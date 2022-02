Liukulumikengät on yksi tämän lumitalven hittejä. Millaista on liikkua lumessa, jos voi yhdistää suksien ja lumikenkien parhaat puolet? HS:n luontotoimittaja kokeili, ja ensimmäinen ajatus oli kauhistus.

Innostuneita kuvauksia liukulumikenkäilystä saa nyt lukea vähän joka puolelta. Niillä on viiletetty soilla ja tuntureissa ja luontopoluilla. Koiran kanssa ja ilman.

Olisikohan niillä kiva kulkea luonnossa? Miten ne eroavat lumikengistä tai suksista?

HS:n luontotoimittaja päätti kokeilla.

Liukulumikengät ovat lumiseen ympäristöön tarkoitetut ulkoiluvälineet. Nimestään huolimatta ne eivät ole lumikengät, vaan pikemminkin sukset.

Lumikenkinä niistä puhutaan kai siksi, että ne ovat huomattavasti lyhyemmät kuin erä- eli tunturisukset, pitkistä metsäsuksista puhumattakaan.

Suksia liukulumikenkä muistuttaa ulkonäkönsä lisäksi myös siinä, että sitä pystyy jonkin verran liu’uttamaan.

Niiden idea on yhdistää lumikenkäilyn ja erähiihdon parhaat puolet. Ne kannattelevat paremmin syvässä hangessa kuin lumikengät ja ovat metsäisessä tai risukkoisessa maastossa ketterämmät kuin pidemmät sukset.

Liukulumikengän keskiosassa on karva antamassa pitoa. Moni puhuukin niistä englanninkielisellä termillä skinbased. Suomeksi se voisi olla vaikkapa karvahiihtimet. Miksei niitä voisi kutsua vain hiihtimiksikin. Tai vaikkapa lyhytsuksiksi.

Liukulumikenkä-nimitys on kuitenkin vakiintunut käyttöön.

Lyhytsuksiin eli liukulumikenkiin voi kiinnittää tavalliset talvikengät.

Kokeilen liukulumikenkiä Riisitunturin kansallispuistossa Posiolla Etelä-Lapissa tammikuun puolivälissä.

Ensimmäinen yllätys tulee vuokraamon pihassa. Koska päässäni on kummitellut mielikuva lumikengistä, liukuversiot ovat yllättävän pitkät. Ja painavat.

Olin suunnitellut sitovani liukukengät reppuuni ja ottavani ne käyttöön vasta umpihankiosuuksilla. 147-senttisten suksien virittäminen selkään ei tunnu kätevältä idealta.

Seuraavaksi maastoon. Räpellän lyhytsukset jalkaan laavulla, sillä seuraavaksi tarkoitus on nousta Pikku Riisitunturin laelle, minne ei mene talvireittiä. Aluksi etenemme laavulta loivaa ylämäkeä, joka on ajettu moottorikelkalla tiiviiksi.

Ensimmäinen ajatus on: inhoan liukulumikenkiä. Ne tuntuvat painavilta ja kömpelöiltä. Olen juuri kävellyt samaa uraa laavua kohti talvikengissä ja mielen päällä on tuntemus siitä, kuinka helppoa se olikaan.

Lyhytsukset ovat jalassa vain ylimääräinen painolasti. Ylämäessä liukuominaisuudesta ei ole mitään iloa. Ärsyttää. Työkaveri tuntuu astelevan tavallisissa lumikengissä kevyesti.

Ehkä hiihtimet näyttävät kyntensä, kun astumme uralta umpihankeen? Turha toivo. Lumi on todella pehmeää ja paksua. Uppoan siihen joka askeleella. Liu’uttamisesta ei tule mitään.

Lumikenkään verrattuna pitkää ja leveää suksea on raskas ja vaikea nostaa lumen alta takaisin pinnalle, tasapaino horjuu.

Toisaalta työkaverin lumikengät eivät ole juuri paremmat. Myös hän uppoaa syvälle hankeen.

Nöyrrymme ja palaamme takaisin kantavalle kelkkauralle.

Kovalla retkeilyuralla hiihdintä on helppo liu’uttaa ja matka joutuu. Kuusten takaa näkyy Kitkajärvi.

Yritämme laelle toisesta kohdasta, hieman ylempää. Se sujuu jo paremmin. Mieliala kohoaa.

Kaupunkilainenkin oppii nopeasti lukemaan lunta. Paksuihin dyyneihin on turha lähteä uppoamaan. Jos sen sijaan hangelle näyttää kovettuneen tuulen piirtämiä kuvioita, lumi kantaa paremmin.

Tällä tapaa reittiä vähän valitsemalla nousu Pikku Riisitunturin laelle onnistuu lopulta leikiten. Ja siellä on mahtavaa! Avarat ylänkömaisemat aukeavat neljään suuntaan.

Kaukaisuudessa näen pieniä hahmoja, jotka enenevät suosittua Riisin rääpäsy -talvireittiä. He ovat reitin vankeja ja upottavan lumen saartamia. Liukulumikengät ovat vapauttaneet minut kulkemaan minne tahansa.

Tunne on hieno. Etenkin kun sulan maan aikaan kansallispuistoissa on syytä pysyä poluilla, jottei herkkä luonto kulu. Talvella tätä vaaraa ei ole, ja retkeilijä on vapaa etsimään omat reittinsä.

Todellinen hauskuus alkaa, kun laskeudun matalan tunturin laelta. Hiihtimillä on hauska liukua ja lasketella tykkypuiden välissä. Vauhti pysyy maltillisena, joten maisemiakin ehtii ihailla.

Hankea oppii lukemaan nopeasti, jolloin löytää kantavimmat kohdat.

Päivän mittaan tulen ensin sinuiksi liukulumikenkien kanssa ja sitten jo tykkään niistä.

Olen kokeillut tavallisia lumikenkiä enkä tykännyt niistä. Jos lunta on vähänlaisesti, ne ovat turhat ja kömpelöt, ja ilman niitä kävely sujuu paremmin. Jos lunta on paljon, lumikengät eivät kannattele tarpeeksi, vaan kulku on upottavaa. Ehkä en vain ole osunut niillä sopivaan lumensyvyyteen.

Pitkät liukulumikengät kannattelevat lumessa selvästi paremmin kuin tavalliset lumikengät. Käytössäni on OAC:n liukulumikengästä keskimittainen malli. 147 senttimetriä on kaltaiselleni lyhyelle ja painavalle ihmiselle passeli. Kevyille kulkijoille olisi tarjolla lyhyempikin versio, ja toisaalta myös 160-senttinen malli löytyisi.

Kun opin liu’uttamaan suksea, liukulumikenkien hienous aukeaa. Etenkin alas viettävillä reiteillä työkaveri alkaa jäädä jälkeen niin, että joudun himmailemaan ja odottelemaan. Lumikengillä voi vain kävellä, eikä alamäistä saa vastaavaa etua.

Hangessa ja loivissa nousuissa lyhytsuksien karvapohja antaa hyvän pidon. Sen sijaan kovalla alustalla ne eivät pidä, vaikka niissä on teräskantit.

Vähänkin jyrkempi kohta tallatulla polulla ja olen vaikeuksissa. Työkaveri harppoo edelle, kun tavallisen lumikengän pohjapiikit haukkaavat tiivistyneeseen nuljulumeen. Keksin kiertää liukkaiksi pakkautuneet nousut umpihangen kautta, se helpottaa.

Sama keino tepsii alamäissä. Liukulumikengät eivät pidä sivusuunnassa oikeastaan ollenkaan. On siis turha yrittää mutkitella, kanttailla tai laskea loivasti sivuttain. Hiihtimet vain lähtevät käsistä.

Kaikkein parasta ja helpointa on vain laskea suorassa linjassa alas. Tällä tyylillä pohjakarvat pääsevät hieman jarruttamaan menoa. Paras tapa jarruttaa on hakea paksuimmat lumikohdat ja laskea niiden kautta.

Päivän pimentyessä olen liukulumikengillä kuin kotonani ja lähtisin mieluusti niillä liikkeelle uudelleenkin. Alun vierastus on haihtunut.

Erityisen kätevää on, että monoja ei tarvita, sillä liukulumikenkä kiinnitetään tavalliseen kenkään. Kengät ovat tauoilla monoja mukavammat. Etenkin lyhyet mallit voisi myös sitoa reppuun ja näin joustavasti vaihdella jalan kulkemista poluilla ja liukulumikenkäilyä umpihankiosuuksilla.

Parhaimmillaan liukulumikengät tuntuvat olevan kumpuilevassa maastossa. Loivassa alamäessä meno on vauhdikasta ja hauskaa, loivissa ylämäissä pito puolestaan on hyvä.

Jyrkkiin maastoihin niillä ei kannata lähteä, sillä alamäessä suksea olisi vaikea hallita ja nousuihin ei pito välttämättä riitä. Esimerkiksi Riisitunturi on tunturien sarjassa matalasta päästä, joten sinne lyhytsukset olivat omiaan.

Jäälle tai muuten tamppautuneelle alustalle en niillä lähtisi, sillä kovalla alustalla liukulumikengät eivät pidä etenkään sivusuunnassa. Luultavasti myös tuulenpiiskaamat avotunturit keväthankien aikaan ovat liian kova alusta, mutta tästä ei ole omaa kokemusta.

Arvoitus on sekin, kuinka pahasti uusi lumi pakkautuisi karvahiihtimien pohjaan lähellä nollakeliä.