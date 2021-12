Wide ContentPlaceholder

Instagram on äärimmäisen tärkeä työkalu inkoolaisen The Barö -saaristohotellin markkinoinnissa, kertoo markkinointijohtaja Netta Paavoseppä.

Hyvinvointi | Matkailu

Instagramin ehdoilla

Yhä useampi valitsee matkakohteensa somekuvien perusteella, ja se on nopeasti mullistanut matkailun myös Suomessa. Inkoossa on jo hotelli, jota on suunniteltu sen mukaan, miltä paikka saadaan näyttämään Instagramissa.

Sosiaalisen median aikakaudella moni laittaa matkakuvansa kotialbumin sijaan Instagramiin. Instagramissa kuvia eivät yleensä katsele ainoastaan lähimmät ystävät, vaan kaikkein upeimmat lomakuvat saattavat päätyä lukuisten tuttujen ja tuntemattomien ihmisten matkustusinspiraatioksi.