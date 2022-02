Lumivyöryt ovat Suomessa harvinaisia, mutta mahdollisia. Lumiturvallisuutta on mahdollista lisätä opettelemalla taitoja ennen rinteen ulkopuolelle lähtemistä.

Puoli tuntia. Sen verran Matti Honkanen laskeskeli selviävänsä. Hän makasi lumen alla eikä pystynyt liikkumaan.

Lumivyöry oli juuri haudannut Honkasen Pyhätunturin Kuorinkikuruun, eikä hän voinut tehdä mitään itse. Ei auttanut kuin odottaa, että hänet löydettäisiin.

Honkanen oli tiennyt, mihin oli ryhtymässä, kun hän suuntasi rinteiden ulkopuolelle. Honkanen oli liikkeellä neljän ystävänsä kanssa ja miehillä oli tarkoituksena kuvata Suomen ensimmäinen vapaalaskuvideo Pyhätunturin takamailla. Vaikka tapahtumista on jo 30 vuotta, Honkanen muistaa yksityiskohdat yhä elävästi.

Aurinko paistoi ja hanki kimmelsi, mutta edellisinä päivinä lunta oli tupruttanut oikein kunnolla, Pyhäntunturin vuoropäällikkö Matti Honkanen, 54, muistelee nyt. Lumi oli satanut edellisenä, tuulisena päivänä ja se oli kinostunut eri kohtiin. Tuulisen lumisadepäivän jälkeen sää oli kirkas ja pakkasta oli muutama aste.

Kuvauksiin oli varattu neljä päivää. Toisena laskupäivänä laskijat sekä kuvausryhmä olivat Kuorikurussa. Honkanen asui paikkakunnalla ja tunsi paikat hyvin. He olivat retkeilleet alueella koko ikänsä mukana olleiden ystävien kanssa ja tiesivät, kuinka lumi saattaisi kasaantua kurun seinämälle.

”Kuru on puoliympyrän muotoinen ja lunta oli kinostanut jyrkänteen yläosaan. Tiesimme, että alusta on kanervaa, jonka takia lumi saattaa lohjeta helposti ja vyöryä pohjia myöten. Se on hieno seinämä, jonka tiesimme vaaralliseksi.”

” ”Vaaratilanteen takana on ihminen.”

Matti Honkanen työskentelee Pyhätunturilla. Hän tuntee tunturin ja sen lähimaastot hyvin.

Intoa nuorilta miehiltä ei puuttunut. He olivat suunnitelleet kuvauksia pitkään ja halusivat tehdä parhaan mahdollisen laskuvideon, Honkanen muistelee.

”Olin 25-vuotias. Meillä oli valtavasti testosteronia, luotimme taitoihimme ja oli ryhmäpaine. Järkeä ei ollut vielä tarpeeksi mukana.”

Juuri ihmisen vaikutus, omat päätökset ja valinnat ajavat usein vaaratilanteeseen, Honkanen tietää. Hän on laskenut koko ikänsä ja nähnyt tuon vyöryn jälkeen monia muitakin monia vaaratilanteita ja lumivyöryjä. Vuosikymmenten laskukokemus on tuonut mukanaan käsityksen siitä, miten lumi käyttäytyy eri olosuhteissa, maastoissa ja tilanteissa.

Lähes aina lumivyöry johtuu tavalla tai toisella ihmisen vaikutuksesta.

”Vaaratilanteen takana on ihminen, joka on tehnyt jonkinlaisen päätöksen, joka on johtanut tilanteeseen.”

Nuorena laskijana Honkanen arvioi tilannetta eri tavoin kuin nykyään – tahto saneli järkeä enemmän.

”Olimme päättäneet laskea juuri tuona tiettynä päivänä, ja se oli aikaikkunamme.”

Kaksi kuvaajaa oli asettunut vastakkaiselle seinämälle kuvaamaan, kun laskijat suunnittelivat alastuloa. Mitä useampi laskija laskisi kerralla seinämää, sitä suurempi vyöryriski olisi. Kaikkien ei siis kannattaisi laskea kerralla, vaikka se olisikin näyttävin vaihtoehto.

”Lopulta päätimme, että kaksi laskee kerrallaan. Toinen arpa osui minuun.”

Honkanen laski ensimmäisenä. Kun laskua oli takana muutamia kymmeniä metrejä, Honkaselle tuli epätodellinen olo: alusta liikkui alla. Ylhäältä kuului varoitushuuto: ”Vyöry laukesi!”

Ystävä laski Honkasen takana ja pääsi kurvaamaan kielekkeelle turvaan. Honkanen yritti laskea vyöryä karkuun, mutta kurun seinämät estivät pääsyn turvaan.

Lumi nappasi kiinni Honkasen suksista. Aluksi lumi pysyi yhtenäisenä laattana, mutta pian se hajosi ja muuttui irralliseksi. Samalla lumi imaisi miehen mukanaan. Sukset vetivät Honkasta alaspäin ja hän yritti päästä niistä tuloksetta eroon.

”Samalla yritin tehdä uintiliikkeitä pysyäkseni lumen pinnalla.”

” ”Tiesin, että minulla olisi noin puoli tuntia aikaa lumen alla.”

Honkasen mukaan kaikki tapahtui muutamissa sekunneissa. Sitten lumimassa pysähtyi, jytinä loppui ja tuli aivan hiljaista. Honkanen makasi paikallaan lumessa ja yritti ymmärtää mitä oli tapahtunut.

”Suu oli täynnä lunta, ja ensimmäisten sekuntien aikana ajattelin, että nyt tulee lähtö. Henki ei kulkenut.”

Honkanen pyrki rauhoittamaan itsensä. Hän sulatti suussaan olleen lumen ja puhui itselleen rauhoittavasti.

”Tiesin, että panikoidessa happea kuluu enemmän. Silloin saattaa myös oksentaa ja tukehtua omiin liemiinsä.”

Lumessa ei pystynyt liikkumaan lainkaan. Onneksi lumi oli kevyttä puuterilunta, eikä painanut yhtä paljoa kuin esimerkiksi kosteampi lumi.

”Olin kuin kipsissä. Lumen mekanismi on sellainen: liikkuessaan se on elastista, mutta sitten se sementoituu kivikovaksi. Sain hiukan liikutettua sormia ja varpaita monojen sisällä.”

Honkanen alkoi valuttaa sylkeään nähdäkseen mihin suuntaan se lähtee valumaan. Sylki valui alaspäin ja Honkanen ymmärsi olevansa pystyasennossa. Se paransi selviytymismahdollisuuksia hieman.

”Tiesin, että minulla olisi noin puoli tuntia aikaa lumen alla. Sen jälkeen hiilidioksidi alkaa tehdä tehtävänsä.”

Ei auttanut kuin maata paikallaan ja ajatella mukavia ajatuksia, Honkanen muistelee.

Lumen pinnalla muut laskijat, ohjaaja ja kameramiehet ryhtyivät heti etsimään Honkasta. Muut laskijat olivat nähneet, missä Honkanen oli suurin piirtein näkynyt lumen pinnalla. Kameramiehet tarkistivat asian nauhalta.

Sauvoista tehtiin sondit, joiden avulla ryhmä etsi Honkasta lumen alta.

Lumen kaivaminen on raskasta puuhaa ja minuutit kuluvat nopeasti. Energia kannattaakin suunnata juuri oikean kohdan löytämiseksi.

Vielä 30 vuotta sitten vyörypelastusvarustus oli huomattavasti köykäisempää kuin nykyään. Ryhmällä ei ollut vyöryreppuja tai piippareita, jotka kuuluvat nykyään olennaisena osana vapaalaskijoiden varustukseen.

Noin kymmenen minuutin kuluttua Honkanen tunsi lumen alla, kuinka sauva painautui kevyesti hänen rintaansa. Hänet oli löydetty. Päällä oli noin 1,5 metrin kerros lunta ja ryhmällä oli mukanaan yksi lapio.

Sen avulla ja käsin miehet alkoivat kaivaa Honkasta ylös.

”Lumen siirtäminen on kovaa hommaa. Osa potki lunta monoillaan ja sain monosta päähäni. Se oli suurin vamma, jonka tilanteessa sain.”

Kun ystävät saivat Honkasen pään kaivettua esille, alkoi hän lohduttaa ystäviään.

”Toistelin koko kaivuu-urakan ajan, että ’Hei kaverit, ei mitään hätää.’ Videolta näkyy, kuinka suuni käy koko ajan ja hymyilen leveästi huulet sinisenä. Kukaan muu ei hymyillyt.”

Honkasen jalat olivat noin kolmen metrin syvyydessä, joten kaivamiseen meni hetki. Arvion mukaan hänen alleen jäi vielä toiset kolme metriä lunta.

”Oli pienestä kiinni, etteivät sukset vetäneet minua vieläkin syvemmälle. Jos olisin joutunut koko kasan alle, olisin löytynyt vasta keväällä.”

Rinteiden ulkopuolella laskeminen vaatii erilaisia taitoja kuin rinteessä laskeminen.

Suomessa tapahtuu vain harvoin ihmishenkiä vaativia lumivyöryjä. Riski on silti olemassa.

Suuri osa suomalaislaskijoiden vaaratilanteista sattuu ulkomailla. Suomen lumivyörykoulutuksen mukaan keskimäärin yksi suomalainen kuolee lumivyöryyn ulkomailla vuosittain. Jos lumen alle jää, selviytymismahdollisuudet heikkenevät huomattavasti 15 minuutin jälkeen.

”Ei ole olemassa turvallista lunta, mutta riskejä voi pienentää tietämällä mitä tekee”, Lumiturvallisuuskouluttaja ja lumivyöryasiantuntija Jarkko-Juhani Henttonen sanoo.

Vyöryjä todennäköisempi vaara piilee muissa laskuonnettomuuksissa: venähdyksissä, törmäämisissä ja murtumissa. Jos rinteen ulkopuolella hävittää laskuvälineensä tai loukkaa itsensä, voi kylmyys aiheuttaa nopeasti hankalan tilanteen.

”Suomessa puhutaan usein kymmenistä pakkasasteista ja viimasta. Jos jotakin sattuu, ulkopuolisen avun saaminen voi kestää tunteja ja aina ulkopuolinen apu ei pääse paikalle saakka. Silloin on tärkeää pysyä lämpimänä ja tietää, miten toimia luonnossa”, lumivyöryteknikko Ville Väkeväinen sanoo.

Väkeväinen muistuttaa, että ihmisten ilmoille voi joutua kulkemaan omin avuin pitkiäkin matkoja.

Tärkeintä onkin tietää, mitä on tekemässä. Turvallisuutta voi lisätä myös palkkaamalla paikallisen oppaan, jolla on tuntemusta alueesta. Silloinkin pitää myös itse tietää, mihin on lähtemässä ja arvioida riskejä myös itse.

Lumen keskeltä löytyivät myös Honkasen sukset ja sauvat. Hetken rauhoituttuaan hän otti ne mukaansa, kiipesi takaisin ylös ja laski vyöryneen seinämän uudestaan alas.

”Se ei ollut tyylikkäintä laskua, mutta en halunnut antaa pelolle valtaa, vaan jatkaa laskemista heti.”

Porukka päätti, ettei tapauksesta hiiskuttaisi kenellekään. Honkanen ei kertonut tapauksesta edes silloiselle puolisolleen.

”Vasta kahden viikon kuluttua kerroin, että meinasi käydä huonosti.”

” ”Vyöryn ei tarvitse olla iso, kun lumen voima vie mennessään.”

Honkanen on jatkanut laskemista tapahtuneen jälkeen, ja laskeminen on ollut hänelle aina elämäntapa. Sittemmin hän on kuitenkin ymmärtänyt, ettei kaikkeen kannata lähteä mukaan.

”Olen oppinut kääntymään reitiltä takaisin, jos yksikin porukasta sanoo, ettei ole hyvä jatkaa. Vyöryn ei tarvitse olla iso, kun lumen voima vie mennessään. Ihminen on silloin aika pieni.”

Riskejä on aina olemassa, mutta niitä voi pienentää ottamalla vallitsevat olosuhteet huomioon.

”Vapaalaskua ei voi tehdä omien aikaikkunoiden tai halujen mukaan, vaan täytyy perehtyä paikallisiin olosuhteisiin ja ajatella rauhassa. Luonto pitää ottaa huomioon, olet vain vierailemassa siellä.”

