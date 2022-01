”Avi katsoo, että kurjuutta on jaettava kaikille” – Amputoinnista toipuva Aleksi muutti Tallinnaan, koska kyllästyi odottamaan viranomaisten kiistelyä uimahallien käyttö­oikeudesta koronasulun aikana

Aleksi ei halunnut ottaa riskiä siitä, että kuntoutuminen vaarantuu koronarajoitusten vuoksi. Niinpä hän muutti Tallinnaan, jossa pääsee harrastamaan vesiliikuntaa.

Viime sunnuntaina helsinkiläinen, kolmikymppinen Aleksi sai tarpeekseen: Hän muutti Tallinnaan.

Siellä hän aikoo pysyä niin kauan, kunnes pääsee taas uimaan ja kuntosalille Helsingissä.

Vesiliikunta ja kuntosalitreeni ovat Aleksille välttämättömiä kuntoutuskeinoja juuri nyt, sillä hänen oikea jalkansa amputoitiin polven alapuolelta syksyllä. Asian arkaluontoisuuden vuoksi Aleksi ei esiinny tässä jutussa omalla nimellään.

Aleksi on yksi niistä neljästä tuhannesta helsinkiläisestä, jolle on myönnetty erityisuimakortti omaehtoista uintia varten. Kortista on nyt tullut viranomaisten kiistakapula.

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää parhaillaan, tulisiko kortin haltijoille sallia uimahallien käyttö samaan tapaan kuin esimerkiksi alle 18-vuotiaille tai niille, jotka saavat lakisääteistä kuntoutusta.

Aleksi ei jäänyt odottamaan viranomaisten selvityksiä.

”Nämä viikot ovat kuntoutumiseni kulta-aikaa. Olen ollut kuukausia ilman toista jalkaa ja kehoni on muuttumassa toispuoleiseksi. Nyt on se hetki, kun minun pitää rakentaa toimintakykyäni ja varmistaa, että voin tulevaisuudessa juosta ja kävellä pitkiä matkoja.”

Aleksin jalka amputoitiin pitkäaikaisen kiputilan vuoksi. Syksyn ajan hän on kuntouttanut itseään lääkäreiden ja fysioterapeutin ohjauksessa. Vesiliikunta tuli mahdolliseksi marraskuussa, kun haava oli umpeutunut.

”Joulukuussa olin siinä onnellisessa tilanteessa, että pystyin käymään itsenäisesti uimahallissa neljä kertaa viikossa”, Aleksi kertoo.

” ”Mikään ei ole ihanampaa kuin se, että pystyy pitkän sairausloman jälkeen urheilemaan itsenäisesti.”

Uimahallissa asiointi sujui hänen mukaansa esteettömästi ja henkilökunta oli hyvin avuliasta. Suihkupyörätuolin avulla Aleksi saattoi liikkua pesutiloihin ja altaalle.

”Uiminen ja vesijuokseminen sujuvat yllättävän helposti myös yhdellä jalalla”, hän kertoo.

Vesiliikunta on ollut Aleksille myös tärkeä osa henkistä toipumista.

”Mikään ei ole ihanampaa kuin se, että pystyy pitkän sairausloman jälkeen urheilemaan itsenäisesti. Liikunta parantaa fyysistä kuntoa, vähentää kipuja ja siitä tulee hyvä olo”, hän sanoo.

Vesiliikunta on Aleksin mukaan myös yksi syy siihen, että hän on kyennyt leikkauksen jälkeen vähentämään kipulääkitystään hyvässä tahdissa.

Juuri ennen vuodenvaihdetta uimahallit kuitenkin suljettiin. Ulkopuolelle jäivät myös erityisuimakorttilaiset.

Erityisuimakortti on etu, joka myönnetään vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille omaehtoista uintia varten. Kortin saamiselle on tarkat kriteerit.

Tammikuun 7. päivänä Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti, että Uudenmaan liikunta- ja virkistystilojen sulku jatkuu tammikuun lopulle ja että sulku koskee myös erityisuimakorttilaisia.

Vain kahta päivää aiemmin Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä oli puolestaan suositellut, että uimahallien käyttö sallittaisiin erityisuimakortin haltijoille. Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ehdotti 7. tammikuuta, että uimahallien käyttö olisi mahdollista erityisuimakortin omaaville henkilöille.

Ylitarkastaja Oona Mölsä perustelee Etelä-Suomen Avin päätöstä yhdenvertaisuudella: ”Erityisuimakorttia ei ole käytössä kaikissa kunnissa eikä sen myöntämiselle ole Suomessa yhtenäisiä kriteereitä”, hän sanoo.

Mölsä kertoo, että harkitessaan tartuntatautilain 58 g-pykälän mukaista sulkupäätöstä Avi arvioi, voisiko sulkupäätöksen ulkopuolelle rajata sellaiset henkilöt, joilla on erityisuimakortti. Samalla Avi arvioi, onko olemassa joitakin muita erityisryhmiä tai vastaavia kortteja, jotka tulisi ottaa huomioon sulkupäätöksessä.

”Pidämme tärkeänä huomioida sellaiset erityisryhmät, joille sulkupäätöksistä aiheutuu erityistä haittaa”, hän sanoo.

Aluehallintovirasto onkin Mölsän mukaan pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä ohjausta, miten erityisryhmät voitaisiin huomioida yhdenvertaisesti niin, että se ei vaaranna sulkupäätösten tarkoituksen toteutumista.

” ”Avi katsoo, että kurjuutta on jaettava kaikille samalla mitalla.”

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan, että ministeriö pyrkii vastaamaan ohjauspyyntöön kiireellisesti.

”Ohjauspyynnössä esitettyä näkökohtaa selvitetään ja ohjausta valmistellaan parhaillaan, mutta ohjauksen aikataulua ei tässä vaiheessa pystytä täsmentämään”, ministeriöstä vastattiin sähköpostitse Helsingin Sanomille.

Aleksi ei voi ymmärtää Aluehallintoviraston päätöstä.

”Avi katsoo, että kurjuutta on jaettava kaikille samalla mitalla. Esimerkiksi minä en helsinkiläisenä pääse uimaan vain siksi, että Suomessa on kuntia, jotka eivät ole hoitaneet tätä asiaa kuntoon”, hän sanoo.

Tieto uimahallien sulkeutumisesta oli Aleksille järkytys. Hän alkoi heti etsiä Suomesta paikkakuntaa, jossa uimahalliin ja kuntosalille voisi päästä. Hän päätyi kuitenkin Tallinnaan.

”Tallinna sijaitsee vain 80 kilometriä kodistani.”

Aleksi palasi vuoden alussa töihin ja tekee nyt etätöitä Tallinnasta käsin. Hän sanoo olevansa onnekas: ”Vesiliikunta on monelle erityisuimakorttilaisille erittäin tärkeää, eikä kaikilla ole mahdollisuutta tehdä samaa ratkaisua, jonka minä tein.”

Ensimmäiset kuntosalitreenit tallinnalaisella salilla on jo tehty.

”Salilla oli mukavan väljää. Liikunnan kipua lievittävä vaikutus tuntui jo samana iltana."

Viron koronatilanne vaikuttaa tällä hetkellä olevan hiukan parempi kuin Suomen. Aleksi tiedostaa kuitenkin, että hänellä on riski sairastua koronatautiin.

”Olen ottanut kolme rokotusta, joten olen valmis ottamaan tämän riskin. Kun vertaan riskiä kuntoilun tuomiin etuihin, se kannattaa mielestäni ottaa. Myös minua hoitavat ammattilaiset ovat pitäneet päätöstäni perusteltuna.”