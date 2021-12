Päätösten tekeminen on minulle vaikeaa, ja siksi elämä tuntuu ajelehtimiselta – Miten pääsisin oman elämäni ohjaksiin?

Henk.koht.-palstalla käsitellään lukijoiden ihmissuhdeaiheisia kysymyksiä. Tällä kertaa lukija miettii, miten muut onnistuvat tekemään elämän isoja päätöksiä, kun hän itse vain jahkailee.

En ymmärrä, miten ihmiset tekevät elämänsä valintoja. Itsestäni tuntuu usein siltä kuin olisin omassa elämässäni hieman ulkopuolinen. Teen toki valintoja, mutta en jälkikäteen muista, miten tai miksi.

En osaa samaistua tilanteeseen, jossa päätetään muuttaa maalle, hankkia ensimmäinen tai neljäs lapsi, vaihtaa alaa. Itse tunnun vain ajelehtivan, ja pienemmät, usein osin pakon edessä tehdyt päätökset määrittelevät elämäni suunnan.

Haluaisin olla enemmän ohjaksissa, mutta en osaa asettua ratin taakse. En tiedä, miten todella tunnistaisin, mitä sisimmässäni ihan itse haluan.

Ongelmaa avaa opiskeluyhteisötyön vastaava psykologi Priska Pennanen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä YTHS:stä. Asiantuntijat eivät kommentoi palstalla yksittäistapauksia vaan käsittelevät aihepiiriä yleisellä tasolla.

”Kokemukseen siitä, että on vaikea tehdä valintoja, voivat vaikuttaa eri asiat. Ensinnäkin erilaisissa elämän murroskohdissa, kuten opiskelujen aloittamisen tai päättämisen aikaan tai vaikka eron keskellä, ei välttämättä oikein itsekään tiedä, mitä haluaa.

Tilanne voi tuntua uudelta ja isot muutokset tuoda pintaan kokemusta, ettei ehkä edes tunne itseään.

” Mahdollisuuksien runsaus voi välillä lisätä valinnan tuskaa.

Toinen valintojen tekemiseen vaikuttava juttu on se, että nykyään eri vaihtoehtoja on hyvin runsaasti. On siis olemassa erilaisia polkuja, joista voi valita itselleen sopivimman tuntuiset. Mahdollisuuksien runsaus voi välillä lisätä valinnan tuskaa.

Kolmanneksi olemme ihmisinä erilaisia keskenämme. Jotkut näkevät ympärillään enemmän vaihtoehtoja kuin toiset. Jostakin syystä toiset taas tuntuvat tietävän selkeämmin tai varhemmin esimerkiksi sen, mitä haluavat tehdä työkseen tai missä asua.

Neljänneksi valinnasta voi tulla erityisen tuskallinen kokemus, jos on altis vertaamaan itseään muihin. Toisten elämästä kannattaakin pitää mielessä totuus, että valinnat voivat näyttää ulospäin varmoilta, vaikka ihminen kokee itse epävarmuutta.

Jos valitseminen on kerta toisensa jälkeen aidosti hankala asia, kannattaa miettiä arvojaan, eli asioita, jotka ovat itselle tärkeitä juttuja. Tietämättömyys niistä voi tehdä valitsemisesta hankalaa, jos elämän suunta ei ole niin sanotusti selvillä.

Arvoissa on kyse simppelisti siitä, mistä tykkää ja mitä elämältä haluaa. Arvo voi siis olla vaikka se, että haluaa viettää aikaa ystävien kanssa. Tai että on itse luotettava ystävä.

Kun arvojaan on tietoisesti miettinyt, voi ikään kuin nähdä edessään suunnan, jota kohti voi edetä erilaisten valintojen kautta. Silloin ei haittaa, vaikka ei onnistuisikaan jokaisessa yksittäisessä tilanteessa toteuttamaan niitä.

” Kun miettii jotakin valintaa, kannattaa kuulostella, mitä hyviä ja mitä huonoja puolia eri vaihtoehdoissa on.

Ainahan ei ole mahdollista edes valita, saati sitten tehdä sitä arvojensa mukaisesti. Mutta jos saa valita, että teenkö ylitöitä vai ei, voi olla helpompi päättää, että juuri tänään en tee, koska ystävyys on minulle tärkeä arvo ja olen luvannut ystävälle aikaani.

Perinteinen plussat ja miinukset -listaus toimii myös. Kun siis miettii jotakin valintaa, kannattaa kuulostella, mitä hyviä ja mitä huonoja puolia eri vaihtoehdoissa on. Se voi selkeyttää omaa ajattelua.

Jos sitten on tehnyt jonkin valinnan ja elänyt sen kanssa jonkin aikaa, voi kirjoittaa ylös tai miettiä mielessään jälleen sen plussia ja miinuksia.

” Valintojen tekeminen on taito, jota on mahdollista oppia.

Kannattaa miettiä sitäkin, mitä oppi itsestään kyseistä valintaa tehdessään. Entä onko jotain, mitä tekisi seuraavalla kerralla toisin? Valintojen tekeminen on taito, jota on mahdollista oppia, ja tällainen pohdiskelu jälkikäteen voi olla siinä avuksi.

Elämässä yksi tietty valinta sulkee usein pois toiset vaihtoehdot. Se voi tehdä valintaa punnitsevalle epämukavan olon erityisesti silloin, jos taustalla on pelko epäonnistumisesta valinnan hetkellä. Mutta monessa tilanteessa useat erilaiset ratkaisut ovat lopulta yhtä hyviä.”