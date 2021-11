Wide ContentPlaceholder

Milla Linnervuo opiskeli koko kesän tämän syksyn ylioppilaskirjoituksia varten. Hän haluaa varmistaa parhaat arvosanat. Linnervuo kuvattiin Ressun lukiossa Helsingissä.

Hyvinvointi | Opiskelu

Vain kymppi riittää

Milla Linnervuo, Juliet Lehtonen ja Akseli Köngäs ovat abiturientteja, joilla on kympin todistukset ja tavoitteet korkealla. Miten he selviävät paineista, joita lukiolaisilla on tutkimusten mukaan enemmän kuin koskaan ennen.

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Henkistä väsymystä, ruokahalun vähenemistä ja sitä, että herää aamulla neljän, viiden välillä eikä saa enää unta, kun alkaa jo stressata. Kaikki ajatukset pyörivät koulun ympärillä. Sellaisiksi helsinkiläisen Ressun lukion abiturientti Milla Linnervuo kuvailee tuntemuksia, joita hänellä on ollut lähes jokaisen lukion koeviikon aikana. Vuodessa on viisi koeviikkoa.