Vyöruusu on kivulias tauti, jonka riskiryhmään kuuluvat lähes kaikki suomalaiset aikuiset – Näin sairastumista voi ehkäistä

Vyöruusu voi aiheuttaa pitkittynyttä hermosärkyä, joka voi jatkua pahimmillaan kuukausia. Yli 50-vuotiaiden kannattaa harkita rokotteen ottamista, sanoo Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

Juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.

Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet:

”Vyöruusu on inhottava tauti. Siihen voi sairastua jokainen, joka on joskus sairastanut vesirokon. Noin 95 prosenttia aikuisista on sairastanut vesirokon ja kuuluu vyöruusun riskiryhmään.