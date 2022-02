Suomen ensimmäisen pitkittyneeseen koronatautiin keskittyvän poliklinikan ylilääkäri Helena Liira arvioi jälkioireiden väistyvän pitkälti ajan kanssa, kuten kävi sars-epidemiassakin.

Aivosumu ja paikasta toiseen kropassa vaeltava kipu. Väsymys, joka ei mene ohi lepäämällä. Nämä ovat tyypillisimpiä pitkäaikaisia oireita, joita osalle ihmisistä voi jäädä päälle koronavirustaudin myötä.

Näin kertoo ylilääkäri Helena Liira. Hän johtaa Helsingin Meilahdessa pientä poliklinikkaa, jossa hoidetaan koronaviruksen pitkäaikaisoireista eli niin kutsutusta long covidista kärsiviä potilaita.

Suomen ensimmäinen pitkittyneeseen koronatautiin erikoistunut poliklinikka on toiminut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) viime kesästä lähtien. Potilaita on ollut noin 150, Liira kertoo.

”Suuri osahan jatkaa edelleen hoidossa”, hän sanoo.

Potilaat tarvitsevat hoitoon pääsyyn lääkärin lähetteen. Lisäksi tulee olla todennettu koronavirusinfektio ja pitkäaikaisoireita vähintään kolmen kuukauden ajan.

Kaikki lähetteen saaneetkaan eivät automaattisesti pääse erikoissairaanhoitoon, vaan lieväoireisimpia ohjataan myös esimerkiksi työterveyshuoltoon, jos sellaisessa on tarjolla potilaan avuksi soveltuva pitkä hoitosuhde.

Omat rajansa asettaa sekin, että poliklinikan henkilöstömäärän laskemiseen riittävät kahden käden sormet: kaksi lääkäriä, psykologi, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja osastosihteeri.

Helena Liira

”Enimmillään lähetteitä tuli alkusyksystä 11 päivässä, mutta nyt yksi tai kaksi”, Liira kertoo.

Hän arvioi, että muutoksen taustalla voi olla rokotus­kattavuuden kasvu ja sitä seurannut vaikeimpien tautimuotojen vähentyminen.

Koronavirusinfektion pitkäaikaisoireet johtavat Liiran mukaan useissa tapauksissa siihen, että potilas menettää ainakin väliaikaisesti työkykynsä.

”Meille tulevista potilaista noin 80 prosenttia on jäänyt pois töistä oireiden takia osittain tai kokonaan. Työhön paluu on monelle se keskeinen asia tässä, että miten saisi työkyvyn takaisin.”

Yleisimmin työkyvyn vie pitkäaikaisoireena oleva sitkeä uupumus tai väsymys. Työnteosta ei tule herkästi mitään oirekirjoon lukeutuvassa aivosumussakaan, jossa sanoja on vaikea löytää ja lähimuisti saattaa pettää.

”On myös erilaisia kipuja, päänsärkyä, rintatuntemuksia, sydämentykytyksiä sekä monenlaisia kehollisia oireita. Kivut saattavat myös vaihtaa paikkaa”, Liira sanoo.

Pitkittyneet oireet vaikuttavat Liiran mukaan samantyyppisiltä kuin takavuosien sars- ja mers-epidemioissa. Hän pitää rohkaisevana asiana sitä, että aiempien epidemioiden jälkioireet rauhoittuivat pitkälti ajan kanssa.

”Tästä tutkimustiedosta olemme tietysti puhuneet potilaidenkin kanssa”, Liira kertoo.

Pitkittynyt koronaoireilu ei ole Liiran mukaan siinäkään mielessä täysin omanlaistaan, että samanlaisia oireyhtymiä ja väsymystä on tavattu myös muiden virusten jälkeen. Palautuminen vie aikansa esimerkiksi denguekuumeen ja Epstein–Barrin viruksen jälkeen.

Kuntoutumista tapahtuu jo myös Meilahden poliklinikalla. Osa potilaista on tervehtynyt takaisin työelämään, ja joillakin on käynnissä lupaava matka sitä kohti: oirejaksot lyhenevät ja hyvät jaksot pitenevät.

”Olemme hyvin toiveikkaita, ja tuntuu siltä, että tämä ei ole mikään mahdoton ongelma”, Liira arvioi.

Synkempää tulevaisuudennäkymää maalailtiin muutama viikko sitten sosiaali- ja terveysministeriön (STM) niin sanotun long covid -työryhmän raportissa. Lausuman pääväittämiä oli, että pitkäkestoinen koronatauti ilmenee noin joka toisella aikuisella koronatartunnan jälkeen.

Johtopäätelmä kirvoitti kritiikkiä ulkomaita myöten. Raportin virheenä on pidetty muun muassa luottoa tutkimuksiin, joissa ei ole vertailuryhmää.

Myös Liira oli alun perin mukana työryhmässä. Ylilääkäri ei kuitenkaan allekirjoita näkemystä, jonka mukaan pitkittyneestä koronavirustaudista uhkaisi muodostua jopa uusi kansantauti, joten hän jättäytyi ryhmästä pois kesken kaiken.

”Minusta on hyvä, että asia laitetaan oikeisiin mittasuhteisiinsa. On näille potilaillekin vaarallista, jos annetaan sellainen kuva, ettei siitä voi parantua. Pelottelu ei ole hyvä asia”, Liira sanoo.

Tosiasia on joka tapauksessa se, että osalle koronavirustartunnan saaneista ihmisistä kehkeytyy kuukausia ellei pidempäänkin kestäviä jälkioireita. Tutkimustiedon valossa oireilun taustalla on ainakin pitkittyneen tulehduksen aiheuttamaa hermoston epävakaista toimintaa.

”Kuntoutus on enemmän muuta kuin lääkkeitä, koska mitään yhtä selkeää parantavaa lääkettähän ei ole tähän vaivaan.”

Hyötyä on sen sijaan ollut Liiran mukaan muun muassa ryhmäkuntoutuksesta, jossa kuuden potilaan ryhmä kokoontuu kuusi kertaa.

”Siellä on erilaisia teemoja toipumiseen liittyen. Sitten nämä osallistujat kertovat, minkä he ovat kokeneet auttavan. He kannustavat toinen toistaan toipumisen tiellä”, Liira kertoo.

Häiriintynyttä autonomista hermostoa voi pyrkiä rauhoittelemaan monin tavoin. Hyväksi on mahdollisimman syvä rentoutuminen, ja Liiran mukaan apuna käytetään muun muassa videoita, joissa on rentoutusharjoituksia.

”Tyypillistä on, että silloin kun nämä potilaat tekevät jotain sellaista, missä he oikein rentoutuvat, niin he eivät koe oireita. Joillekin se voi olla sauna, ja aika monet potilaamme käyvät avantouimassa – he kertovat sen auttavan. Syksyllä miehet sanoivat, että kun he käyvät kalassa, niin tuntuu paljon helpommalta”, Liira kertoo.

Vaikka tietyt arkisetkin asiat vaikuttaisivat olevan avuksi, ei oireita toisaalta pidä vähätelläkään. Hankalimmissa tapauksissa rentoutuminen ei tuo helpotusta, minkä vuoksi esimerkiksi laaja-alaiseen kipuun voidaan Liiran mukaan käyttää kroonisen kivun lääkehoitoa.

Huomionarvoista on myös se, että vakavimpien koronavirustaudin muotojen ja tehohoidon jälkeen jatko-ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi vauriot keuhkoissa ja lihasten surkastuminen. Tehohoitojakso on muutoinkin kuin koronatapauksissa niin raju koettelemus, että sen heikentämillä lihaksilla kävelykään ei välttämättä onnistu ensi alkuun.

Koronavirusinfektion pitkäaikaisoireissa riittää lisäksi tutkittavaa jatkossakin. Myös Meilahden poliklinikalla tehdään lääketieteellistä tutkimustyötä osana kansainvälistä yliopistosairaalaverkostoa.

Poliklinikan toiminta jatkuu ainakin kuluvan vuoden loppuun asti.