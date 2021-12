Koronaan sairastunut sai eri tuloksen, kun teki saman kotitestin kahdella eri tavalla. Voiko testi olla luotettavampi nielusta otettuna? Helsingin Sanomat kysyi asiantuntijoiden näkemyksiä aiheesta.

Britanniassa asuva Silva Mertsola sairasti koronaviruksen noin neljä kuukautta sitten Suomessa.

Pian taudin jälkeen hän muutti Lontooseen opiskelemaan. Mertsolan mukaan siellä kotitestejä on tapana tehdä useita kertoja viikossa, sillä muutoin esimerkiksi yliopistokampukselle ei ole asiaa. Testejä jaetaan opiskelijoille ilmaiseksi.

Toisin sanoen hän on ehtinyt ottaa kotitestejä nenästä koko syksyn ajan.

Kun omikron-variantti alkoi valloittaa maailmaa, monissa Mertsolan WhatsApp-keskusteluryhmissä levisi kehotuksia ottaa testi nenän sijaan sekä nenästä että nielusta. Tikku laitetaan siis ensiksi suun kautta nieluun ja pyyhkäistään nielun limakalvoa molemmin puolin. Sen jälkeen sama tikku pyöräytetään vielä nenässä. Nielunäytteen käyttö on nykyisin osa Britannian virallista ohjeistusta.

Viime torstaina Mertsolan olo alkoi tuntua heikolta. Hän pohti, voisiko kyseessä olla koronavirus.

Mertsola päätti ottaa asiasta selvää tekemällä kotitestin nenänäytteen avulla. Tulos oli negatiivinen.

Silloin Mertsolan mieleen juolahti paljon puhuttu nielutekniikka, joten hän päätti ottaa heti perään toisen näytteen nielusta ja nenästä.

”Näyte oli sitten heti positiivinen. Kävin vielä varmentamassa asian PCR-testissä, joka sekin oli positiivinen. Olen edelleen tosi kipeä”, hän kertoo.

Britannian markkinoilla on tarjolla kahdenlaisia kotitestejä: throat and nose swab -testejä sekä nose swab only -testejä. Mertola käytti testissään nenään tarkoitettuja testiä.

”Nielutekniikka näytti tepsivän kyllä siinäkin”, hän toteaa.

Sera Savolainen.

Suomessa asuva Sera Savolainen huomasi Mertsolan sairastumiskertomuksen sosiaalisessa mediassa tällä viikolla.

Savolainen on viime sunnuntaista saakka kärsinyt kipeysoireista.

Ensin oli pelkkää niskakipua, hän sanoo. Tästä Savolaisen hälytyskellot eivät vielä soineet, sillä hänen niskansa ovat usein muutoinkin jumissa.

” ”Testiläpyskä näytti viiden sekunnin jälkeen kahta tummanpunaista viivaa.”

Maanantaina Savolainen heräsi yöunilta outoon väsymykseen.

”Oli jotenkin höntti olo, mutta ajattelin, että se johtuu vain viikonlopun vähäisistä unista”, hän kuvailee.

Savolainen päätti jäädä etätöihin, ja onneksi jäikin. Aamupäivän mittaan hänelle nousi 37,5 asteen verran lämpöä. Hän teki kotitestin, joka näytti kuitenkin negatiivista.

Maanantain ja tiistain välisenä yönä olo paheni. Savolainen ei saanut unta, sillä kurkkuun sattui ja paleli niin, ettei kaksi untuvapeittoa riittänyt.

Aamulla olo oli hitusen kohentunut, mutta Mertsolan tekemän päivityksen myötä olo oli hitusen vainoharhainen.

”Päätin, että kokeilen nielukikkaa itsekin, eli otin testin sekä nenästä että nielusta. Testiläpyskä näytti viiden sekunnin jälkeen kahta tummanpunaista viivaa. Sen mukaan minulla oli kuin olikin koronavirus.”

Tällä hetkellä Savolainen odottaa pääsevänsä julkisen terveydenhuollon koronatestiin.

Mitä mieltä asiantuntijat ovat niin sanotusta nielutekniikasta? HS kysyi asiasta neljältä asiantuntijalta.

Negatiivinen testi, jonka Savolainen teki vain nenästä maanantaina 20.12. noin kello 15.

Positiivinen testi, jonka Savolainen teki brittien ohjeiden mukaan tiistaina 21.12. noin klo 23.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtavan asiantuntijan Niina Ikosen mukaan testi tulee tehdä pelkän nenänäytteen turvin, jos käyttöohjeissa niin sanotaan.

”Muunlaista neuvoa ei ole mahdollista antaa. Valmistaja ja taustalla oleva laboratorio ovat arvioineet, millä näytemateriaalilla testi toimii ja antaa luotettavan tuloksen.”

Ikonen uskoo, että Mertsolan ja Savolaisen tapauksissa kyse on siitä, että nenän limakalvolla virusmäärä oli vielä liian alhainen verrattuna nieluun. Tämän takia testitulos nenästä osoittautui negatiiviseksi.

Toisaalta hän uskoo, ettei tuplanäytteestä, eli puikon käyttämisestä nenässä ja nielussa, ole testaajalle itselleen mitään henkilökohtaista haittaa.

”Silti vaarana on, että testi voi antaa joko väärän negatiivisen tai positiivisen tuloksen. Ei ole poissuljettua, etteikö testi toimisi myös näin, mutta valmistaja ei voi sitä taata”, hän summaa.

Ikonen muistuttaa siitäkin, ettei mikään testi ole koskaan sataprosenttinen. Esimerkiksi näytteenoton epäonnistuminen vaikuttaa testitulokseen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen on Ikosen kanssa samoilla linjoilla.

On kuitenkin niin, että koska virus lisääntyy pääosin nenänielussa eli syvällä nenän takaosassa, luotettavimman tuloksen saa sieltä otetusta näytteestä.

”Nielu on aluetta lähempänä, joten sieltä on todennäköisyys positiiviselle testitulokselle on suurempi, jos tauti on alussa tai vielä oireeton”, Järvinen sanoo.

” Järvinen ei suosittele nielunäytettä tehtäväksi kotitestillä, joka on tällä hetkellä Suomen markkinoilla.

Nielusta otettava näyte ei kuitenkaan onnistu maallikolta täysin luotettavasti, hän painottaa.

”Toisaalta nenästäkin pitää saada mukaan tarpeeksi solukkoa, eli liian kevyesti ja pikaisesti otettu näyte antaa herkemmin väärän negatiivisen tuloksen.”

Järvinenkään ei siis suosittele nielunäytettä tehtäväksi kotitestissä, joka on tällä hetkellä Suomen markkinoilla. Hän uskoo, että iso osa näytteistä olisi suuontelon puolelta otettuja ja siten epäluotettavampia kuin nenästä otetut näytteet.

Mediq Suomen toimitusjohtaja Heidi Liikkanen korostaa kotitestien toistettavuutta ja helppoutta, missä piilee niiden etu verrattuna terveydenhuollon ammattilaisten tekemiin testeihin.

”Arvioiden mukaan PCR-testeistä neljä viidestä osuu oikeaan ja kotitesteistä kaksi kolmesta. Kotitestejä voi kuitenkin tehdä vaivattomammin useampia”, hän perustelee.

"Siksi ne ovat hyvä lisä ammattilaisten testeille.”

” ”Jos ulkomailta saapuu muita toimivia metodeja, ohjeistus saattaa tulevaisuudessa muuttua.”

Mediqin tuoteasiantuntija Maria Nyqvist muistuttaa, että nenässä ja nielussa on hyvin erilaiset kasvualustat.

”Ero on jo siinä, että nielemme koko ajan bakteereita ja viruksia, joita poistuu elimistöstä luonnollisella tavalla.”

Nyqvist arvioi, että Sera Savolaisen saamat, päinvastaiset testitulokset voi selittää esimerkiksi se, että testit tehtiin eri päivinä.

Tuoteasiantuntija ei pidä nielunäytettä automaattisesti luotettavampana vaihtoehtona kuin nenästä otettua näytettä.

Nyqvistin ja Liikkasen mukaan onkin perusteltua tehdä testi ohjeiden mukaan työntämällä näytepuikko sieraimeen.

”Selvää on, että jos ulkomailta saapuu muita toimivia metodeja, ohjeistus saattaa tulevaisuudessa muuttua”, Liikkanen kuitenkin lisää.

Tässä tapauksessa on valmistajan asia viedä metodi käyttöohjeisiin saakka. Tätä edeltää testin kliininen tutkimus.