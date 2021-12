Ranskalaispariskunta Lucie (vas.) ja Nicolas Brucy osallistuivat kelkkaretkelle Inarissa. ”Kaikki on Suomessa vielä upeampaa kuin kuvittelimme”, he kertovat. Myös pakkaslukemat ja bensan hinta osoittautuivat korkeammiksi kuin he ajattelivat.