Hyvinvointi | Koronavirus

Husin Järvinen: Pääkaupunki­seudulla flunssa­oireita voi nyt pitää ensi­sijaisesti korona­viruksen aiheuttamina

”Jos on rokotukset saanut eikä ole muita riskitekijöitä, niin silloin voi ajatella, että tämä tauti tuskin on minulle merkittävästi vaaraksi. Tämä on kuin flunssa”, ylilääkäri Asko Järvinen sanoo.

Omikronmuunnoksen aiheuttama koronatauti on valtaosalla sairastuneista lievä. Ylilääkäri Asko Järvinen vertaa rokotettujen, perusterveiden ihmisten oireita flunssaan.