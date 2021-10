Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen pohtii syitä sille, miksi Suomen rokotuskattavuus on jäänyt EU:n keskitasolle. Hänen mielestään tavoite pitäisi asettaa 90 prosenttiin.

Monilla työpaikoilla maskien käytöstä on jo luovuttu.

Etätyösuositus päättyy monissa kunnissa tällä viikolla ja ihmiset ovat palaamassa takaisin työpaikoille. Työpaikoilla pohditaan nyt, voisiko maskin jo riisua vai tulisiko sen käyttöä jatkaa.

Uudenmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä kehottaa kuitenkin edelleen noudattamaan maskeja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella. Syynä on se, että Uudellamaalla koronaepidemiatilanne on pahentunut samalla kun koronarajoituksia on purettu.

”Tässä tilanteessa maskin käytöstä ei ole syytä luopua”, sanoo Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Eeva Ruotsalainen

”Kehotamme jatkamaan edelleen maskin käyttöä rokotussuojasta riippumatta julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan - ja kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa”, hän sanoo.

Hän muistuttaa, että maskit suojaavat myös muilta hengitystieinfektioilta, kuten influenssalta ja tavallisilta flunssaviruksilta.

Ruotsalainen perustelee linjausta sillä, että koronavirustautitapausten ja sairaalahoitoon joutuneiden määrä on kääntynyt kasvuun. Husin vuodeosastoilla on Ruotsalaisen mukaan ollut viime päivinä 30 ja teho-osastoilla 8–11 koronapotilasta.

Suomessa on Ruotsalaisen arvion mukaan myös paljon piilossa olevia koronavirusinfektioita, koska ihmiset eivät enää käy testeissä yhtä paljon kuin aiemmin. Myös Espoosta ja Helsingistä otetuissa jätevesinäytteissä koronavirusten määrän on havaittu nousseen.

”Missään tapauksessa ei voi sanoa, että olisimme palanneet niin sanottuun uuteen normaaliin”, Ruotsalainen sanoo.

Kasvomaski on hänen mukaansa toimiva ja edullinen tapa torjua pandemiaa tässä tilanteessa, kun käytössä ei ole enää juuri muita kuin ravintoloita koskevia koronarajoituksia.

Kasvomaskien käyttöä puoltaa myös se, että kahden rokotusannoksen kattavuus on edelleen kaukana tavoitellusta 80 prosentista ja se nousee hitaasti. Maanantain lukujen mukaan rokotettujen osuus 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista oli 73,7 prosenttia.

Husin alueella 12 vuotta täyttäneistä toinen rokotus puuttuu vielä noin 360 000 henkilöltä, jonka lisäksi alle 12-vuotiaat ovat toistaiseksi kokonaan rokottamatta, jonka lisäksi alle 12-vuotiaat ovat toistaiseksi kokonaan rokottamatta.–

”Kun koronavirusta kiertää väestössä paljon, infektiopaine kohdistuu myös niihin, jotka ovat jo saaneet yhden tai kaksi rokotusta ja erityisesti ikääntyneisiin sekä riskiryhmiin”, Ruotsalainen huomauttaa.

Vaikka tavoite on asetettu 80 prosentin rokotuskattavuuteen, sen pitäisi Ruotsalaisen mielestä olla lähempänä 90 prosenttia.

”Mitä vähemmän rokottamattomia, sitä enemmän virus törmää rokotuksen antamaan suojaan”, Ruotsalainen sanoo.

Suomen täyden rokotussarjan rokotuskattavuus on EU-maiden vertailussa jäänyt keskitasolle. Se tuntuu yllättävältä, kun esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimusten perusteella suomalaiset ovat hyvin rokotusmyönteistä kansaa, eikä rokotuskielteisten ihmisten osuus ei ole kovin suuri.

Yksi syy Suomen keskitason rokotuskattavuuteen on Ruotsalaisen mielestä se, että Suomi otti käyttöön 12 viikon aikavälin kahden rokoteannoksen välille. Näin haluttiin turvata ensimmäinen rokotus useammalle henkilölle. ”Monissa muissa maissa rokotukset annettiin lyhyemmällä aikavälillä. Siksi niissä päästiin nopeammin täyteen rokotussuojaan, kuten Tanskassa yli 18-vuotiailla jo 95,2 prosenttiin”, Ruotsalainen toteaa.

Toinen syy oli se, että kesällä moni siirsi toisen rokotuksen ottamista lomansa vuoksi. ”Myöskään ensimmäisiä rokotuksia ei nuorten aikuisten ikäryhmässä otettu niin sinnikkäästi”, Ruotsalainen lisää.

Kolmas syy saattaa Ruotsalaisen mukaan olla se, että moni 20–34-vuotias on jäänyt siihen väärään käsitykseen, että vakavan koronataudin riski koskee vain ikääntyneitä ja riskiryhmiä.

”Tällä hetkellä sairaalahoitoon joutuu myös nuoria aikuisia, joiden joukossa on eniten rokottamattomia tai yhden rokotuksen varassa olevia. Ajatellaan, että vakava sairastuminen ei koske juuri minua.”

Hänen mielestään nyt tulisi vahvistaa ymmärrystä siitä, että myös nuoret voivat sairastua vakavaan koronatautiin ja saada pitkäkestoisen long covid -koronataudin. ”Epidemia on tärkeää saada hallintaan. Siksi suositamme kasvomaskin käyttöä.”

Kasvomaskien käytön lisäksi Ruotsalainen muistuttaa myös muista käytössä olevista keinoista, joita ovat esimerkiksi tartunnanjäljitys ja sisätilojen hyvä ilmanvaihto. ”Aluehallintovirastot ja kunnat voivat tarvittaessa ottaa käyttöön uusia alueellisia ja paikallisia rajoituksia, ja rajoitusten kohteena olevat toimijat voisivat edellyttää asiakkailtaan vaihtoehtoisesti koronapassia”, Ruotsalainen lisää.

Voiko koronavirus muuntua niin, että se väistää rokotteet?

Ruotsalaisen mukaan on mahdollista, että rokottamattomassa väestössä kehittyy koronamuunnos, joka lisääntyy ja väistää rokotussuojaa.

”Onneksi koronarokotteita pystytään räätälöimään nopeastikin sellaisiksi, että ne suojaavat uudelta muunnokselta”, hän sanoo.

”Jos jotakin olen tästä viruksesta oppinut, niin sen, että se yllättää aina uudelleen. Toisin sanoen, olemme aina askeleen jäljessä”, Ruotsalainen sanoo.

Hän muistuttaa, että ihmisillä on vahva halu ajatella, että epidemia on ohi. ”Puramme rajoituksia, koska haluamme uskoa, että se oli siinä. Rokottamattomat tulevat kuitenkin sairastumaan ennemmin tai myöhemmin.”

Ihannetilanne olisi Ruotsalaisen mukaan se, että pyrkisimme ennakoimaan asioita niin, että emme antaisi epidemialle mahdollisuutta yllättää ja tekisimme epidemian pahentuessa päätöksiä torjunnasta ennakoiden

Osa ennakointia on hänen mukaansa se, että Suomi on varautunut kolmansien rokoteannosten jatkamiseen seuraavalle kohderyhmälle. ”Se on tärkeä ja järkevä osa varovaisuusperiaatetta.”

Hän huomauttaa, että Israelista on saatu lupaavia tuloksia, joiden mukaan kolmas rokotuskierros on vahvistanut moninkertaisesti ihmisten vasta-aineita koronavirukselle. ”Se antaa ymmärrystä siitä, että kolmas annos vahvistaa merkittävästi suojaa, vaikka emme vielä tiedä, kuinka pitkäksi aikaa”, Ruotsalainen sanoo.