Kun kodista tulee etätyötä tekevän puolison konttori, tilanne voi käydä perheenjäsenille sietämättömäksi.

Asia nousi esille, kun nimimerkki epätoivoinen kodinmenettäjä kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidesivulla, että hänellä ei enää ole kotia.

Hän kertoi olevansa yksinoloa kaipaava erityisherkkä ja kärsineensä tilanteen aiheuttamaa ahdistusta jo kohta kaksi vuotta. ”Onko puolisoni työnantajalla oikeus viedä minulta oma kotini ja muuttaa se konttoriksi”, hän kysyi.

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki ymmärtää nimimerkin ahdinkoa. Etätyön aiheuttamia arkielämän ristiriitoja ja haittoja on tullut esiin myös tutkimuksissa.

Virpi Ruohomäki

Etätyön tuoma paine on hänen mukaansa ollut erittäin kova varsinkin lapsiperheissä, joissa lapset ovat olleet etäopetuksessa ja pienimmät lapset kotihoidossa.

”Toipuminen kestää jonkin aikaa”, Ruohomäki arvioi.

Enemmistöllä työntekijöistä kokemukset etätyöstä näyttävät kuitenkin olleen myönteisiä. Työterveyslaitoksen Etätyö ja työkyky -tutkimuksen alustavien tulosten mukaan yli 80 prosenttia vastaajista oli etätyöhön tyytyväisiä.

”Myös muut tutkimukset osoittavat, että etätyön koetaan yleensä helpottavan työn ja muun elämän joustavampaa yhdistämistä. Työmatkojen pois jääminen on tuonut lisää aikaa perheille”, Ruohomäki kertoo.

Korona-aikana etätyö on kuitenkin hänen mukaansa ollut monelle uutta ja osin pakotettua.

”Nyt etätyössä koetaan jo eristyneisyyttä ja moni kaipaa työyhteisön kasvokkaisia kohtaamisia”, hän toteaa.

Etätyö ja työkyky -tutkimuksen kyselyyn vastasi viime keväänä 750 pääasiassa asiantuntijatyötä tekevää henkilöä kuudesta eri organisaatiosta, 45 henkilöä on osallistunut myös haastatteluun.

” ”Kumppanille se voi olla oikeasti helvetti.”

Tutkimuksissa etätyökokemuksista kysytään yleensä vain työntekijöiltä itseltään. Heidän perheenjäsenillään saattaa olla asiasta toinen käsitys:

”Lehdistä olen saanut lukea pelkästään etätyön ihanuudesta. Kumppanille se voi olla oikeasti helvetti”, kertoo 46-vuotias kolmivuorotyötä tekevä mies, jonka kumppani tekee etätyötä kotona.

”Kumppani nauttii ja minä kärsin hiljaa. Tästä ei voi edes keskustella”, mies toteaa.

Hän oli yksi niistä 133 henkilöstä, jotka vastasivat Helsingin Sanomien kyselyyn. Lukijoilta kysyttiin, millaisia vaikutuksia puolison tai muun perheenjäsenen etätyöllä on ollut perheen arkeen.

Vastaajat olivat iältään noin 30-70-vuotiaita, heistä 68 prosenttia oli naisia ja 29 prosenttia miehiä. Kaksi prosenttia ei halunnut kertoa sukupuoltaan ja yksi prosentti ilmoitti sukupuolekseen muu.

Ruohomäki tutustui vastauksista tehtyyn anonymisoituun koosteeseen.

Hän pitää vastauksia hyvin arvokkaina. ”Vastauksissa näkyy konkreettisesti ja elämänmakuisesti, millaisia arkisia ristiriitoja ja hankaluuksia kodeissa on koettu.”

Perheenjäsenten näkökulma onkin Ruohomäen mukaan tärkeätä tuoda esiin, kun työpaikoilla pohditaan, missä muodossa etätyötä jatketaan koronakauden jälkeen.

” ”Koti ei tunnu enää kodilta.”

HS:n kyselyn useissa vastauksissa tuli esille vahva kokemus siitä, että etätyöpaikaksi muuttunut koti ei tunnu enää kodilta. Koti on ”mennyt pilalle”.

Läppärit, näytöt, muistiinpanovihot, tyhjät kahvimukit ja toimistotarvikkeet ovat vallanneet kodin. Syöminen siirtyy keittiöstä olohuoneeseen. Makuuhuoneen fengshui on tuhottu.

Olohuoneesta tulee ”kaikkihuone”, jossa yksi perheenjäsen leikkii, toinen jumppaa, kolmas tekee töitä ja neljäs soittaa pianoa.

Etätyö rajoittaa kaikkien yksityisyyttä. 33-vuotias nainen kertoo, miten puolison työkaverit olivat etäpalaverissa kuulleet hänen soittamaansa levyä, jonka ronskit sanoitukset olivat aiheuttaneet hämmennystä palaverin osanottajien keskuudessa.

”Puoliso mainitsi jälkeenpäin, että oli ollut hieman kiusallinen tilanne kaikille”, nainen kirjoittaa.

Kiusallista hankalampi tilanne on silloin, kun puolison työhön liittyy tietoturvaongelmia.

36-vuotias mies kertoo olevansa tietoinen puolisonsa ”firman salaisuuksista”.

62-vuotias mies sanoo puolestaan joutuvansa viettämään paljon aikaa muualla, koska hänen puolisonsa tekee kotona luottamuksellisia haastatteluja ja arviointeja.

Myös 46-vuotiaan miehen puoliso käsittelee työssään salaisia tietoja. Työpaikalla ulkopuolisilla ei ole edes pääsyä hänen osastolleen. ”Kotitoimistossa asia ilmeisesti ihan ok”, mies ihmettelee.

” ”Hirveä älämölö skypessä koko päivän”

Vaikea tilanne on myös silloin, jos kumppani on sairauslomalla työuupumuksen vuoksi, kuten 36-vuotias mies: ”Hirveä älämölö skypessä koko päivän. Palautuminen avokonttorissa on suurin piirtein mahdotonta, hän kertoo.

Sairauslomalla vaikean burnoutin vuoksi on myös kolmekymppinen nainen, joka kokee oman paranemisensa hidastuvan, kun työn äänet täyttävät kodin eikä koskaan saa olla yksin.

Normaalisti hän kokee saavansa voimaa kauniista kodista. ”Nykyisin herään ja menen nukkumaan toimistotuolien ja vuokrapöydän sekä atk-kaman seassa. Se ahdistaa paljon.”

Moni kokee, että koti ei ole enää paikka, jossa voi palautua työstä.

”On kuormittavaa, että puoliso on AINA kotona”, totesi viisikymppinen kolmivuorotyötä hoitoalalla tekevä nainen.

35-vuotiaan naisen mielestä henkisesti raskainta on se, että puolison etätyö sekoittaa kaikki elämän osa-alueet. Silloin sekä työhön että perhe-elämään liittyvät paineet ja huolet ovat jatkuvasti läsnä.

” ”Se tuntui lapsista kamalalta.”

Vastauksissa nousi esiin myös se, miten haitallisesti vanhemman etätyö vaikuttaa lapsiin.

”Lastenhuoneet on vallattu aikuisten työskentelyyn ja lapsilla ei ole omaa paikkaa missä olla. Koululaiset eivät voi tuoda iltapäivällä kavereita kylään. Koululaisten kirjat ja vihkot hajallaan ympäri asuntoa, kun omassa huoneessa ei voi tehdä läksyjä”, kertoo 40-vuotias nainen.

56-vuotias nainen kertoo, miten lapset kokivat jatkuvasti tulevansa torjutuksi, kun vanhempi oli ikään kuin paikalla, mutta hänelle ei voinut puhua vapaasti. ”Se tuntui lapsista kamalalta”, hän toteaa.

Nainen kertoo nuoremman lapsensa tarvinneen tilanteessa koulupsykologin apua. ”Sovimme perheen kanssa, että palaan työpaikalle etätyösuosituksesta huolimatta. Onneksi työantaja ymmärsi”, hän kirjoittaa.

Erityisen vaikea tilanne on silloin, jos perheessä on pieni vauva.

”Olin ihan poikki siihen, että piti olla koko ajan varpaillaan, jottei vauvan itkut kuulu taustalla”, kertoo 35-vuotias nainen.

Useimmiten hän ratkaisi tilanteen lähtemällä ulos. Aina sekään ei onnistunut.

Kerran lunta oli satanut niin paljon, että hän ei päässyt vauvan vaunujen kanssa kotiovea pidemmälle. ”Olin jumissa lumen ja miehen palavereiden välissä”, nainen kuvaa.

Enemmistö vastaajista koki etätyön huonontaneen parisuhdettaan.

Poikkeuksen muodosti yksi 70-vuotias eläkeläismies, joka näki vaimonsa etätyössä myös hyviä puolia. ”Rehellisyyden nimissä myös hellät hetket saattoivat ryöpsähtää keskellä työpäivää jonkun pöhkön Teams-palaverin jälkeen rentoutumiskeinona”, hän kertoo.

” ”En haluaisi tuntea miehen työpersoonaa niin hyvin.”

Puolison jatkuva etätyö aiheuttaa monessa yksinäisyyden tunnetta. ”En saa olla aivan yksin ja rauhassa, mutta toisen kanssa ei myöskään voi jutella”, kuvaa 34-vuotias nainen.

Pari vastaajaa koki, että oma kumppani on työmoodissa erilainen kuin rakastavana kumppanina.

”Jatkuva miehen työasioiden kuuntelu on saanut minut jatkuvan ahdistuksen valtaan. En haluaisi tuntea miehen työpersoonaa niin hyvin”, kertoo 35-vuotias nainen.

” ”Olen muuttunut lounaslinjastoksi.”

Pahimmillaan etätyötä tekevien puolisot kokivat joutuneensa jonkinlaiseen palvelijan rooliin.

65-vuotias nainen ei tämän takia enää haluaisi ”asua miehensä työpaikalla”. Hän miettii pois muuttoa.

”Olen myös muuttunut lounaslinjastoksi. Mies tiedottaa, että lounas on esim. klo 11 ja aikaa puoli tuntia ruokailuun. Mulla on hella silloin kuumana ja ruoka valmiina”, hän kuvaa.

Tilanne ajautuu hänen mukaansa helposti ”kotihengettären hommiin, valmiustilassa olemiseen ja odotteluun”.

”Olin ajatellut eläköitymisen olevan ihan muuta”, hän toteaa.

Tuskastunut tilanteeseen on myös 51-vuotias nainen, joka kertoo toimivansa miehensä ”palkattomana konttorisiivoojana, työpaikkaruokalan kokkina ja tarjoilijana, työterveyshoitajana, työpsykologina, kielenkääntäjänä ja it-konsulttina”.

Kolmivuorotyötä tekevä 46-vuotias mies kertoo musertuvansa kotitöiden aiheuttaman taakan alle vaimon tehdessä etätyötä. ”Vaimo nakittaa koko ajan koti- ja pihatöitä kun on kotona pomoilemassa.”

” ”Karusellia pyörittää näkymätön käsi.”

Etätyön haitoista kärsivät perheenjäsenet peräävätkin monissa kommenteissaan, mikä on työnantajan vastuu tilanteessa.

”Monia käytännön ratkaisuja on tehty ja yritetty, mutta ne eivät ole yleensä olleet kestäviä, koska karusellia pyörittää näkymätön käsi eli työnantaja”, kertoo 62-vuotias nainen.

Hän kertoo, että häntä loukkaa työnantajan röyhkeys ja itsekkyys — vuosikymmenten yhteisen asuntosäästämisen jälkeen tämä tulee heidän kotiinsa häiriköimään.

”Lisäksi me asunnon haltijat kalustamme, lämmitämme, valaisemme, siivoamme ja pidämme kunnossa korvauksetta tätä tilaa, jonka olemme sopimuksetta joutuneet luovuttamaan ulkopuolisen käyttöön”, hän sanoo.

70-vuotias mies vaatii, että etätyösopimus olisi tehtävä kolmikantana työntekijän, tämän puolison sekä työnantajan välillä.”

” ”Menin poikki, lähdin pois.”

Miten sitten kyselyyn vastanneet ovat pyrkineet ratkaisemaan tilannettaan?

Muutama pohti lähtemistä. Niin oli jo tehnyt 35-vuotias pienen vauvan äiti, joka kertoo, että hän ”meni poikki ja lähti pois”.

Jotkut ovat onnistuneet ratkaisemaan tilanteen hankkimalla isomman asunnon.

Toiset toivovat, että puoliso vuokraisi erillisen työhuoneen tai siirtyisi työskentelemään kodin ulkopuolelle, toimistoon, kahvilaan tai kirjastoon. Jotkut kertoivatkin puolison käyttäneen työtilanaan esimerkiksi saunaa, venettä tai autoa.

Monet yrittävät tasapainoilla tilanteessa pysyttelemällä pois kotoa niinä päivinä, kun puoliso tekee etätyötä.

Perheenjäsenten elämä häiriintyy vähemmän, jos etätyön tekijälle löytyy kotoa tila omalle työpisteelle.

Virpi Ruohomäki pohtii, että yhtenä etätyön ongelmana saattaa vaikuttaa pääkaupunkiseudun ahdas ja kallis asuminen. Sille yksittäinen ihminen ei voi mitään.

Moneen asiaan etätyötä tekevä ja hänen puolisonsa ja perheensä kuitenkin voivat vaikuttaa. Ruohomäki listaa kahdeksan asiaa:

1. Pyrkikää mahdollisuuksien mukaan löytämään etätyöntekijälle oma erillinen työpiste, jotta muiden perheenjäsenten elämä häiriintyisi mahdollisimman vähän.

2. Sopikaa työ- ja vapaa-ajalle selvät rajat ja kunnioittakaa niitä. Hyviä välineitä erottaa ne ovat esimerkiksi kellotaulu, liikennevalot tai erilaiset Vapaalla- tai Ei saa häiritä -kyltit. Kaikilla perheenjäsenillä on kotonaan oikeus yksityisyyteen, rentoutumiseen ja omiin harrastuksiin.

3. Työpuhelimet tulee laittaa työajan ulkopuolella äänettömälle ja pois näkyvistä. Jos mahdollista, niin työviestejä ja puheluita ei hoideta työajan ulkopuolella, sillä ne voivat häiritä myös perheenjäseniä.

4. Työstä vapaalle siirtymistä helpottaa, kun siihen liittyy siirtymäriitti. Se voi olla yksinkertaisesti nouseminen pois työpisteeltä tai vaatteiden vaihto. Se voi olla myös perheen tai pariskunnan yhteinen kävelylenkki tai leikkihetki lasten kanssa.

5. Työpäivän jälkeen työvälineet ja materiaalit on syytä siirtää pois näkyvistä esimerkiksi reppuun, kaappiin tai toiseen huoneeseen. Myös muut työn jäljet, kuten likaiset kahvikupit, tulee itse siivota pois näkyviltä.

6. Perheenjäsenillä ei ole velvollisuutta toimia etätyön tekijän assistenttina, työmaaruokalana, siivoojana tai yleisenä apulaisena.

7. Kun perheellä on vapaata aikaa, se kannattaa käyttää toimintaan, joka on täysin erilaista kuin etätyöarki. Tehkää yhdessä jotakin sellaista, joka on kaikille mieluisaa.

8. Kun työnantaja ja työntekijä sopivat siitä, millaisia työnteon malleja vastaisuudessa toteutetaan, heidän kannattaa keskustella myös perhetilanteesta. Työnantajan on kunnioitettava työntekijän perheen oikeutta omaan kotiinsa.