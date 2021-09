Riittävä liikunta lapsen kanssa on palvelus koko perheelle, kirjoittaa Anni Hautala.

Tilaajille

Kuopukseni syntymän myötä olen käynyt tasaiseen tahtiin neuvolassa. Odotustilan seinillä on paljon yleis­hyödyllisiä tietoiskuja esimerkiksi imetyksestä ja synnytyksen jälkeisestä masennuksesta.

Yhdessä julisteessa jo aika iso lapsi istuu rattaissa. Tekstissä kerrotaan, että lapsen tulisi saada kulkea omin jaloin. Ilmeisesti pulmana on, että me aikuiset istutamme lapsia rattaissa liian pitkään, jolloin he eivät pienestä asti totu liikkumaan itse.