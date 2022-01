Omikron on jo valtavirus Helsingin ja Uudenmaan sairaaloissa.

Omikronvariantin levitessä räjähdysmäisesti moni sairastuu koronatautiin jo toista kertaa.

Yksi uudelleen sairastuneista on presidentti Martti Ahtisaari, jonka koronatartunta vahvistui presidentin kanslian mukaan 29. joulukuuta. Ahtisaari sairasti koronavirustaudin myös maaliskuussa 2020.

Millainen on uudelleen sairastettu koronasairaus ensimmäiseen kertaan verrattuna?

Kansainvälinen tieto uusintainfektioista on ollut huojentavaa. Joulun alla julkaistu Qatarissa tehty tutkimus osoitti, että uusintainfektioilla oli 90 prosenttia alhaisempi todennäköisyys johtaa sairaalahoitoon tai kuolemaan kuin ensimmäistä kertaa sairastetulla infektiolla.

Tutkimus perustui helmikuusta 2020 huhtikuulle 2021 kerättyyn potilasaineistoon. Sen mukaan uusintainfektiot olivat harvinaisia ja yleensä lieviä. Syynä oli tutkijoiden mukaan se, että aiemmin sairastettu tauti oli vahvistanut potilaan immuniteettia. Tutkimuksesta kertoi lääketieteen julkaisu The New England Journal of Medicine.

Qatarilaistutkimus tehtiin kuitenkin kuitenkin jo ennen deltamuunnoksen aiheuttamaa epidemiaa, muistuttaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Eeva Ruotsalainen

Hän tähdentää, että se ei kerro omikronvariantin vaan alfa- ja beetavarianttien aiheuttamista tartunnoista.

”Se ei myöskään anna sitä tärkeää tietoa, kuinka pitkään uusintainfektion antama suoja vakavaa tautia vastaan kestää.”

Tällä hetkellä Suomessa uusia tartuntoja aiheuttaa omikronvariantti, josta ei Ruotsalaisen mukaan tiedetä vielä tarpeeksi.

Siksi varotoimien noudattaminen on hänen mukaansa entistäkin tärkeämpää. Maskeista, turvaväleistä, hygieniasäännöistä ja muista turva- ja rajoitustoimenpiteistä on syytä pitää edelleen tiukasti kiinni.

” ”Ainakin tammikuulle odotamme vaikeutuvaa terveydenhuollon kuormitusta.”

Kestääkö tartunta-aalto vaikeana helmi- vai maaliskuulle – sitä on Ruotsalaisen mukaan toistaiseksi vaikea sanoa.

”Ainakin tammikuulle odotamme vaikeutuvaa terveydenhuollon kuormitusta”, hän toteaa.

Omikron on muuttanut koronataudin kuvaa monella tavalla.

Omikron tarttuu aiempia muunnoksia helpommin, mutta sen aiheuttama tauti saattaisi olla keskimäärin lievempi. Tästä ei ole kuitenkaan vielä täysin varmaa tietoa.

”Euroopassakin sairaalahoidon kuormitus on kasvussa”, Ruotsalainen huomauttaa.

Alustavat tutkimustulokset viittaavat siihen, että omikron lisääntyy paremmin ylähengitysteissä mutta huonommin alahengitysteissä.

”Tämä voisi olla selitys sille, että se on herkemmin tarttuva, mutta aiheuttaisi vähemmän vakavia taudinkuvia”, Ruotsalainen sanoo.

Omikronvariantti on mullistanut myös käsityksen sairastetun taudin antamasta suojasta.

Aiemmin on ajateltu, että sairastettu tauti antaa keskimäärin 6—12 kuukautta kestävän suojan uutta tartuntaa vastaan. ”Mitä vakavampi tauti, sitä pidempi suoja”, Ruotsalainen kuvaa.

” Alustavien tutkimustietojen mukaan ihminen voi sairastua omikronin aiheuttamaan koronatautiin jo kolmen kuukauden kuluttua edellisestä eli deltavariantin aiheuttaman taudin jälkeen.

Nyt tiedetään, että jos aiemman taudin on aiheuttanut esimerkiksi deltavariantti, se ei välttämättä suojaa omikronvariantilta 6—12 kuukautta.

”Olemme nähneet tällaisia tapauksia ja ainakin yhdessä tapauksessa uusintainfektio tuli jo kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä sairaudesta”, Ruotsalainen kertoo.

Uutta tietoa deltavariantin antaman suojan kestosta omikronia vastaan saadaan hänen mukaansa koko ajan lisää. Samoin siitä, miten hyvin rokotteet suojaavat uusintatartunnoilta.

Rokotteista tiedetään, että kaksi rokotetta ei suojaa omikronvariantin tartunnalta yhtä tehokkaasti kuin aiemmilta varianteilta.

Tosielämän tuloksia odotetaan Ruotsalaisen mukaan siitä, kuinka hyvin kolmas rokoteannos suojaa omikronin aiheuttamilta vakavilta tautimuodoilta.

”Kaksi rokoteannosta tarjosi aiempien varianttien vakavia tautimuotoja vastaan keskimäärin 80–90 prosentin suojan, mutta suoja ei kuitenkaan ollut ikääntyneillä ja riskiryhmään kuuluvilla samaa tasoa kuin perusterveillä työikäisillä. Kolmas rokoteannos on nyt erityisen tärkeä juuri heille, mutta myös kaikille muille ikäryhmille”. Ruotsalainen sanoo.

Hän muistuttaa, mikään käytössä oleva rokote ei anna 100 prosentin suojaa. ”Sen takia myös rokotettujen on tässä epidemiatilanteessa erittäin tärkeätä käyttää maskia.”

Sairastetun koronainfektion antama suoja uusia tartuntoja vastaan on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan yhtä hyvä kuin rokotuksen.

”Jos on sairastanut taudin alkuvuonna 2020, ehtinyt sen jälkeen saada kaksi rokoteannosta ja sairastunut sitten uudelleen, suoja on määritelty yhtä hyväksi, kuin jos olisi saanut kolme rokoteannosta”, Ruotsalainen sanoo.

Kolmatta rokoteannosta aiemmin sairastetun koronavirustaudin jälkeen suositellaan toistaiseksi vain silloin, jos henkilö on voimakkaasti immuunipuutteinen ja täyttänyt 12 vuotta.

” Virusta on Ruotsalaisen mukaan liikkeellä nyt niin paljon, että myös riskiryhmät ja rokottamattomat tulevat kohtaamaan sen, jos he eivät toteuta varotoimia.

Sairaaloissa tarkkaillaan nyt henkeä pidätellen sitä, miten vakavaa tautia omikron aiheuttaa. Eksponentiaalisesti lisääntyneiden tautitapausten vaikutus tulee Ruotsalaisen mukaan näkymään sairaaloissa lähiviikkojen aikana. Sairaalat varautuvatkin nyt kasvavaan kuormitukseen.

Husissa tehohoidon tilanne on Ruotsalaisen mukaan toistaiseksi vakaa, mutta vuodeosastoilla koronapotilaiden määrä on parin viikon aikana lähes kaksinkertaistunut. Omikron on hänen mukaansa jo valtavirus Husissa.

Hän tähdentää, että rokotuskattavuutta tulee nyt saada nostettua nopeasti. Siksi myös kolmosrokotuksia annetaan niin paljon kuin mahdollista.

Milloin neljäs rokotuskierros on Suomessa ajankohtainen?

Sitä on Ruotsalaisen mukaan vielä liian aikaista arvioida.

Esimerkiksi Israelissa neljäs rokotuskierros on jo käynnissä.

”Israelissa kolmas rokotusannos annettiin jo ennen omikronvariantin ilmaantumista”, Ruotsalainen huomauttaa.

Jo nyt neljännen rokotuksen saavat Suomessa ne, joiden vastustuskyky on hyvin heikko eli ihmiset, joille on tehty elinsiirto tai joilla on jokin immuunipuolustusta voimakkaasti heikentävä sairaus. Buusteri annetaan, kun kolmannesta rokotuksesta on kulunut kolme kuukautta.

”Tämän hetken tietämyksen perusteella vahvistusrokotuksia tulevat tarvitsemaan myös ikääntyneet ja muut riskiryhmät, mahdollisesti koko väestö. Tästä tarvitsemme kuitenkin vielä lisää tietoa”, Ruotsalainen sanoo.