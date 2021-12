Henk.koht.-palstalla käsitellään lukijoiden ihmissuhdeaiheisia kysymyksiä. Tällä kertaa lukija miettii, miksi ystävän puoliso ei vaikuta pitävän hänestä.

Minun on vaikea tulla läheisen ystäväni kumppanin kanssa toimeen. Hän on mielestäni juro, ja meillä on erilaiset maailmankatsomukset.

Kumppani ei esimerkiksi tervehdi, kun saavun heidän luokseen kylään. Jos taas yritän jutella hänelle niitä näitä, kumppani vastaa katsomatta minua silmiin. Lisäksi hän on viitannut minuun kolmannessa persoonassa, vaikka olen ollut samassa huoneessa.