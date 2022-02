Keuhkot ovat koronaviruksen tulilinjassa. Osa taudista toipuneista huomaa, että pienikin fyysinen rasitus hengästyttää ja puuskuttaa. Lääkäri Jarkko Mäntylä kertoo, tarvitseeko asiasta olla huolissaan ja miten keuhkojaan voi helliä.

Koronataudista toipumisen jälkeen jo portaiden kävellä saattaa tuntua rasittavalta. ”Paikalleen ei kannata kuitenkaan jämähtää, sillä liikkuminen on keuhkojen ja sydämen jumppaa”, lääkäri Jarkko Mäntylä sanoo.

Osa koronavirukseen sairastuneista tuntee taudin kehossaan vielä toipumisen jälkeen. Jo rappusten nouseminen saattaa olla koettelemus: hengitys on raskasta, työlästä ja epämiellyttävää.

On pysähdyttävä vetämään happea.

Vaikka ihminen on palannut arkeen, keuhkot ovat vielä toipilaana. Onko tästä syytä huolestua?

”Ei ole”, sanoo keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Jarkko Mäntylä. Hän työskentelee Jorvin sairaalassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

”Lieväoireisen ja keskivaikeankin koronataudin sairastaneen ihmisen keuhkot toipuvat täysin normaaleiksi.”

Jarkko Mäntylä

Koronavirus liitetään usein keuhkoihin. Osittain siksi, että juuri keuhkot ovat taudin tulilinjassa ja niiden toimintahäiriö havaitaan herkästi.

Tosin koronavirus iskee myös moneen muuhun elimeen, Mäntylä huomauttaa.

”Koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti on siitä erikoinen ja hankala, että se kiusaa monia eri elimiä ihmisessä. Esimerkiksi influenssa koettelee pääosin vain hengitysteitä ja norovirus suolistoa.”

Siksi ihmiset joutuvat koronaviruksen takia sairaalaan monesta eri syystä.

Virus aloittaa matkansa nenän limakalvoilta ja viipyy ensimmäiset päivät ylähengitysteissä. Oireinen tauti alkaakin yleisinfektio-oireilla eli esimerkiksi tukkoisuudella, kuumeella, päänsäryllä, lihaskivulla ja kurkkukivulla.

Ylähengitysteistä virus jatkaa matkaansa mahasuolikanavaan ja alahengitysteihin eli keuhkoihin, Mäntylä kertoo. Tällöin ilmestyvät mahdollisesti esimerkiksi yskä, hengenahdistus ja vatsaoireet.

”Toisilla ihmisillä virus leviää enemmän kuin toisilla. Lasten elimiin ei tule yleensä toimintahäiriöitä tai vaurioita, koska virus ei leviä niin herkästi lasten elimissä.”

Mitä enemmän ihmisellä on ikää, sitä heikommin elimet sietävät viruksen aiheuttamaa tulehdusta.

”Samantyyppinen tilanne nähdään myös rokottamattomilla.”

Kotona taudin sairastaneet toipuvat luonnollisesti nopeammin kuin sairaalaan joutuneet. Heidän elimistönsä ei ole joutunut kulkemaan niin kivikkoista tietä.

Olipa kyseessä mikä tahansa infektio – koronavirus, keuhkokuume tai influenssa – elimistö ei toivu siitä 2–3 viikossa täyteen iskuun, Mäntylä sanoo.

”Jos kotona sairastetusta taudista on kulunut 2–3 kuukautta ja oireita on edelleen, se ei ole enää normaalia.”

Mäntylä muistuttaa, että keuhkojen toiminnan heikentyminen on vain yksi oire muiden joukossa. Koronavirus voi aiheuttaa laajan kirjon jälkioireita.

”Monelle on jäänyt pitkäaikaisia oireita, kuten väsymystä, kognition ongelmia, heikentynyttä muistia, vetämättömyyttä ja univaikeuksia. Oireita on ollut niin kotona kuin sairaalassa sairastaneilla.”

” ”Lämmin suihku tekee hyvää.”

Jos keuhkot ovat sairastamisen jälkeen kovilla, itselleen täytyy olla armollinen. Toipumisvaiheessa – kun eristys on päättynyt – on hyvä välttää raskasta fyysistä työtä kuten lumenluontia ja muuttolaatikoiden kantamista, Mäntylä sanoo.

Paikalleen ei kannata kuitenkaan jämähtää. Liikkuminen on keuhkojen ja sydämen jumppaa.

”Liike voi tarkoittaa aluksi pientä kävelyä, kevyitä kotitöitä ja kaupassa käyntiä. Sellaista, jota pystyy tekemään oman jaksamisensa rajoissa ilman, että tulee ikävä olo.”

Hengästymistä ei Mäntylän mukaan tarvitse pelätä. Esimerkiksi ulkona voi kävellä tovin, huilata ja jatkaa taas matkaa.

Kun kävelylenkit alkavat sujua hyvin, voi intensiteettiä pikkuhiljaa nostaa: ottaa juoksuaskelia tai kantaa useamman ostoskassin kerralla.

”Toistan potilailleni usein vanhan kansan viisauden: vierivä kivi ei sammaloidu.”

Entä voiko keuhkoilleen tehdä hallaa, jos lähtee vierimään liian railakkaasti? Eli intoutuu vaikkapa jumpalle, vaikka jaksaminen on vielä niin ja näin?

”Pääsääntöisesti tämä ei vaurioita keuhkoja. Liiallinen rehkiminen ei kuitenkaan tunnu hyvältä – eikä sellaista toimintaa kannata jatkaa. Treenistä palautuminen voi myös ottaa montaa päivää.”

Hätäilystä seuraa herkästi kuntoutumisen hidastuminen. Siksi on fiksumpi edetä maltilla ja progressiivisesti, Mäntylä kertoo.

Toipumisvaiheen alussa voi avukseen ottaa myös hengitysharjoitukset.

”Harjoituksista on hyötyä etenkin silloin, jos kokee epävarmuutta ja ahdistusta. Hengitysharjoitus auttaa hallitsemaan hengitystä ja rauhoittaa oloa. Mieli ei pääse laukalle.”

Hengitysharjoituksia löytyy yliopistosairaanhoitopiirien julkisesta Terveyskylä-verkkopalvelusta tästä linkistä.

Keuhkojaan kannattaa myös helliä, Mäntylä kertoo. Keuhkot tykkäävät erityisesti lämpimästä ja kosteasta ilmasta.

”Lämmin suihku tekee hyvää ja irrottaa samalla limaa, jos sitä on keuhkoihin jäänyt. Myös mieto sauna on hyvästä. Kuumaa saunaa kannattaa toipumisaika välttää, koska se on elimistölle yhdenlainen rasitus.”

Mäntylältä kysytään usein, tarvitseeko keuhkokuvaa kontrolloida toipumisen jälkeen eli pitääkö keuhkoista ottaa keuhkokuva.

Useimmiten vastaus kuuluu: ei tarvitse.

”Edes potilas, joka on ollut sairaalassa hoidossa, ei tarvitse kontrollikuvaa seuratakseen keuhkojensa tilannetta, koska tiedämme, että keuhkot kuntoutuvat rakenteiltaan täysin normaaleiksi”, Mäntylä sanoo.

”Suurimmalla osalla ihmisistä keuhkot ovat entisellään 3–6 kuukauden päästä.”

Ainoastaan raskaista, vaikeista oireista kärsivien toipumista seurataan tarkemmin. Tehohoitoon joutuneiden keuhkot ovat sotineet tautia vastaan viikkoja ja jopa kuukausia.

”Näillä potilailla keuhkojen tilavuus voi olla vielä puolen vuodenkin jälkeen pienempi kuin normaalisti. Odottelemme vuoden päivät, mihin kuntoon keuhkot toipuvat”, Mäntylä sanoo.

”Elimistö korjaa onneksi itseään, mutta elimistöllä ei ole kiire. Se tekee työn rauhassa ja ajan kanssa. Siksi toipumisen suhteen täytyy pitää jäitä hatussa.”

” Mielikin kaipaa kuntoutusta.

Mäntylä pitää lohdullisena sitä, että ihmiselle on luotu kaksi keuhkoa. Vaikka keuhkoihin jäisi pitkän sairaalahoidon jälkeen pysyviä vaurioita, niissä on silti paljon reserviä.

”Ihminen ei välttämättä huomaa vaurioita normaalissa arjessa. Urheilija tai raskasta työtä tekevä saattaa toki havaita, että rasituksen sieto ei ole normaalilla tasolla tai rasituksesta ei palaudu yhtä hyvin kuin ennen.”

Kun oireet hellittävät, tärkeintä ei ole kuntouttaa vain keuhkoja vaan kokonaisuutta. Potilasta itseään, Mäntylä korostaa.

”Arkeen kannattaa palata mahdollisimman nopeasti. Liikkua hieman ja olla pystyasennossa. Esimerkiksi koti- ja toimistotyöt voivat tuntua alkuun raskailta, mutta tekee vain sen, minkä jaksaa.”

Myös henkinen puoli on isossa roolissa. Mielikin kaipaa kuntoutusta.

”Toipumisvaiheessa eristyksen jälkeen olisi hyvä päästä tapaamaan ihmisiä, jutella ja jakaa rohkeasti kokemuksiaan. Läheisiltä ja ystäviltä saatu tuki on todella arvokasta. Kun oireiden kanssa ei jää yksin, kuntoutuminenkin on todennäköisesti joutuisampaa.”