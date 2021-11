Hammashoitoa jouduttiin Helsingissä supistamaan koronapandemian vuoksi vuoden 2020 keväästä syksyyn. 130 000 käyntiä jäi silloin suorittamatta.

Suurin osa ihmisistä saa elämänsä aikana mutans-streptokokkitartunnan, minkä tiedetään aiheuttavan hampaiden reikiintymistä. Yleisimmin tartunnan lähde on oma äiti.

Koronapandemia on aiheuttanut vajetta Helsingin hammashoitoon, mikä näkyy muun muassa lasten suun terveystarkastusten viivästymisenä. Erikoishammaslääkäri Eija Salmela on huolissaan lasten hampaiden reikiintymisestä.

Työssään Uuden Lastensairaalan erikoishammaslääkärinä hän on havainnut, että jono lasten nukutushammashoitoon on pidentynyt ja hoidettavien lasten määrä on lisääntynyt.

”Suurella osalla lapsista on kohtalaisen terveet hampaat, mutta pienellä osalla ne ovat hyvin huonossa kunnossa ja he joutuvat odottamaan hoitoa liian kauan”, Salmela sanoo.

Lasten suun terveydestä huolehtiminen on hänen mukaansa erityisen tärkeää, sillä se vaikuttaa hampaiden kuntoon koko elämän ajan.

”Siksi lapsiin kannattaa panostaa”, Salmela sanoo.

Helsingin kaupungin johtajahammaslääkäri Sebastian Kaste ymmärtää Salmelan huolta.

Hammashoitoa jouduttiin Helsingissä supistamaan koronapandemian vuoksi vuoden 2020 keväästä syksyyn. Silloin vain kiireelliset ja välttämättömät hoidot toteutuivat. Pahimpina aikoina se merkitsi, että vain viidennes hoidoista toteutui. Supistukset koskivat sekä aikuisia että lapsia.

”Koronan aiheuttama hoitovelka on massiivinen. 130 000 käyntiä jäi suorittamatta, mikä on 20—25 prosenttia vuosittaisista käynneistä”, Kaste sanoo.

Nyt velkaa puretaan erityisesti lapsia painottaen. Purkaminen aloitettiin lapsista, joilla on havaittu riskitekijöitä, kuten alkavia reikiä.

Salmela ohjaa Helsingin yliopiston hammaslääkäriopiskelijoita, jotka hoitavat helsinkiläisiä lapsipotilaita yhteistyössä ammattikorkeakoulu Metropolian suuhygienistiopiskelijoiden kanssa.

Helsingissä alle kouluikäisten lasten perheille lähetetään viesti, jossa kehotetaan varaamaan lapselle aika suun terveystarkastukseen. Opiskelijat tutkivat lapsen suun ja hampaat ja tekevät hampaisiin tarvittavat toimenpiteet.

”Osa perheistä varaa ajan, mutta osa ei. Pelkään, että aika jää varaamatta helpoimmin juuri niissä perheissä, joissa käyntiä kipeimmin tarvittaisiin”, Salmela sanoo.

Kasteen mukaan Helsingin kaupunki pyrkii siihen, että näin ei käy.

”Jos vanhemmat eivät varaa aikaa hammastarkastukseen, velvollisuutemme on huolehtia, että saamme lapsen tarkastukseen. Se on lapsen etu.”

Salmela huomauttaa, että suurin osa lasten tarkastuksista on niin sanottuja seulontoja, joissa hammashoitaja tai suuhygienisti pyrkii löytämään ne lapset, joilla on hoidon tarvetta ja ohjaamaan heidät hammaslääkärin vastaanotolle.

Aina esimerkiksi kariesriskipotilaiden löytäminen tai karieksen havaitseminen ei kuitenkaan ole helppoa. Siksi on Salmelan mukaan harmillista, että lapset pääsevät kattavasti niin harvoin hammaslääkärin vastaanotolle. Helsingissä se tapahtuu vain 3. ja 8. vuosiluokalla.

Jos lapsen hampaassa oleva reiän alku havaitaan ajoissa, reiän kehittyminen voidaan Salmelan mukaan usein saada hidastumaan tai pysäyttää jopa kokonaan kohentamalla hampaiden puhdistusta ja muuttamalla ruokailutottumuksia hampaiden kannalta terveellisempään suuntaan.

”Jos paikkaushoitoa tarvitaan, se kannattaisi tehdä silloin, kun reikä on vielä pieni, eikä odottaa liian kauan”, Salmela sanoo.

Maitohampaiden reiät voivat hänen mukaansa kasvaa nopeasti isoiksi.

Jos näin ehtii käydä tai jos reikiä on paljon, tavanomainen paikkaushoito ei välttämättä riitä.

”Jos maitohammas tulehtuu, sitä ei voi enää paikata, vaan se täytyy poistaa. Pysyvissä hampaissa tulehdus pyritään hoitamaan juurihoidon avulla”, Salmela sanoo.

Jos hampaat puhdistetaan säännöllisesti ja huolellisesti fluorihammastahnaa käyttäen, reikiä ei välttämättä synny, vaikka suun mutans-streptokokkibakteeritasot olisivat korkeitakin.

Suomalaislapsista kolmasosa saa tutkimusten mukaan ensimmäisen reiän hampaaseensa viiden vuoden ikään mennessä. Tosin tutkimustieto ei ole järin tuoretta: Kun karieksen hallinnan Käypä hoito -suositusta päivitettiin viime vuonna, tuoreimmat viitteet lasten hampaiden terveydestä löytyivät Salmelan mukaan vuonna 2009 julkaistusta tutkimuksesta, jonka tiedot koskivat vuotta 2003.

Ruotsissa vuonna 2014 julkaistun tutkimuksen mukaan jo kolmanneksella kolmivuotiaista ruotsalaislapsista on suussaan merkkejä karieksesta.

Tutkijat totesivat, että lapsilla, joilla oli kariesvaurioita jo kolmivuotiaana, oli korkeampi riski saada uusia vaurioita myöhemmin.

Jo pitkään on tiedetty, että hampaiden reikiintymistä aiheuttaa streptokokkibakteeri Streptococcus mutans, joka esiintyy yleisesti ihmisen suussa.

Streptokokkibakteeri ei kuitenkaan ole yksin syypää hampaiden rappeutumiseen. Hampaan pinnalla asustaa kokonainen erilaisten bakteerien muodostama yhteisö.

Mutans-ryhmän streptokokkibakteerien on havaittu olevan eräänlaisia kariesjoukkueen tähtipelaajia. Ilman joukkuekavereitaan ne eivät pärjää, eivätkä aina osu maaliinkaan, mutta jos sellaisia on mukana joukkueessa, ne tekevät karieksen esiintymisestä todennäköisempää.

Se, onnistuuko bakteerien joukkue saamaan reikiä hampaisiin riippuu ennen kaikkea siitä, millaiset ruokailutottumukset ja hampaiden puhdistustottumukset ihmisellä on.

Myös esimerkiksi syljen erityksellä ja koostumuksella sekä hampaiden rakenteella on merkitystä. Tietyt bakteerit tuottavat happoja, jotka liuottavat hampaan pinnan kiillettä ja auttavat bakteeria tunkeutumaan syvemmälle hampaaseen.

Sylki suojelee hampaita reikiintymiseltä, kun taas esimerkiksi sokeri lisää sitä.

Kariesta vastaan on yritetty kehittää rokotteita, mutta toimivaa rokotusta ei toistaiseksi ole onnistuttu löytämään.

Ruuan ja juoman hapot, esimerkiksi mehujen hedelmähapot aiheuttavat hampaissa kemiallista kulumista eli eroosiota.

”Eroosion määrä myös lapsilla on lisääntynyt ja tässä merkittävänä tekijänä on virvoitusjuomien lisääntynyt käyttö”, Salmela kertoo.

Nuorimmat potilaat, joiden hampaita Salmela on paikannut, ovat olleet kaksivuotiaita. Joskus vastaanotolla on käynyt vauvojakin.

”Joskus vauvan suussa voi olla hampaita jo syntyessä. Jos hammas heiluu, se pitää toisinaan poistaa”, Salmela sanoo.

Miten sitten kaksivuotiaan hampaan paikkaus onnistuu?

”Pientenkin potilaiden kanssa voidaan päästä hyvään yhteistyöhön, mutta saman ikäisissä on toki paljon eroja. Jos lapsella on ollut esimerkiksi korvatulehduskierre, hän saattaa pelätä lääkäreitä”, Salmela kertoo.

Salmelan tärkein sääntö pienten potilaiden kanssa on se, että lapsi on vastaanoton päähenkilö: ei siis keskustella vain vanhemman kanssa.

Ensimmäiseksi Salmela kertoo lapsentajuisesti, mitä vastaanotolla tapahtuu. Toiseksi hän näyttää lapselle, mitä hän aikoo tehdä. Instrumentin käyttöä voi havainnollistaa kokeilemalla sitä varovasti lapsen kynteen. Apuna voi olla myös pehmolelu.

”Kun lapsi ymmärtää, että toimenpide ei ole vaarallinen, se yleensä onnistuu.”

Jos hampaassa on näkyvä reikä, hammaslääkäri voi puhdistaa sen lusikkamaisella tai hitaasti pyörivällä instrumentilla – pienen lapsen kanssa ei pora-sanaa käytetä Salmelan mukaan lainkaan.

Kolmanneksi lääkäri toteuttaa toimenpiteen.

”Joskus auttaa, kun vanhempi näyttää toimenpiteen aikana lapselle lastenohjelmaa puhelimesta tai tabletilta. Se siirtää lapsen huomion muualle”, Salmela kertoo.

Pienten lasten hampaiden paikkaamisessa voidaan Salmelan mukaan tarvittaessa käyttää sellaista materiaalia, jossa ei tarvita niin paljoa välivaihteita kuin aikuisten paikkamateriaaleissa.

Lasten hampaita paikatessa käytetään Salmelan mukaan yleensä puudutusta, joskus myös rauhoittavaa lääkettä.

Suurin osa ihmisistä saa todennäköisesti mutans-streptokokkitartunnan jossakin elämän vaiheessa.

Mitä pidempään vastasyntynyttä pystytään suojelemaan siltä, sitä vähemmän bakteerilla on mahdollisuuksia aiheuttaa tuhoja. Mutans-streptokokki tarttuu syljen mukana. Yleisimmin tartunnan lähde on oma äiti.