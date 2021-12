Henk.koht.-palstalla käsitellään lukijoiden ihmissuhdeaiheisia kysymyksiä. Tällä kertaa lukija pohtii, miksei hän löydä vakavaa parisuhdetta.

Olen 26-vuotias nainen, joka ei ole ikinä ollut vakavassa parisuhteessa. Haaveilen parisuhteesta enemmän kuin mistään muusta, mutta jostain syystä orastavat suhteet lopahtavat jo ennen kuin ne ehtivät kunnolla alkaa.

Sama kaava toistuu uudelleen ja uudelleen: kiinnostun ihmisestä, käydään muutamilla treffeillä ja ehkä päädytään harrastamaan seksiä. Yleensä tässä vaiheessa toinen ghostaa.

Olen kokeillut Tinderiä ja muitakin deittisovelluksia, aloittanut uusia harrastuksia ja pyrkinyt tutustumaan uusiin ihmisiin. Silti oikeanlaista ihmistä ei vain löydy. Teenkö jotain väärin tai onko minussa jotain vikaa, vai miksi tämä on niin vaikeaa?

Ongelmaa avaa psykologi Sanni Björksten. Asiantuntijat eivät kommentoi palstalla yksittäistapauksia vaan käsittelevät aihepiiriä yleisellä tasolla.

”Deittikulttuuri on toden totta muuttunut ja siirtynyt entistä enemmän nettiin ja deittisovelluksiin. Niiden tehtävä ei ensisijaisesti ole löytää ihmisille elämänkumppania, vaan saada ihmiset käyttämään sovelluksia mahdollisimman pitkään.

Ghostauksella tarkoitetaan sitä, että toinen osapuoli yllättäen ja yksipuolisesti lopettaa viestittelyn tai tapaamiset ja katoaa ikään kuin aaveen (englanniksi ghost) lailla.

Ghostaamista on jonkin verran tutkittu. Varovaisesti voisi arvella, että neljännes tutkimuksiin osallistuneista on kokenut ghostaamista, mutta tutkimusten osallistujamäärä on toki rajattu. Joka tapauksessa se on ilmiö, joka on nykyisessä deittimaailmassa monellekin varmaan aika tuttu.

Läheisiin ihmissuhteisiin ylipäätään liittyy vahvoja tunteita, ja jos suhde katkeaa yllättäen, se tuottaa jo lähtökohtaisesti tuskaa. Yhteyden katkeaminen tulee helposti tulkituksi torjuntana, ja torjutuksi tuleminen sattuu aina.

Jos toiselta ei saa vastauksia ja syitä tapahtuneelle, ihminen ryhtyy herkästi epäilemään itseään ja etsimään syitä itsestään. Yhteyden yllättävä katkeaminen saattaa järkyttää perusturvan ja luottamuksen tunnetta.

” Ghostaava osapuoli ehkä ajattelee, ettei halua loukata toista kertomalla, ettei ole kiinnostunut.

Deittimaailmassa saatetaan valitettavan helposti ajatella, että netin välityksellä suhde on helppo päättää, kun sitä ei tarvitse tehdä kasvokkain. Ghostaava osapuoli ehkä ajattelee, ettei halua loukata toista kertomalla, ettei ole kiinnostunut. Toisessa osapuolessa se voi kuitenkin herättää surua, vihaa, häpeää – kaikenlaisia tunteita, joiden kanssa jää hyvin yksin, kun toiselta ei voi kysyä vastauksia kysymyksiinsä.

Tahtoisin siis muistuttaa, että myös viestin lähettämättä jättäminen on valinta, jolla on seurauksia. On luonnollista syyllistää itseä, mutta ghostauksessa vastuu on osapuolella, joka viestin jätti lähettämättä.

On niin ikään luonnollista, että jos ihminen toivoo parisuhdetta mutta tulee useasti torjutuksi, mieli herkästi kehottaa, että anna nyt jo olla. Me ihmiset yritämme luontaisesti vältellä niitä asioita, jotka aiheuttavat meille kipua.

Mutta jos parisuhde on itselle tärkeä haave, siitä luopuminen saattaa aiheuttaa pitkällä aikavälillä paljon tuskaa ja mahdollisesti katkeruuttakin.

Jos pettyy ihmissuhteissa, on tärkeä antaa tilaa kaikille tunteille, joita mielessä herää, ja huomata myös, millaiseen toimintaan ne koettavat yllyttää. Mieli voi kehottaa vaikkapa deittailun lopettamiseen kokonaan.

Tai yrittää kaikin keinon saada kontaktin ihmiseen, joka on jättänyt tai torjunut. Viisaampaa olisi kuitenkin antaa kurjien tunteiden olla, vaikka se tuntuu vaikealta. Hetken kuluttua voi palata miettimään, millainen oma toiminta veisi kohti turvallista parisuhdetta, jos sellaista siis toivoo.

” Mielessä voi olla ajatus, että suhde korjaisi vaikeat kokemukset ja sen saatuaan olisi viimein onnellinen.

Sitäkin kannattaa pohtia, mitä tulevalta suhteelta ja potentiaaliselta kumppanilta toivoo ja miksi ylipäätään haaveilee parisuhteesta. Parisuhdekeskeisessä yhteiskunnassa yksilön mielessä voi olla ajatus, että suhde korjaisi vaikeat kokemukset ja sen saatuaan olisi viimein onnellinen.

Korona-aika on tuonut entistä selvemmin näkyväksi sen, kuinka parisuhde- ja perhekeskeinen meidän yhteiskuntamme on, ja se on saattanut entisestään korostaa yksinäisyyden tunteita parisuhdetta toivovilla ihmisillä.

Jos koko ajan elää menneissä vastoinkäymisissä tai tulevaisuuden haaveissa, tämä hetki jää elämättä. Voi miettiä, mitä asioita tässä hetkessä on, sellaisia, joista voisi saada parisuhteelta toivomiaan asioita, kuten turvaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Ne eivät korvaa parisuhdetta, jos sellaisesta haaveilee. Mutta ne voivat auttaa ymmärtämään, ettei parisuhde määritä elämän koko onnellisuutta.”