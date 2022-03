Vegaaniruokavalion aloittanut Anne Haikola joutui kamppailemaan eettisen ruokavalion ja hammasterveyden välillä. Kasvisruokavalio saattaa olla hyvin hapanta ja kuluttaa siten hampaita, huomauttaa hammaslääkäri.

Tilaajille

Punaisen kirjan kannessa on hahmo, jolla on lehmän pää ja naisen alaston vartalo. Kirjassa luodaan kauhukuvaa tulevaisuudesta, jossa ihmiset syövät toisiaan ja ihmislihan tuottaminen on laillista.

Kun Anne Haikola laski Agustina Bazterican Rotukarja-kirjan käsistään, päätös kypsyi: ryhdyn vegaaniksi.