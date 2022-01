Koronaviruksen aiheuttama hengitystieinfektio paranee useimmiten kotihoidolla. Etenkin veden juominen on tärkeää, sanoo keuhkosairauksien erikoislääkäri ja keuhkosairausopin professori Tuula Vasankari.

Kuume on elimistön puolustusreaktio. "Pienestä kuumeesta ei ole haittaa, jos sen kestää. Voimakkaamman kuumeen voi hyvin laskea lääkkeillä, koska kuume saa olon voipuneeksi”, sanoo professori ja keuhkosairauksien erikoislääkäri Tuula Vasankari.

Koronavirus vie suomalaisia nyt sankoin joukoin sairaslomille.

Osalla tauti on lievempi, osalla puolestaan viheliäisempi. Koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla esimerkiksi kuume, nuha, yskä, hengenahdistus ja lihaskivut.

Tuula Vasankari.

Oloaan voi helpottaa eri konstein, sanoo keuhkosairauksien erikoislääkäri ja keuhkosairausopin professori Tuula Vasankari. Keuhkoterveysjärjestö Filhan pääsihteerinä työskentelevä Vasankari kertoo viisi tärkeintä ohjetta kuumeisen keuhkovirusinfektion kotihoitoon.

1. Juo tarpeeksi nestettä

Sairastaessa olisi tärkeää juoda riittävästi, Vasankari sanoo. Juomisen merkitys korostuu etenkin kuumeessa, koska kuumeinen ihminen hikoilee ja menettää nesteitä.

”Saamme normaalisti puolet tarvitsemastamme nesteestä ruoasta. Terveenä vettä olisi hyvä juoda noin puolitoista litraa päivässä, mutta kuumeisena on juotava enemmän.”

Karkean säännön mukaan jokaista kuumeastetta kohden tulisi juoda litran verran ylimääräistä nestettä päivässä. Eli jos kuumetta on 38 astetta, nesteitä tulisi nauttia vähintään 2,5 litraa ja jos kuume kipuaa 39 asteeseen, nesteitä tarvitaan jo 3,5 litraa.

”Liian vähäinen juominen kuivattaa kehoa ja tekee olon entistä nuutuneemmaksi ja kipeäksi.”

Vesi on mainio voide, mutta jos hikoilee voimakkaasti, silloin on hyvä juoda myös vissyä, jossa on elektrolyyttejä, Vasankari kertoo. Elektrolyytit – kuten natrium, kalium ja magnesium – ovat mineraaleja, joita keho tarvitsee nestetasapainon säilyttämiseen.

”Jos juo paljon kofeiinipitoisia juomia, kuten kahvia ja kokista, niitä olisi hyvä kompensoida veden juomisella. Kahvit ja kokikset ovat lieviä diureetteja, eli ne poistavat kehosta nestettä.”

Entä mistä tietää, että on juonut tarpeeksi? Vasankarin mukaan kannattaa juoda jo ennen kuin tulee jano. Kova janon tunne on merkki siitä, että keho on jo hieman kuiva.

”Kuivumisen voi huomata myös vessassa. Jos virtsaa tulee vain vähän ja se on tumman väristä, silloin on juonut liian vähän.”

Vaikka ruoka ei maistuisi, kannattaa silti yrittää syödä pieniä määriä ja juoda esimerkiksi mehukeittoa.

” ”Limaa irrottavat lääkkeet eivät ole kovin tehokkaita.”

2. Nouse sängystä ja jaloittele

Netflixit ja kirjat olisi hyvä pistää aika ajoin tauolle ja nousta sängynpohjalta jaloittelemaan.

”Tärkeää on, että jaksaisi edes vähän jaloitella ja pumpata jalkojen lihaksia, jotta saa verenkierron käyntiin.”

Kuumetaudit, joihin koronavirustautikin lukeutuu, sekä bakteeri-infektiot lisäävät verisuonitukoksen mahdollisuutta, Vasankari sanoo.

Osa suomalaisista kuuluu verisuonitukoksen riskiryhmään. Riskiä lisäävät esimerkiksi raskaus, ylipaino, yli 60 vuoden ikä, diabetes ja aiemmin kärsitty verisuonitukos.

Tukosriskistä voi lukea lisää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin nettisivuilta tästä linkistä.

Jos olo antaa myöten eikä ole kuumetta, pieni kävelylenkki ulkoilmassa tekee myös hyvää. Rappukäytävässä liikkuessaan kannattaa pitää esimerkiksi kirurgista maskia, jotta ei altista muita talon asukkaita koronavirukselle.

”Taloyhtiöiden rappukäytävät eivät useimmiten ole kovin hyvin ilmastoituja.”

3. Ota tarvittaessa parasetamolia ja puhalla pulloon

kipua ja kuumetta voi helpottaa parasetamolilla, kuten Panadolilla ja Para-Tabsilla, Vasankari sanoo. Parasetamoli laskee kuumetta mutta ei vaimenna tulehdusreaktiota kuten tulehduskipulääkkeet.

Tulehduskipulääkkeet, joita ovat esimerkiksi ibuprofeeni ja ketoprofeeni, saattavat ärsyttää suolistoa ja mahan limakalvoja. Parasetamoli ei tätä tee.

”Kun parasetamolia käyttää sallitun määrän, sen haittavaikutukset ovat hyvin vähäiset. Maksimiannosta ei saa ylittää, koska parasetamoli on isoina annoksina maksalle vaarallinen.”

Suurin suositeltu aikuisten vuorokausiannos on kolme grammaa. Lasten kohdalla annos on pienempi ja lasketaan painon mukaan.

”Tulehduskipulääkettäkin voi toki halutessaan käyttää oireiden hoitamiseen”, Vasankari sanoo.

”Tärkeintä olisi vain muistaa, että ei käytä kahta eri tulehduskipulääkettä tai kahta eri parasetamolivalmistetta yhtä aikaa, koska päivittäinen annos ylittyy helposti huomaamatta.”

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyy usein myös nuhaa, nenän tukkoisuutta ja yskää.

Vuotavan ja tukkoisen nokan hoitoon Vasankari suosittelee huuhtelukannua. Siitä on hyötyä esimerkiksi ylähengitystieoireissa ja akuutista nuhassa.

”Kannu on mainio apu.”

Jos keuhkoissa on limaa, joka ei lähde liikkeelle, apuna toimivat puolestaan pieni liikkuminen ja vesipulloon puhaltaminen, Vasankari vinkkaa.

”Pulloon puhaltaminen auttaa keuhkoputkia tyhjenemään limasta.”

Ideana on, että pulloon laitetaan puhdasta vettä ja sinne puhalletaan letkun läpi, jolloin hengitysteissä oleva paine nousee. Ilmavirta työntää liman suurempiin hengitysteihin, joista lima on helppo yskiä pois. Tarkat ohjeet löytyvät Hengitysliiton sivuilta tästä linkistä.

Yskänlääkkeisiin Vasankari suhtautuu puolestaan varauksellisesti. Niistä ei hänestä ole välttämättä paljoakaan apua.

Yskänlääkkeitä on kahta sorttia: yskää hillitseviä ja limaa irrottavia.

”En suosittelisi yskää hillitseviä lääkkeitä, koska yskän tarkoituksena on juuri irrottaa limaa. Limaa irrottavat lääkkeet eivät puolestaan ole kovin tehokkaita. Vesipulloon puhaltaminen toimii paremmin.”

Jos ihmiselle on määrätty lääkkeitä muihin sairauksiin, kuten astmaan tai sydän- verenkiertoelimistön vaivoihin, lääkkeitä on syytä käyttää normaalisti, Vasankari muistuttaa.

Astmaatikko saattaa joutua hetkellisesti jopa lisäämään lääkeannoksiaan.

”Suosittelen myös tupakan tumppaamista. Osalle sairastuneista tupakka ei maistu, joten se on erittäin otollinen hetki hankkiutua tupakasta eroon.”

” ”Koronainfektioon on liittynyt jonkin verran sydänlihastulehduksia jälkitautina.”

4. Jos oireet muuttuvat vakaviksi, hae heti apua

Suurin osa koronavirukseen sairastuneista selviää lievillä oireilla. Jos vointi kuitenkin heikkenee selvästi, silloin on syytä hakea apua.

”Vakavia oireita ovat esimerkiksi hengitysvaikeudet, voinnin selvä heikkeneminen tai voimakas turvotus toisessa jalassa. Turvotus voi olla merkki verisuonitukoksesta”, Vasankari kertoo.

”Silloin pitää ottaa yhteyttä terveyskeskuksen päivystykseen tai hätätilanteessa soittaa hätänumeroon.”

5. Kun toivut, lähde liikkeelle maltilla

Valtaviruksena jylläävän omikron-muunnoksen aiheuttama hengitystieinfektio paranee useimmiten viikon levolla. Vakavammat oireet ottavat kauemmin aikaa parantua, Vasankari sanoo.

Kun kuume on laskenut ja olo kohentunut, kannattaa liikkuminen aloittaa kevyillä kävelylenkeillä.

”Koronainfektioon on liittynyt jonkin verran sydänlihastulehduksia jälkitautina. Siksi raskaampi liikunta pitää aloittaa maltilla ja itseään kuulostellen.”

Täysin oireettomia päiviä tulisi olla vähintään seitsemän ennen kuin palaa lenkkipoluille tai hikijumppaan.

”Heti ei kannata lähteä juoksemaan täysillä.”

Lue lisää: THL:n uudet tiedot: Rokotettujen riski joutua sairaalaan pieneni – Katso HS:n haku­koneesta muutokset omassa ikä­ryhmässäsi

Lue lisää: Mitä nyt täytyy tehdä, jos tulee kipeäksi tai altistuu? HS kokosi yhteen tuoreimmat ohjeet

Lue lisää: Lasten rokotukset alkavat Helsingin kouluissa ensi viikolla, mitä niistä pitäisi tietää? Asiantuntija vastaa 16 tärkeimpään kysymykseen

Lue lisää: Haittaako pandemia lasten aivojen kehitystä? Pikku­lasten taitoja mittaavissa testeissä on saatu aiempaa heikompia tuloksia