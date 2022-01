Mannerheim-museo saattaa olla Suomen kiinnostavin kotimuseo, mutta yllättävän harva on käynyt siellä. Vierailu museossa kannattaa jo pelkästään hyvän oppaan vuoksi.

Mannerheim-museolla on ikävä ongelma. Vierailijat eivät haluaisi lähteä sieltä pois.

Museossa on niin paljon kiinnostavaa katsottavaa, että aika loppuu yleensä kesken. Lopulta kävijöitä joudutaan kohteliaasti neuvomaan ulko-ovelle päin, jotta seuraava ryhmä mahtuu sisään.

Moni sanoo, että täällä voisi viettää viikon, kertoo amanuenssi Toni Piipponen. Melkein yhtä moni toteaa, että olisi pitänyt käydä jo paljon aiemmin.

Hyvin tuttua museolle on myös se, että monet tulevat museoon ja ilmoittavat, että minä tiedän jo kaiken Mannerheimista enkä tarvitse opastusta. Ilman opastusta museoon ei kuitenkaan pääse.

”Ja sitten opastuksen jälkeen he kuitenkin sanovat oppineensa Mannerheimista taas paljon uutta. Mannerheimista on melkein mahdotonta tietää kaikkea, hän eli niin monipuolisen elämän”, Piipponen sanoo.

Gustaf Mannerheimin kotimuseo tuntuu tarjoavan jokaiselle jotain: yksi tulee sinne kuulemaan Mannerheimin matkoista, toinen hakemaan sisustusvinkkejä, kolmas tutustumaan kunniamerkkeihin, neljäs kyselemään Marskin suhteesta ruokaan.

Mutta tarkennetaan vielä tämäkin asia:

”Kuten edellinen museonjohtaja sanoi, tämä ei ole mikään Mannerheimin fanimuseo. Täällä on tarkoitus näyttää sekä hänen hyvät että huonot puolensa.”

Kovin monella ei ole Mannerheimista pahaa sanottavaa. ”Eriäviä mielipiteitä hänestä tietenkin löytyy, varsinkin sisällissodan ajalta.”

Mannerheimin metsästysharrastus näkyy hänen kodissaan.

Kaivopuiston suurlähetystöalueella Helsingissä sijaitsevassa huvilassa Mannerheim asui vuosina 1924–51, aina kuolemaansa saakka. Tänne muuttaessaan hän oli jo reilusti yli viisikymppinen.

Näinä vuosikymmeninä hän asui tosin välillä muuallakin, kuten jatkosodan aikana päämajakaupungissa Mikkelissä ja presidenttikautena 1944–46 Tamminiemessä.

Kesät hän vietti Hangossa tai Kirkniemen kartanossa Lohjalla, ja viimeisinä vuosina hän oleili paljon Sveitsissä. Silti hän halusi pitää talon itsellään ja kävi täällä säännöllisesti.

Talo ei kuitenkaan ollut Mannerheimin oma, vaan hän vuokrasi sitä ystävältään Karl Fazerilta. Kaunis puutalo on rakennettu vuonna 1873. Mannerheimin muuttaessa huvilaan siihen tehtiin ensin suuri, hänen toiveidensa mukainen remontti.

Mannerheim sisusti kotiaan innokkaasti, ja halusi tänne myös aikansa huipputeknologiaa: keskuslämmityksen, sisäpuhelimen, ruokahissin ja integroidun suihkun.

”Mannerheimilla oli tekninen kiinnostus, hän oli tässä mielessä edistyksellinen”, Piipponen mainitsee.

Opas Eira Aalto esittelee ruokasalia. Jos täällä pidettiin tanssiaisia, pöydät siirrettiin syrjään.

Mutta nyt kierrokselle taloon!

Mannerheim-museo tunnetaan hyvistä oppaistaan. Yksi heistä on 23-vuotias Eira Aalto, joka on luvannut opastaa meitä tänään.

”Eira on eräs lahjakkaimpia nuoria oppaitamme”, Piipponen kehuu.

Aalto johdattaa vieraat ensin ruokasaliin, jonka pitkiä pöytiä peittävät valkoiset pöytäliinat. Myös Mannerheimin suosikkiastiasto oli valkoinen, sillä valkoisilla lautasilla ruoka näytti hänestä parhaalta.

Marsalkka oli hyvin kiinnostunut ruokakulttuurista, ja suunnitteli usein itse ruokalistan ja vieraiden istumajärjestyksen.

”Hän lausahti, että minulla on se paha vika, että tiedän, miltä hyvän ruuan pitää maistua”, Aalto kertoo.

”Keittokirjojakin hänellä oli paljon. Silti hän ei varmasti eläessään itse astunut keittiöön – ajan henki oli sellainen.”

Mannerheim vietti Helsingissä seurallista elämää, kestitsi paljon vieraita, kävi baletissa ja konserteissa. Joskus talossa pidettiin myös pieniä tanssiaisia, ja silloin ruokasalin pöydät siirrettiin syrjään.

Jos isäntä ja vieraat saapuivat myöhään taloon jatkoille, palvelusväki oli jättänyt etukäteen esille teetä termospulloissa ja voileipiä. Niitä Mannerheim tarjoili itse vierailleen. ”Se on sympaattinen ajatus”, Aalto sanoo.

Kuuluisat tiikerintaljat löytyvät salongista.

Siirrytään sitten olohuoneen eli salongin puolelle. Täällä ovat lattioilla kuuluisat tiikerintaljat, jotka isäntä on itse ampunut vuonna 1937 Nepalissa.

”Nykypäivänä tällaisia harvemmin näkee jonkun kodissa, mutta siihen aikaan oli tavallista, että aatelismies metsästi ja toi trofeita kotiin”, Aalto kommentoi.

Salonki on kodikas ja mannermaisen ajattomasti sisustettu. ”Mannerheimilla oli pettämätön sisustussilmä.”

Marsalkka hankki monet huonekalut kierrätettyinä, usein Keski-Euroopan antiikkiliikkeistä ja kirpputoreilta.

”Minusta täällä on myös muistumia hänen lapsuudenkodistaan Louhisaaren kartanosta”, Aalto jatkaa.

Salongissa on perhe ja suku läsnä: seinällä on muun muassa maalaus isoisästä, joka toimi sivutoimisena hyönteistieteilijänä.

Salongissa on esillä monia kuvia Mannerheimin sukulaisista mutta myös hänen tapaamistaan kuninkaallisista ja presidenteistä. Tällä seinällä on Mannerheimin isän, kreivi Carl Robert Mannerheimin muotokuva.

Mannerheim-suku aateloitiin 1600-luvulla. Sittemmin perheessä koettiin pieni skandaalikin, kun Mannerheimin isä ajautui 1800-luvun lopulla konkurssiin ja karkasi rakastajattarensa kanssa Pariisiin.

”Sinne hän jäi useiksi vuosiksi. Mannerheimilla oli kuitenkin hyvät välit isänsä kanssa, he pitivät yhteyttä.”

Työhuoneen kirjoituspöytä on peräisin pariisilaiselta kirpputorilta.

Sitten mennäänkin Eira Aallon suosikkihuoneeseen, Mannerheimin työhuone-kirjastoon.

Huoneessa on paljon Aasian-matkojen aarteita, kuten buddhalaiselta munkilta saatu rukousmatto. Kirjoja on talossa yli viisituhatta 14 eri kielellä.

”Täällä olisi mahtavaa tehdä etätöitä tai kuunnella yliopiston zoom-luentoja”, Aalto naurahtaa.

Se ei kuitenkaan ole sallittua edes museo-oppaille, eivätkä vieraatkaan saa istahtaa Marskin muhkeisiin nojatuoleihin.

Kerran eräs museovieras istui vahingossa museon tuolille ja siitä kuului huolestuttava narahdus, Aalto kertoo. Huonekaluja kyllä huolletaan ja kunnostetaan säännöllisesti, mutta ne eivät silti ole enää käyttöä varten.

Työhuoneen keskellä on monilokeroinen kirjoituspöytä, jonka Mannerheim osti pariisilaiselta kirpputorilta. ”Hänet voi hyvin kuvitella istumaan pöydän ääreen.”

Kuikuillaanpa hetki työpöydän päällä olevia valokuvia. Keiden kuvia marsalkka piti esillä?

Valokuvakehyksissä ovat ainakin veli Johan ja tyttäret Anastasie ja Sophie, jotka asuivat myöhemmin Kentissä ja Pariisissa, mutta kävivät kyllä tässäkin talossa vierailulla. Reunimmaisessa kuvassa hymyilee Mannerheimin venäläissyntyinen vaimo Anastasia, josta Mannerheim erosi virallisesti vuonna 1919.

Harva pitää eksän valokuvaa esillä, Eira Aalto myöntää.

Kirjoituspöydän päällä ovat tyttärien ja ex-vaimon valokuvat.

Mannerheimin ikoninen sänky, jossa hän ei tosin aina nukkunut. Sängyn yläpuolella on soittokello, jolla kutsuttiin palvelusväkeä.

Eteishallin kautta päästään kätevästi yläkertaan.

Täältä löytyy Mannerheimin makuuhuone, jossa on museon tunnetuin esine: kokoontaitettava kenttävuode.

”Sen tietävät kaikki, se on jo myyttinen. Yleisin kysymys kuuluu: missä se sänky on?”

Sotilasuransa aikana Mannerheim oli tottunut nukkumaan vaatimattomasti. Mutta oli täällä Mannerheimin aikana toinenkin, mukava sänky, Aalto kertoo. Sen tytär otti haltuunsa, kun isä kuoli.

Makuuhuoneen maisema merelle.

Makuuhuoneesta avautuu hieno merimaisema. Seinillä on sotilasaiheisia painokuvia venäläisestä ratsuväestä, ja myös pilakuvia.

Kaikkialla talossa on hyvä järjestys, olihan Mannerheim tunnettu tarkkana miehenä.

Yläkerrasta löytyy myös sininen vierashuone Mannerheimin läheisimmille ystäville. Vieraita odotti yöastia ja tuhkakuppi. Työhuoneessa oli aikoinaan sikarinpolttopiste.

Muista yläkerran vierashuoneista on tehty näyttelysaleja, joissa esitellään kunniamerkkejä ja vaihtuvia näyttelyitä.

Juuri päättyvässä näyttelyssä pohditaan kiinnostavasti suurmieskulttia. Esillä on muun muassa Astrid Lindgrenin käyttämä lyijykynä, joka on saatu lainaksi Ruotsista. Lindgren kirjoitti Mannerheimista sota-ajan päiväkirjoissaan ja toivoi, että Suomelle kävisi hyvin.

Sininen vierashuone oli läheisimpiä ystäviä varten.

Terävähampainen gaviaali lymyää lasikuvun alla.

Museossa on monia pieniä yksityiskohtia, joita ei tulisi ilman opasta edes huomanneeksi.

Alakerran hallissa lymyilee lasikuvun alla täytetty gaviaali, pieni krokotiilin näköinen otus, jonka Mannerheim metsästi Nepalista tai Intiasta 1930-luvulla. Hallissa on myös 1600-luvun samuraimiekka, tiibetiläiset temppelitorvet ja kuuluisat marsalkan sauvat.

Maailmanmatkaaja toi paljon jännittäviä esineitä eri puolilta maailmaa. Eira Aalto tunnustaa tutkivansa niitä edelleen itsekin.

Nykypäivänä herää ajatus, mikä on etnisten esineiden alkuperä eli provenienssi.

”Kyllä ne ovat tiettävästi lailliset hankittuja, joko Mannerheimin ostamia tai lahjaksi saamia. Museo kuitenkin seuraa myös alkuperäkysymyksiin liittyvää kansainvälistä keskustelua.”

Entä mikä on Aallon suosikkiesine museossa?

Se on kylpyhuoneesta löytyvä suusuihku, jännittävä metallinen hökötys, jolla marsalkka huuhteli hampaitaan. Se oli sen ajan sähköhammasharja, Aalto arvelee.

Tällä hetkellä kylpyhuoneessa tehdään konservointitöitä, eivätkä vieraat pääse käymään siellä.

Suusuihkulla sai hampaat puhtaiksi.

Moni kyselee talon keittiön perään. Se oli aikoinaan kellarikerroksessa, missä taloudenhoitaja Berta ja sisäkkö Elsa asuivat, mutta purettiin 1970-luvulla pois.

”Se on harmi, koska nykyään ihmisiä kiinnostaa historiassa juuri kaikki arkinen ja yksityinen”, Toni Piipponen sanoo.

Onneksi museossa on kuitenkin säilynyt paljon muuta alkuperäistä. Se ei ole itsestään selvää, sillä Mannerheimin kuoleman jälkeen harkittiin myös sitä, että tavarat olisi jaettu suvun kesken.

”Autenttisuus on tässä museossa olennaista. Esineistä oikeastaan vain flyygeli puuttuu”, Piipponen jatkaa.

Salongissa oli Mannerheimin aikana flyygeli. Tiedetään, että sen äärellä esiintyi esimerkiksi oopperalaulaja Aulikki Rautawaara.

Myöhemmin flyygeli meni perintönä Ruotsiin, eikä ole tiedossa, missä soitin nykyisin on. Museossa on pohdittu, pitäisikö sinne hankkia tilalle toinen vanha soitin.

Museon väki tekee itse myös tutkimustyötä Mannerheimista, ja uusia löytöjäkin tehdään välillä esimeriksi museon vintiltä.

Kävijöitä museossa on vuodessa noin 10 000, paljon myös ulkomaalaisia turisteja. Kahtena päivänä vuodessa museo on auki viikonpäivästä riippumatta: Marskin syntymäpäivänä 4. kesäkuuta ja Suomen itsenäisyyspäivänä. Museota ylläpitää Mannerheim-säätiö.

Mannerheim kuunteli radiosta sekä uutisia että konsertteja.

Museovierailla riittää kysymyksiä, ja Aalto vastailee niihin mielellään.

Mikä oli Mannerheimin lempiruoka? Vorschmack ja seljanka. Kuinka pitkä hän oli? Eri lähteistä riippuen 187 tai jopa yli 190 senttiä. Mitä marsalkka sairasti? Reumaa ja vatsahaavaa, lisäksi hänen toinen jalkansa oli hieman toista lyhyempi 1920-luvulla tapahtuneen auto-onnettomuuden seurauksena.

Myös siitä joskus kysytään, pitävätkö huhut Mannerheimin homo- tai biseksuaalisuudesta paikkansa.

”Suurmiehiin kohdistuu usein tällaisia spekulointeja, mutta vaikea toisen seksuaalisuutta on varmistaa jälkeenpäin. Samaan aikaan hänet tunnetaan naistenmiehenä.”

Kaivopuiston huvilassa Mannerheim tapasi usein vieraita, mutta oli välillä varmasti vähän yksinäinenkin, Aalto tuumii.

”Hänellä oli paljon tuttavia, mutta ei ehkä niin paljon läheisiä ystäviä.”

Mannerheim osasi vaalia yksityisyyttään ja monia asioita hänen elämästään joudutaan vain arvaamaan. Nykypäivänä sellainen ei olisi mahdollista, Piipponen arvelee.

”Jos nykyään olisi tuossa asemassa, olisi taatusti jatkuvasti somessa esillä. Mannerheimin salaperäisyys on toki myös mielenkiintoista – ehkä siksikin hän on niin kiinnostava hahmo edelleen.”

Eira Aalto on perehtynyt Mannerheimin kirjeenvaihtoon venäläisen ballerinan kanssa.

Eira Aalto on työskennellyt Mannerheim-museossa pian kolme vuotta. Päivisin hän opiskelee historiaa Helsingin yliopistossa ruotsinkielisellä puolella.

Kandidaatintyönsä hän teki Mannerheimista ja baletista, tarkemmin sanottuna Mannerheimin kirjeenvaihdosta venäläisen ballerinan Senta Willin kanssa. Mannerheimin balettitanssijalle lähettämät kirjeet saatiin vasta hiljattain museon kokoelmiin.

”Olen itsekin tanssinut pitkään, joten aihe oli helppo valita”, Aalto kertoo. ”He kirjoittivat venäjäksi baletista ja kulttuurista yleisemminkin sekä säästä. He olivat selvästi vain ystäviä.”

Aaltoa Mannerheimissa kiehtoo erityisesti hänen kosmopoliittisuutensa.

”Hän oli matkustanut todella paljon ikäluokkaansa nähden. Ja miten monipuolinen henkilö hän oli. Minua kiinnostavat myös hänen ystävyys- ja sukulaissuhteensa, eivät niin paljon sodat.”

Aalto haaveilee museourasta tulevana työpaikkanaan. Mannerheim-museon lisäksi hän työskentelee oppaana toisessakin kotimuseossa, Tammisaaren Villa Skeppetissä. Se on kirjailija Göran Schildtin kotitalo, jonka suunnitteli hänen ystävänsä Alvar Aalto.

Yläkerran hallin takan päällä on Mannerheimin ystävän, Akseli Gallen-Kallelan Afrikka-aiheinen maalaus Cheetah.

Museon oppaat saavat kertoa vieraille mitä itse haluavat, joten kaikkien oppaiden kierrokset ovat vähän erilaisia.

”Ja oppaanakin haluaa vaihdella omaa opastusta, ettei siitä tulisi yksitoikkoista”, Eira Aalto kertoo.

Hän on huomannut, että melkein jokaisella kävijällä on jokin Mannerheimia koskeva tarina suvussaan. Museossa on käynyt niitäkin, jotka ovat itse tavanneet Mannerheimin.

Myös Aallon perheessä kulkee ainakin yksi Mannerheimiin liittyvä anekdootti.

Kun Mannerheim kuoli vuonna 1951, kansa kerääntyi Helsingin keskustaan seuraamaan hautajaissaattuetta. Nordean talon ikkunasta tapahtumia katseli parikymppinen Terttu Tuomi, Eira Aallon isoäiti. Hänen työpaikaltaan näki hyvin Suurkirkkoon päin.

”Hän on kertonut, että se oli juhlava hetki.”

Mannerheim-museo (Kalliolinnantie 14) on avoinna pe-su klo 11-16. Etukäteisvaraus on suositeltavaa. Museossa liikutaan opastetuissa ryhmissä, tällä hetkellä ryhmiin otetaan enintään kuusi henkeä.

Pääsymaksu 14 euroa, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Museokortilla veloituksetta. Varaukset sähköisessä kalenterissa museon verkkosivujen kautta: www.mannerheim-museo.fi