Henk.koht.-palstalla käsitellään lukijoiden ihmissuhdeaiheisia kysymyksiä. Tällä kertaa lukija pohtii, mitä tehdä, kun yksinäinen läheinen tuntuu ottavan liian usein yhteyttä.

Tilaajille

HS:n lukija kirjoittaa:

Miten tukea eläköitynyttä äitiä, joka on yksinäinen? Äitini on jäänyt eläkkeelle ja hänellä on kovin vähän ystäviä. Korona tuntuu vieneen ne vähätkin yhteydet häneltä.

Minua ahdistaa, kun hän ottaa jatkuvasti yhteyttä ja kysyy seuraavaa tapaamista. Meidän välimme ovat hieman etäiset, koska äitini puuttui pikkulapsivaiheessa liikaa perheemme asioihin, emmekä ennen lapsiakaan olleet kovin läheisiä. Oikeastaan en pidä äidistäni kovinkaan paljon. Lapsetkaan eivät oikein hänen seurastaan välitä.