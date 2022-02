Wide ContentPlaceholder

Kumppanin itsetyydytys voi joskus herättää tunteita, joita ei pysty järjellä selittämään. Mia ahdistui poikaystävänsä pornon katselusta niin paljon, ettei uskaltanut enää jättää kumppaniaan yksin kotiin.

Hyvinvointi | Ihmissuhteet

Enkö minä riitä?

Itsetyydytys on luonnollinen osa seksuaalisuutta. Osa ihmisistä kuitenkin kokee voimakasta ahdistusta pornon katselusta tai itsetyydytyksestä. Jos on mustasukkainen pornolle, kannattaa miettiä, mikä on käsitys omasta arvosta, sanoo seksuaaliterapeutti.

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Ahdistus alkoi, kun Mia oli seurustellut puolisen vuotta. Poikaystävällä oli tapana katsoa sooloseksin aikana pornoa, mikä yhtäkkiä häiritsikin Miaa. Mikä pornon naisissa kiehtoi? Miksei hän riittänyt? ”Lopulta en pystynyt katsomaan hänen kanssaan edes tavallisia elokuvia tai televisiosarjoja, jos niissä oli viehättäviä naisia. Ajattelin, että hän haluaa heitä enemmän kuin minua”, parikymppinen Mia kertoo puhelimessa.