Rakennusmestareille on valtava tarve, ja valmistuneet revitään koulusta hyväpalkkaiseen työhön. Alan opiskelijat aikovat tuoda uutta kulttuuria työmaille, joissa erityisen tärkeää on kommunikointi ja ihmisten kohtaaminen.

Metropolia-ammattikorkeakoulun auditoriossa Helsingin Myllypurossa istuu viitisenkymmentä nuorta.

He ovat ensimmäisen vuoden rakennusalan työnjohdon opiskelijoita. Nyt pidetään viimeisiä lähiopetustunteja ja käydään läpi mennyttä syyslukukautta.

Lehtori Jouni Ruotsalainen seisoo luokan edessä ja kyselee: Miten labrahommat ovat menneet? Entä lämpökuvaus? Infran perusteet? Matikka ja fysiikka? Talonrakennus?

Opiskelijat vastailevat kursailematta. Ilmapiiri on keskusteleva ja välitön.

”Matikasta tuntuu, että kaikki ovat selvinneet aika hyvin, mutta fysiikkaan on mennyt tosi paljon aikaa”, yksi kertoo.

”Kuinka vaikeaa on saada harjoittelupaikka? Olisi hyvä saada hoidettua se ensimmäinen harjoittelu”, toinen kysyy.

Suurin osa näistä opiskelijoista valmistuu rakennusmestariksi. Se on titteli, jonka turvin saa töitä yhtä varmasti kuin aurinko nousee.

Auditoriossa istuvat nuoret johtavat tulevaisuudessa Suomen infrastruktuurin rakentamista pientaloista jäähalleihin ja saneerauksia kahviloista Finlandia-taloon.

Rakennusmestareiden kouluttaminen loppui Suomessa vuonna 1996 ammattikorkea­koulu-uudistuksen yhteydessä, mutta linja avattiin uudelleen vuonna 2007.

Sen jälkeen vuosittaisten aloituspaikkojen määrät Metropolia-ammattikorkea­koulussa ovat kasvaneet kolmestakymmenestä 150:een. Ensi vuodeksi pyritään saamaan rahoitusta niin, että aloituspaikkoja olisi 180.

Aloituspaikkoja lisätään, koska rakennusalalla on huutava pula työnjohtajista. Rakennusalan toimihenkilöitä lähes revitään opiskelupaikoista työmaille.

Lehtori Jouni Ruotsalaisen mukaan rakennusmestareille riittää töitä jatkossakin.

Vaikka rakennusala on suhdanneherkkää eli töiden määrä riippuu vallitsevasta taloustilanteesta, rakennusalan toimihenkilöille ei ole näkyvissä työttömyyttä tulevaisuudessa, kertoo lehtori Ruotsalainen.

”Vaikka tulisi talouden notkahdus, esimerkiksi entisten mestareiden eläköitymisten takia töihin tarvitaan kaikki mahdolliset tekijät”, hän sanoo.

Tämä on yksi iso syy siihen, miksi esimerkiksi Niklas Laine ja Jyri Liimatta ovat tulleet opiskelemaan rakennusmestareiksi.

”Työllisyysnäkymä oli iso kriteeri”, Laine sanoo.

Hän tuli kouluun kaksoistutkinnon kautta, lukion sekä nuoriso-ohjaajan papereilla. Laineen ei tarvinnut osallistua pääsykokeeseen, vaan hän pääsi suoraan lukion papereilla sisään.

Jyri Liimatta, kuten moni muukin täällä, on tehnyt rakennustyömaalla paljon hommia jo aiemmin. Työkokemus on iso valtti hakuprosessissa, koska sillä saa rutkasti pisteitä valintakokeeseen.

Metropolia-ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden rakennusalan työnjohdon opiskelijat kävivät lehtori Jouni Ruotsalaisen johdolla läpi mennyttä lukukautta.

Yleisesti ottaen rakennusalan työnjohdon linjalle ei ole Ruotsalaisen mukaan kovin vaikeaa päästä, vaikka halukkaita onkin enemmän kuin aloituspaikkoja.

”Pääsykokeen laskut esimerkiksi ovat sellaisia, että niissä ei tarvita edes laskinta vaan pääasiassa päättelykykyä ja loogisuutta”, hän kertoo.

Rakennusalan työnjohdon opintolinjalle pyritään ottamaan 60 prosenttia opiskelijoista ammattioppi­laitoksesta ja 40 prosenttia lukiosta.

”Tarkoitus on saada käytännön taitoja osaavia ihmisiä ja että tämä olisi tie korkeakoulu­tutkintoon ammattioppi­laitoslaisille. Tästä voi opiskella vielä eteenpäin ylempään ammattikorkea­koulututkintoon”, Ruotsalainen sanoo.

Ammattioppilaitos­pohjalta töitä joutuu etenkin opintojen alussa tekemään hieman enemmän suhteessa lukiopohjaan, eräs opiskelija kertoo salissa.

”Ei amiksesta ollut oikein mitään pohjaa tälle, ei esimerkiksi matikkaa juurikaan. Koen, että tämä on amiksesta tulleelle vähän sama kuin tulisi katselemaan, millaista se lukio olisi ollut. Kyseessä on kuitenkin korkeakoulu.”

Opiskelijat luokassa ovat silti pääosin sitä mieltä, että opinnoista selviää kyllä, jos vain näkee vaivaa niiden eteen.

Rakennusmestarin tutkintoon vaaditaan 210 opintopistettä, joista 30 suoritetaan työharjoittelussa. Valmistumisen tavoiteaika on 3,5 vuotta. Ruotsalaisen mukaan ei ole vaikeaa suorittaa opintoja kolmessa vuodessa ja valmistuminen on mahdollista 2,5 vuodessakin.

Työllisyysnäkymien lisäksi alan opiskelijoita kiinnostaa palkka.

”Tällä koulutuksella pääsee heti kiinni palkkatasoon, joka vastaa monien sellaisten yliopistossa käytävien alojen tasoa, joihin on käsittämättömän vaikeaa päästä opiskelemaan. Kun jo lähtöpalkka on korkea, kehitys näyttää hyvältä”, Laine sanoo.

Ruotsalaisen mukaan rakennusmestarin aloituspalkka voi hyvin alkaa kolmosella. Jos tekee työnsä hyvin ja ajallaan ja saa tulospalkkioita työmaasta, palkka voi olla heti uran alussa lähes 4 000 euroa kuukaudessa.

Myös työnkuvan monipuolisuus kiinnostaa opiskelijoita. Laine esimerkiksi aikoo suuntautua korjaus­rakentamisen puolelle.

”Jos pääsisi vastaamaan jonkin historiallisesti arvokkaan rakennuksen korjausrakennus­projektista, oman työn jäljen näkisi pitkään”, hän sanoo.

Liimatta puolestaan aikoo kansanväliselle uralle.

”Singaporeen jos pääsee vetämään vastaavana työpäällikkönä viiden tähden hotellin rakentamista, niin mikäs siinä on ollessa.”

Jos ei halua rakentaa, voi mennä myynnin puolelle töihin, sillä sielläkin tarvitaan rakennusosaamista. Yrityksiäkin jotkut aikovat perustaa, ja opinto­kokonaisuuteen kuuluu myös yrittäjyysopintoja.

Mestarin papereilla on mahdollisuus edetä korkeisiin asemiin.

”Yksityisellä sektorilla itse koulutustasolla ei ole niin väliä, vaan menestyminen on pääosin tekijästä kiinni. Erään suuren suomalaisen rakennusliikkeen toimitusjohtaja oli koulutukseltaan rakennusmestari”, Ruotsalainen kertoo.

” ”Teoria ja käytäntö harvemmin täysin kohtaavat. Itsevarmuus on tärkeää.”

Mestarin työ on ongelmanratkaisua, suunnittelua ja sumplimista. Työmaa pitäisi saada toimimaan saumattomasti.

Jos yksi asia pettää, se heijastuu seuraavaan työvaiheeseen. Jos työmaan logistiikka tuottaa hankaluuksia ja työt seisovat, tulee kiire, ja sen jälkeen saattaa koitua ongelmia työturvallisuuden suhteen. Aikataulu ja budjetti voivat olla tiukat, ja projektin tilaaja hengittää niskaan. Pahimmassa vaiheessa tietenkin hajoaa jokin tärkeä työkone.

Rakennusmestarin työ voi siis olla stressaavaa. Tämä ei kuitenkaan pelota tulevia mestareita.

”Paljolti kyse on kokemuksesta ja siitä, kuinka hyvin on perillä asioista ja miten kykenee hallitsemaan projekteja. Teoria ja käytäntö harvemmin täysin kohtaavat. Itsevarmuus on tärkeää”, Liimatta sanoo.

”Ja kuinka monella alalla, jolla palkka ja vastuut ovat sitä luokkaa kuin näissä hommissa, ei vaadita paineensietokykyä?” Laine toteaa.

Molemmat opiskelijat sekä lehtori Ruotsalainen painottavat kommunikaatiotaitojen ja ihmisten kohtaamisen tärkeyttä. Hyvä mestari on hyvä ihmisten kanssa ja osaa kuunnella näitä herkällä korvalla.

”Sitä on jo vuosia painotettu meidän opetuksessamme”, Ruotsalainen sanoo.

Monella opiskelijalla oli auditoriossa mukanaan energiajuomaa.

Ihmiskeskeinen lähestymistapa on rakennusalalla verrattain uusi asia.

Esimerkiksi vielä 1980-luvun alkupuolella kommunikaatiosta ja ihmisten kohtaamisesta ei alan koulutuksessa puhuttu juuri mitään – eiväthän ne kuulunet raakaan rakennusmaailmaan, jossa tietotaito oli ainoa asia, joka merkitsi.

Tämän seurauksena monia rakennustyömaita on vuosikymmeniä johdettu niin sanotulla leadership by perkele -periaatteella. Rakennustyömaat ovat perinteisesti olleet paikkoja, joissa likaisiin vaatteisiin pukeutunut mies laskee betonin puristuslujuutta, kiroilee ja kantaa suuria ja painavia säkkejä.

Tällainen kuva on jo mennyttä maailmaa, sanovat Laine, Liimatta ja Ruotsalainen.

”Vaikka olisit miten hyvä itse työssä, jos olet mulkku, ethän sinä silloin ole hyvä siinä työssä, koska työtä tehdään ihmisten kanssa. Joukkue, jolla on hyvä kapteeni, pelaa hyvin yhteen”, Laine sanoo.

Rakennusmestariopiskelijat Jyri Liimatta (vas.) ja Niklas Laine.

Auditoriossa kymmenien opiskelijoiden joukossa on vain muutamia naisoletettuja. Tällä hetkellä mestaripuolella 10 prosenttia opiskelijoista on Ruotsalaisen mukaan naisia. Insinööripuolella naisten osuus on 30 prosenttia.

Naisten vähyys voi johtua kulttuurista, joka rakennus­maailmassa on ainakin aikoinaan ollut. Kuten Laine ihan suoraan sanoo, joskus se on voinut olla jopa misogyynistä.

Tilannetta on parannettu tietoisesti jo jonkin aikaa, kertoo lehtori Ruotsalainen.

”Rakennusliikkeet ovat ottaneet asian vakavasti, ja kaikki ovat nykyään samalla tasolla. Sitä niin sanottua ’munaa’ ei todellakaan enää rakennustyömailla tarvita tai ainakaan pidä tarvita.”

Laine on samaa mieltä. Hänen mukaansa rakennusalaa kannattaa kokeilla rohkeasti, oli sitten mies, nainen tai muunsukupuolinen.

”Alalla on tarvetta kaikille hyville mestareille ja toimihenkilöille – erilaisille ihmisille. Edelleen siellä on niitä ukkomiehiä, mutta varmasti nykyiset ja tulevat tekijät tulevat muuttamaan sitä kulttuuria.”