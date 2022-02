Henk.koht.-palstalla käsitellään lukijoiden ihmissuhdeaiheisia kysymyksiä. Tällä kertaa lukija pohtii, miten kumppanin kanssa voisi ottaa puheeksi ajatuksen mahdollisesta avoimesta suhteesta.

Tilaajille

HS:n lukija kirjoittaa:

Miten voisin tuoda vakiintuneessa parisuhteessa esiin kiinnostukseni avointa suhdetta kohtaan? Kumppanini on hyvin perinteinen, mitä tulee parisuhteisiin.

Mietin itse aikoinaan, että avoin suhde on vain pettämistä luvan kanssa, mutta sittemmin olen miettinyt asiaa ihan toiselta kannalta. Meillä on niin paljon erilaisia tarpeita, että on ihan mahdotonta ja jopa epäreilua odottaa yhden henkilön täyttävän ne kaikki.