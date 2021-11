Kipujen taustalla voi olla endometrioosi, joka on yhtä yleinen kuin astma tai kakkostyypin diabetes. Ajoissa aloitettu hoito sammuttaa tautia ja vähentää lapsettomuuden riskiä, sanoo synnytys- ja naistentautien erikoislääkäri Outi Uimari.

Juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.

Synnytys- ja naistentautien erikoislääkäri, kliininen opettaja, tutkija Outi Uimari Oulun yliopistosta ja Oulun yliopistollisesta sairaalasta:

”Valtaosa naisista kokee jonkinasteista kipua kuukautisten aikana ensimmäisenä vuotopäivänä. Jos kipu kestää useita päiviä ja estää normaalit päivittäiset toiminnot, kuten esimerkiksi opiskelun, työnteon tai harrastamisen, on se epänormaalia.

Tavallisin kuukautiskipuja aiheuttava sairaus on endometrioosi eli kohdun limakalvon sirottumatauti. Sitä sairastaa jopa joka kymmenes nainen. Se on yhtä yleinen sairaus kuin astma tai kakkostyypin diabetes. Silti se on yhä paljon huonommin tunnettu.

Synnytys- ja naistentautien erikoislääkäri Outi Uimari

Endometrioosissa esimerkiksi vatsakalvon, suolen tai virtsarakon pinnalle muodostuu kohdun limakalvon kaltaista kudosta, joka reagoi munasarjojen erittämiin hormoneihin. Tästä aiheutuu kipua kuukautisten aikana.

Moni potilas kertoo, että hänen oireitaan on vähätelty eikä apua ole saanut vuosiin, vaikka on sitä yrittänyt hakea. Tutkimusten mukaan endometrioosin diagnoosiviive onkin 7–9 vuotta oireiden alkamisesta.

Suomalaisen tutkimuksen mukaan kuukautiskipuja on 68 prosentilla 15–19-vuotiaista tytöistä. Heistä joka toinen on kokenut ne hyvin voimakkaina. Runsaan tuhannen tytönnaisen aineistossa kahdeksan prosenttia on joutunut olemaan kuukautisten takia poissa koulusta joka kuukausi.

Jos vaiva on niin vaikea, että se rajoittaa elämää, on syytä hakea apua, oli syy kuukautiskivuille mikä tahansa. Kivut, joiden kanssa ei pärjää, vaikuttavat laaja-alaisesti elämänlaatuun.

” Kipujen kroonistuessa kipupäiviä voi olla enemmän kuin kivuttomia.

Endometrioosiin voi liittyä muitakin lantion alueen kipuja, kuten ulostamis- ja yhdyntäkipuja. Kipujen kroonistuessa kipupäiviä voi olla enemmän kuin kivuttomia.

Jos kipua ei hoideta kunnolla, se voi altistaa naisen muille kipusairauksille , kun toistuva voimakas kipu herkistää keskushermoston kivulle. Näitä sairauksia ovat esimerkiksi migreeni, fibromyalgia ja nivelrikko.

Koska endometrioosi on estrogeenihormonista riippuvainen sairaus, tärkein hoitomuoto on raskauden ehkäisyyn tarkoitetut hormonaaliset valmisteet. Kuukautisvuoto on yhteydessä kipuihin, joten kun vuoto saadaan lääkityksellä pois, kivut vähenevät.

Sairaus aiheuttaa myös lapsettomuutta. Hormonilääkityksen pitkäaikainen käyttö ja riittävän aikainen aloitus sammuttavat ja rauhoittavat tautia. On jonkinasteista näyttöä siitä, että kun tauti ei pääse pahenemaan, lapsettomuuden riski pienenee.

Vuosien viivettä diagnoosin saamisessa selittää moni tekijä. Kuukautiskipuja on pitkään normalisoitu. Lisäksi aiemmin luultiin, että endometrioosi saa alkunsa vasta 20 ikävuoden jälkeen. Nyt tiedetään, että endometrioosi voi alkaa pian kuukautisten alkamisen jälkeen jopa 12-vuotiaana.

Uutta tietoa on sekin, että endometrioosikipu voi myös aivan äkillisesti pahentua. Endometrioosi tuleekin huomioida yhtenä vaihtoehtona, kun päivystykseen tulee vatsakipuinen nainen.

” Endometrioosi ei lyhennä elinikää, mutta voi heikentää elämänlaatua merkittävästi. Hormonihoidon lisäksi kaikilla potilailla pitäisi olla kivunhoitosuunnitelma.

Vaikka raskauksien tiedetään estävän endometrioosin kehittymistä, sitä voi sairastaa myös useita kertoja synnyttänyt nainen, jonka oireet ovat alkaneet vasta 40-vuotiaana. Potilas ei siis aina ole nuori, lapseton nainen, niin kuin aiemmin luultiin.

Endometrioosin tarkkaa syytä ei tiedetä. Siihen liittyy periytyvyyttä. Jos esimerkiksi äidillä tai sisarella on endometrioosi, tytöllä on viisinkertainen riski sairastua siihen. Myös immunologia, ympäristö ja muut tekijät vaikuttavat.

Endometrioosi on krooninen kipusairaus, joka vaikuttaa naisen koko elinkaareen. Se ei lyhennä elinikää, mutta voi heikentää elämänlaatua merkittävästi. Hormonihoidon lisäksi kaikilla potilailla pitäisi olla kivunhoitosuunnitelma.

Endometrioosia tutkitaan paljon ja siitä on saatu paljon uutta tietoa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kaikissa Suomen yliopistosairaaloissa toimii nykyään endometrioosiin keskittynyt työryhmä. Kun tietämys lisääntyy, hoitokäytännöt muuttuvat ja avun saaminen helpottuu.

Jos vaivaansa ei saa apua, voi pyytää terveydenhoitajaa tai lääkäriä miettimään vielä uudestaan, onko endometrioosi todella suljettu pois kuukautiskipujen taustalta. Luotettavaa tietoa on kaikkien saatavilla.”