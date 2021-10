Maailman kaunein lause 3-vuotiaan suusta suppilovahveropastan äärellä: ”Äiti, saanko lisää?”

Lapseni rakastavat sieniruokia. He santsaavat sienipastaa ja kauhovat sieniseljankaa niin, että pian kauha raapii kattilan pohjaa.

Ainakin loppusyksystä. He nimittäin ovat niin pieniä, että ovat ehtineet unohtaa tämän tosiasian aina uuteen syksyyn tultaessa.

Siksi minun on lanseerattava sieniruuat heille joka syksy uudestaan.

Ja siihen minulla on yksi tehokas kikka, jonka olen oppinut omalta äidiltäni.

Sienen maussa tuskin on taaperoiden mielestä mitään kovin kummallista. Useammin se on sienen ulkoasu ja rakenne, joka saa lapsen epäluuloiseksi. Siksi on taklattava niin sanottu rakennehaaste.

Aloitan aina sienisyksyn tekemällä lapsille sienipastaa, sillä he rakastavat pastaa (kuten ilmeisesti kaikki lapset).

Kun kastike on valmis, on aika ottaa esiin salainen ase: sauvasekoitin.

Sauvasekoittimella siloitettu kastike varmistaa sen, ettei mikään limainen klöntti voi pilata lapsen sieniruokakokemusta.

Kun sienikastike on valmista, otan esiin salaisen aseeni. Se on sauvasekoitin.

Soseutan kuuman kastikkeen sileäksi. Näin mikään niljakas möykky ei voi tulla onnistuneen ruokakokemuksen tielle.

Syksyn ensimmäiselle sieniaterialle lorautan kastiketta pastan sekaan vain vähän, ja parmesaania sitäkin enemmän.

Seuraavalla kerralla kastikkeen määrää voi lisätä. Ja kun lapset näin hahmottavat tosiaankin pitävänsä sienistä, voi soseuttamisen jättää parin lanseerausruokailun jälkeen pois. Sen jälkeen voikin huoletta siirtyä kaikenlaisiin sieniruokiin.

Soseutusniksiä voi yhtä lailla käyttää sileiden sienikeittojen tekemiseen, mutta itse olen tehnyt lapsille sienipastaa tällä reseptillä:

Soseuttamisen lisäksi käytän muutamaa muutakin niksiä.

Vahvistan lasten omaa tarinaa siitä, että hehän suorastaan himoitsevat sieniruokia. Muistelen kertoja, miten he ovat ahmineet sieniä niin, että hyvä kun on vanhemmille jäänyt mitään. Saatan näyttää puhelimesta tai kuvakirjasta kuvia, jossa he lappaavat sienisoppaa suuhunsa innolla.

Nämä ovat tehokkaita konsteja siinä vaiheessa, kun kaikelle avomielinen vauva tai pikkutaapero muuttuu nirsoksi ja epäluuloiseksi leikki-ikäiseksi. Kannattaa siis kerätä sieniruokailutodistusaineistoa jo vauva-ajoilta.

Tietysti myös vanha kunnon osallistaminen tukee sieniruokien hupenemista lautaselta.

Otan lapset mukaan poimimaan suppilovahveroita. Löytämisen riemun lisäksi lapset tietysti haluavat tehdä saaliista ruokaa.

Suppilovahveroiden puhdistaminen onnistuu hyvin jo kolmivuotiaalta, koska siinä ei tarvita veistä vaan sienet voi repiä kahtia.

Olen antanut kolmivuotiaan myös paistaa sienistä nestettä pois pannulla, koska siinä ei rasva räisky, mutta tätä en tietenkään uskalla suositella muille.

Kun ruoka on itse kerättyä ja itse kokattua, epäluulo ruokaa kohtaan todennäköisesti vähenee. Tietysti on myös terveen epäluuloisia ja fiksuja lapsia, joille vanhempien läpinäkyvät temput eivät mene läpi.

Neljävuotiaalle koehenkilölle maistuvat sienet, kunhan annosta ei ole pilattu yrteillä.

Meillä sienistä on tähän mennessä innostuttu joka syksy. Sienipastan lisäksi lasteni (ja itseni) ikisuosikki on marttojen sieniseljanka. Resepti näyttää yksinkertaiselta mutta maku on huumaava.

Itse teen sieniseljankaa viimeistään siinä vaiheessa, kun sienireseptien loputon kermalla ja voilla lotraaminen alkaa tökkiä. Luultavasti ruoka vaatii lapsilta totuttelua, mutta koska meillä tehdään tätä joka toinen viikko läpi syksyn, ruuasta on tullut yksi lasten suosikeista.

