pese kätesi niistämisen jälkeen.

1. Napauta testiliuospulloa (uuttoliuos) sormella, niin, että kaikki neste valuu pullon pohjalle. Avaa pullo.

Testiliuospullo.

2. Pane auki oleva muoviputki pystyasentoon sille varattuun telineeseen. Kaada liuos putkeen koskematta putken reunoja.

Muoviputkiteline.

3. Avaa pakkaus, jossa on steriili vanupuikko. Työnnä vanupuikko varovasti sieraimeesi ja pyöritä sitä siellä hetki (3–5 sek.). Pidä vanupuikko mahdollisimman pystyasennossa ja kallista päätäsi hieman taakse. Terveydenhuollon ammattilainen työntää vanupuikon nenänieluun, mutta kotitestissä riittää, että työntää puikon sieraimen yläosaan.

Tee sama molempiin sieraimiin. Käytä peiliä tarvittaessa.

Kotitestissä riittää, että työntää puikon sieraimen yläosaan.

4. Kasta sieraimissa ollut vanupuikko testiliuokseen, kierrä sitä muutaman kerran ja jätä se siihen minuutin ajaksi.

Kasta sieraimissa ollut vanupuikko testiliuokseen.

5. Poista vanupuikko testiliuoksesta puristamalla muoviputkea niin, että ylimääräinen neste pumpulipuikon päästä jää putkiloon. Pane pumpulipuikko pussiin tai suoraan roskikseen.

6. Aseta testiputken tippakärki kiinni varovasti koskematta tippakärkeä.

7. Avaa testikasettipakkaus ja aseta se pöydälle. Alustan tulee olla tasainen.

8. Käännä testiputki ylösalaisin ja tiputa näytekaivoon (S) kolme tippaa testiliuosta. Odota 15–20 minuuttia. Neste alkaa pikku hiljaa imeytyä testialueelle ja sen väri muuttuu tummemmaksi.

Tiputa näytekaivoon kolme tippaa testiliuosta.

9. Testitulosten tulkinta: Jos testialueelle ilmaantuu kaksi värillistä testiviivaa (C ja T), tulos on positiivinen. Jos näyttöön ilmestyy vain ylempi värillinen viiva (C), testi on negatiivinen.

Odota 15–20 minuuttia.

Vinkki! Osta varuilta ainakin kaksi testiä, jos testi ei jostain syystä toimi tai teet virheen sen tekemisessä. Varaa nenäliina viereesi, sillä aivastat varmasti testiä ottaessasi.

Katso videolta, miten teet kotitestin oikein:

