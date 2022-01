Avioeron hetkellä monelle tulee yllätyksenä, että edessä onkin vielä pakollinen harkinta-aika. Usein se tarkoittaa pitkää henkistä piinaa, mutta perhejuristi kannustaa käyttämään ajan asioiden selvittelyyn ja sovitteluun.

Se tuntui absurdilta.

Kolmekymppinen Julia oli elänyt puolisonsa kanssa miltei vuoden inhottavassa välitilassa miettien, pitäisikö heidän erota.

Nyt avioeropäätös oli vihdoin tehty ja hakemus lähetetty, mutta ero ei ollutkaan sillä selvä. Avioerohakemuksesta lähti vasta käyntiin kuuden kuukauden harkinta-aika.

” ”Harkinta-aika tuntui epäreilulta henkiseltä roikottamiselta.”

”Se tuli yllätyksenä. Olimme pohtineet eroa jo niin pitkään, että harkinta-aika tuntui epäreilulta henkiseltä roikottamiselta”, Julia muistelee videopuhelun välityksellä. Hän ei esiinny jutussa omalla nimellään, koska asia koskettaa myös hänen läheisiään.

”Muistan miettineeni, että eivätkö ihmiset vain saisi erota rauhassa silloin kun haluavat.”

Harkinta-aika on osa nykyistä avioliittolakia, joka säädettiin vuonna 1929. Huomattavimmat muutokset lakiin tehtiin vuonna 1987, jolloin muun muassa avioeron saaminen helpottui.

Sitä ennen oli selvästi hankalampaa saada avioero. Yksi hyväksytty peruste erolle oli puolison uskottomuus, joka oli osoitettava ja sillä piti olla todistajia.

Myös esimerkiksi puolison saama sukupuolitauti oikeutti liiton päättämiseen – samoin se, jos puoliso tuli avioliiton aikana ”mielisairaaksi tai tylsämieliseksi” ja sairaus oli jatkunut kolme vuotta.

” Aviopuolisoita ei voida tuomita avioeroon ennen kuin erohakemuksesta on kulunut kuusi kuukautta.

Vaikka harkinta-aika tuntuu monesta eropäätöksen tehneestä vanhahtavalta instituutiolta, se on edelleen voimissaan. Aviopuolisoita ei voida tuomita avioeroon ennen kuin erohakemuksesta on kulunut kuusi kuukautta.

Sen jälkeen avioeroa täytyy hakea vielä uudelleen. Aikaa toisen hakemuksen jättämiseen on toiset kuusi kuukautta. Mikäli eroa ei haeta toisessa vaiheessa, asia raukeaa ja avioliitto jää voimaan.

Harkinta-aika voidaan sivuuttaa ainoastaan silloin, jos puolisot ovat erohakemusta jättäessä jo asuneet kaksi vuotta erillään.

Avioerojen vuosittainen määrä vaihtelee. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 avioeroon päättyi 13 478 avioliittoa. Tuolloin avioerojen määrä kasvoi toista kertaa peräkkäin.

Julia jakoi yhteisen kodin entisen puolisonsa kanssa vielä joitakin kuukausia avioerohakemuksen jättämisen jälkeen.

Puoliso ei ollut vielä valmis kertomaan erosta lapsille, joten kotona yritettiin jatkaa elämää kuten ennenkin – ainakin näennäisesti. Ja olivathan he paperilla aviopuolisoita vielä kuukausikaupalla.

Helppoa se ei kuitenkaan ollut.

”Tuntui epärehelliseltä esittää jatkuvasti roolia lapsille. Se teki arjesta raskasta”, Julia sanoo.

Juliasta tuntui, että ongelmat vain kärjistyivät, kun oman uuden elämän aloitus viivästyi. Hän odotti jo eron tuomaa selkeyttä.

” Oliko soveliasta swaippailla uusia treffikumppaneita, kun eksä istui vieressä sohvalla?

Ennen eroa Juliasta oli tuntunut, ettei omaa aikaa ollut riittävästi, eikä tilanne juuri helpottunut harkinta-aikanakaan. Tuntui vaikealta pyytää toiselta ylimääräistä apua lasten hoidossa. Kumpikaan ei mielellään joustanut jo sovituista aikatauluista, ellei saanut itse samoja etuuksia.

Ja sitten oli tietysti Tinder. Oliko siihen edes soveliasta liittyä ja swaippailla uusia treffikumppaneita, kun eksä istui vieressä sohvalla?

Vaikka Julia kaipasi jo uusiin ihmisiin tutustumista, tinderöinti tuntui asumisjärjestelyn vuoksi kummalliselta ajatukselta. Siitäkin huolimatta, että he olivat sopineet erosta ja puolisokin tuntui tapailevan jo uutta ihmistä.

”Lopulta tein kuitenkin profiilin pienempään deittisovellukseen, kun asuimme vielä yhdessä.”

Vaikka moni kokee harkinta-ajan pakollisena pahana ja uuden elämän jarruna, juridisesta näkökulmasta tarkasteltuna se on perusteltu asia. Harkinta-aika ei estä puolisoiden erilleen muuttoa tai muita eroon liittyviä käytännön toimia, sanoo perhejuristi Katariina Kuusiluoma lakitoimisto Lexlystä.

Harkinta-ajan ansiosta oikeutta avioeroon ei käytetä harkitsemattomasti. Toisaalta harkinta-aika tarjoaa tilaisuuden selvitellä ja sovitella avioeroon liittyviä asioita.

”Lain silmissä avioeroon liittyy omaisuuden jakoprosessi, joka ei ole mikään ihan pieni juttu. Lisäksi lapsiperheissä lasten asioista on äärimmäisen tärkeää sopia ja käydä vahvistamassa nämä sopimukset oman kunnan lastenvalvojalla, koska avioeron jälkeen vanhemmuus jatkuu”, Kuusiluoma toteaa.

” ”Jokaisen on syytä miettiä jo ennen avioliittoa, haluaako antaa tälle ihmiselle näin paljon oikeuksia omaisuuteensa.”

”Edelleen monelle tulee yllätyksenä, että avioliitto on suuri taloudellinen sopimus. Kuitenkin esimerkiksi isoa asuntolainaa harkitaan paljon tarkemmin kuin avioliiton juridista puolta. Jokaisen on syytä miettiä jo ennen avioliittoa, haluaako antaa tälle ihmiselle näin paljon oikeuksia omaisuuteensa.”

Kuusiluoman mukaan kaikkein tärkeintä on tehdä harkinta-aikana omaisuuden ositus eli omaisuuden jakaminen. Monelle tulee yllätyksenä, että tällainen ositus tulee ylipäänsä tehdä.

Mikäli avioehtoa ei ole, omaisuus jaetaan tasan. Osituksen lopputulos voi olla myös epäsuhtainen, jos puolisot näin sopivat.

”Pitää muistaa, että avio-oikeus kohdistuu aivan kaikkeen omaisuuteen. Moni kuvittelee, ettei ennen avioliittoa hankittu kesämökki tai sukulaiselta saatu perintö kuulu avio-oikeuden piiriin, mutta ositukseen kuuluu molempien varat ja velat.”

Jos toinen on hoitanut taloutensa hyvin, mutta toinen ei, saattaa toinen osapuoli joutua maksamaan tasinkoa ylivelkaiselle puolisolle ja osallistumaan välillisesti velkojen maksuun.

Oikeus hakea ositusta ei vanhene, ja ositusvaateen voi esittää vaikka entisen puolison kuolinpesälle.

Kuusiluoman mukaan moni jättää silti osituksesta kirjallisen sopimuksen tekemättä, koska ajattelee, että suullinen sopimus riittää.

” Avioerohakemuksen toimittaminen liian varhaisessa vaiheessa saattaa tulla kalliiksi.

”Käytännössä osituksesta tulisi aina sopia kirjallisesti. Jos ositus jää tekemättä, entinen puoliso voi tulla vaikka kymmenen vuoden jälkeen vaatimaan osuutta esimerkiksi sijoitusasunnosta. Tällöin katsotaan arvo sen hetkisen markkinatilanteen mukaan.”

Moni kiirehtii lähettämään avioeropaperit, koska haluaa sysätä eron vireille mahdollisimman nopeasti. Kuusiluoman mukaan avioerohakemuksen toimittaminen liian varhaisessa vaiheessa saattaa kuitenkin tulla kalliiksi.

Kun avioero on pistetty vireille, avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen ei voi enää tehdä muutoksia: sen jälkeen ei voi tehdä avioehtosopimusta tai muuttaa jo olemassa olevaa avioehtoa.

”Eräille asiakkailleni oli järkevintä tehdä uusi avioehto ennen eroa. He olivat ehtineet lusia harkinta-aikansa jo melkein kokonaan, mutta päättivät ehdotuksestani perua erohakemuksensa ja tehdä tarvittavat uudet sopimukset. Sitten he hakivat eroa uudelleen, mikä käynnisti myös uuden harkinta-ajan. Aika monelle se olisi ollut henkisesti valtavan raskasta, mutta he eivät kokeneet sitä ongelmana.”

Joskus käy niinkin, että harkinta-aika voi muuttaa mielen. Näin tapahtui kolmekymppiselle Heidille.

Hän haki puolisonsa kanssa avioeroa muutamia vuosia sitten, mutta he päätyivät harkinta-ajan jälkeen pysymään naimisissa. Heidikään ei esiinny jutussa omalla nimellään, koska aihe koskettaa myös hänen lähipiiriään.

Parin ongelmat alkoivat toisen lapsen syntymän jälkeen. Ruuhkavuodet ja rahalliset paineet kävivät isoiksi. Samalla Heidin puoliso alkoi käyttää enemmän alkoholia.

”Olimme käyneet jo vuoden terapiassa, kun puolisoni ilmoitti, että haluaa erota. Koin, että arvomaailmamme olivat jo niin kaukana toisistaan, että suostuin ja laitoin avioeron vireille.”

Puoliso muutti pois ja Heidi jäi asumaan parin vanhaan kotiin lasten kanssa. Neljä kuukautta myöhemmin Heidi sai puolisoltaan puhelun, että tarvitsee apua juomiseensa.

Se ei ollut puolison tapaista. Tämä oli aina ollut pärjääjä, joka ei ollut ottanut vastaan apua. Siksi Heidin oli helppo uskoa, että puoliso todella tarkoitti mitä sanoi.

Lopulta pari asui erillään yli puoli vuotta, mutta jatkoi terapiaa ja vietti paljon aikaa perheenä. Harkinta-aika oli ja meni. Toinen hakemus jäi lähettämättä ja asumusero päättyi.

Helsingin käräjäoikeuden hakemuskanslian esihenkilö ja apulaisosastovastaava Eerika Viitanen kertoo, että on itse asiassa melko yleistä, että puolisot haluavatkin pysyä avioliitossa harkinta-ajan jälkeen.

” Eräs Kuusiluoman asiakkaista oli tietämättään naimisissa viisitoista vuotta.

”Helsingissä erohakemuksia jää kesken arviolta kymmeniä kuukaudessa. Tarkkaa tilastoa asiasta ei kuitenkaan ole ihan jo siksikin, että osa ihmisistä vain yksinkertaisesti unohtaa hakea eroa uudelleen toisessa vaiheessa.”

Katariina Kuusiluoma kertoo, että säännöllisesti joku hänen asiakkaistaan unohtaa, että avioeroa on muistettava hakea myös toisessa vaiheessa itse.

Eräs Kuusiluoman asiakkaista oli tietämättään naimisissa vielä viisitoista vuotta. Asia selvisi vasta puolison kuoltua.

Julia ja hänen entinen puolisonsa päätyivät jättämään myös jatkohakemuksen harkinta-ajan jälkeen.

Julialle avioliitto ei koskaan ollut tärkeä etappi saati lapsuuden haave. Hän meni naimisiin esikoistaan odottaessaan, koska se tuntui silloin järkevältä juridiselta ratkaisulta.

”Oli myös mukavaa saada koko perheelle sama sukunimi. Tuntuu, että avioliitosta oli kuitenkin lopulta enemmän haittaa kuin hyötyä, koska ehdimme olla naimisissa niin vähän aikaa. Se aiheutti vain pirusti lisävaivaa ja paperitöitä eron hetkellä.”

” ”Pyrin ajattelemaan, ettei avioeroa tarvitse hävetä. Se oli yksi aikakausi elämässäni, joka on nyt päättynyt.”

Silti virallisen avioeropäätöksen saapuminen tuntui lopulta pahalta.

”Vastustan normatiivista elämää. Tuntui tyhmältä saada päätös, että minut on tuomittu avioeroon. Pyrin ajattelemaan, ettei avioeroa tarvitse hävetä. Se oli yksi aikakausi elämässäni, joka on nyt päättynyt.”

Harkinta-aika usein kärjistää niitä ongelmia, joita suhteessa on ollut jo ennen eropäätöstä. Mutta jos niistä selviää ja haluaa jatkaa, suhde voi todella olla aiempaa vakaammalla pohjalla.

Heidi kokee, että välimatka teki heidän avioliitolleen hyvää. Kumpikin joutui elämään yksin uutta normaalia ja oppimaan itsestään.

”Mielestäni harkinta-aika on hyvä asia, vaikkei kaikkien pidäkään jäädä naimisiin. Se kuitenkin avaa silmiä. Jos toista ei kaipaa yhtään, on ero ollut oikea päätös. Meille se ei ollut.”

Nykyään pari voi keskustella kaikesta ja he pyrkivät ymmärtämään toisiaan aiempaa paremmin.

”Olemme aina olleet räiskyviä, mutta harkinta-aika lopetti erolla uhkailun.”