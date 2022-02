Uudellamaalla lievennettiin rajoituksia helmikuun alussa. Ylilääkäri Asko Järvinen kertoo, kuinka vapaasti uskaltaa nyt saunoa, treenata ja varata teatteriliput. Psykiatri Jaana Suvisaari neuvoo puolestaan, milloin ahdistus ei ole enää normaalia.

Ihmiset eivät reagoi kriisitilanteissa aina samalla tavalla. Osa ihmisistä on luonnostaan varovaisempia kuin toiset, sanoo THL:n tutkimusprofessori, psykiatri Jaana Suvisaari.

Uudellamaalla poistui helmikuun alussa liuta rajoituksia. Esimerkiksi kuntosalit, uimahallit ja saunat saavat avata jälleen ovensa. Rajoitukset kevenevät myös elokuvateattereiden, konserttien ja teatterin osalta.

Vaikka ovet avautuvat, osa ihmisistä ei astu niistä mielellään sisään. Varovaisuus on sinänsä ymmärrettävää, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Asko Järvinen.

”Epidemia ei ole vielä ohitse.”

Asko Järvinen

Potilasmäärät sairaaloissa ovat olleet viimeiset kolme viikkoa laskussa Uudellamaalla, ja myös tehohoidon potilasmäärät ovat selvästi vähentyneet.

Toisaalta todellisista tartuntamääristä ei ole tietoa, koska testauskapasiteetti ei riitä kaikkien tartuntojen toteamiseen, Järvinen huomauttaa.

”Tartuntoja esiintyy edelleen enemmän kuin aikaisempien korona-aaltojen huippukohdissa. Riski taudin saamiseen on merkittävä. On myös hyvä muistaa, muu Suomi tulee Uuttamaata perässä. Muualla tartuntamäärät ovat edelleen nousussa.”

Kuinka suhtautua tässä tilanteessa rajoitusten purkamiseen? Kuinka vapaasti uskaltaa saunoa, treenata ja varata teatteriliput?

Tämä vaihtelee Järvisen mukaan luonnollisesti ihmisestä toiseen.

”Jos on sairastanut omikron-virusmuunnoksen, siihen ei todennäköisesti sairastu heti uudelleen. Sairastaneille antaisin aika lailla vapauksia”, Järvinen sanoo.

”Tosin omikronmuunnoksen uusi versio BA.2 voi sotkea tilannetta jossain kohtaa. En ole saanut siitä vielä selvyyttä, suojaako sairastaminen myös tältä muunnokselta.”

Jos ei ole vielä sairastanut tautia, mutta on nuorempi ihminen ja saanut 2–3 rokotusta, mahdollinen tartunta on rokotteiden ansiosta todennäköisesti lievä. Järvinen kehottaa käyttämään tässä tilanteessa omaa harkintaansa.

”Minusta voi lähteä pikkuhiljaa sinne, missä ihmiskontaktien määrä ei ole vielä kovin iso. Maskin käytöllä suojaa itseään ja muita.”

Nyt puretut rajoitukset kohdistuvatkin tilaisuuksiin ja harrastusmahdollisuuksiin, joissa väkimäärä ja ihmiskontaktit jäävät pieniksi.

Esimerkiksi yökerhot, joissa tanssitaan lähekkäin ja puhutaan kovaan ääneen, ovat vielä rajoitusten piirissä.

Riskiryhmiin kuuluvien, etenkin iäkkäämpien ihmisten kannattaa olla edelleen varuillaan. Ei tätä tautia kenellekään mielellään soisi, Järvinen huomauttaa.

Tartunta voi olla varsinkin yli 50-vuotiailla kohtalaisen raju ja pitkäkestoinen.

”Kolmen rokotteen suoja on nyt parempi kuin mitä se tulemaan olemaan keväällä, jos tautia silloin vielä esiintyy. Virus on käynyt kevääseen mennessä läpi valtaosan väestöstä, joka vähentää taudin esiintymistä – mikäli BA.2-variantti ei nyt muuta tilannetta.”

” ”Taudin pelosta voi tulla isompi terveysriski kuin itse taudista.”

Entä miten on rokottamattomien laita? Heillä riski sairastua on nyt suurempi kuin koskaan.

”Rokottamattomien vaikean taudin riski on noin 50 prosentin luokkaa verrattuna deltaviruksen aiheuttamaan riskiin. Riski on pienempi kuin aiempien varianttien kohdalla mutta edelleen merkittävä, jos ihmisellä on ikää ja perustauteja.”

Eli taudin sairastaneet voivat elää Järvisen mukaan nyt varsin vapaasti, täysin rokotetut kohtalaisen vapaasti mutta varoen. Rokottamattomien sekä riskiryhmäläisten kohdalla riski on suuri.

Koronavirukseen liittyvät huolet eivät haihdu kaikilla samaa tahtia rajoitusten myötä. Tilastokeskuksen tammikuun lopulla julkaiseman Kansalaispulssi-kyselyn mukaan 55 prosenttia vastaajista kokee huolta siitä, että läheinen sairastuu koronaan.

Kansalaispulssikyselyn luku tuntuu Järvisen korvaan suurelta.

”Moni on oppinut pelkäämään tautia viimeisen kahden vuoden aikana, mutta onhan luku suhteettoman suuri siihen nähden, kuinka hyvän suojan rokotteet antavat”, Järvinen pohtii.

Oma sairastuminen huolestuttaa Kansalaispulssin mukaan selvästi pienempää määrää, 28:aa prosenttia suomalaisista. Tämä johtunee siitä, että ihmisiä huolettaa ennen kaikkea iäkkäämpien, monisairaiden läheisten terveys.

Huoli ja ahdistuminen ovat ymmärrettäviä, mutta niihin kannattaa myös kiinnittää Järvisen mukaan huomiota, jos olo ei kevään mittaan helpotu.

”Kun tilanne tästä normalisoituu – mahdollisesti loppukeväästä –, niin taudin pelosta voi tulla isompi terveysriski kuin itse taudista.”

Järvinen muistuttaa, että emme tule pääsemään koronaviruksesta eroon, vaan se tulee pyörimään vielä tulevina vuosinakin.

”Meidän täytyy opetella vähitellen elämään taudin kanssa normaalimmin. Varotoimia ja vastuullista käytöstä tarvitaan vielä, mutta yhteiskunnan sulkemisen perusteet tulevat käymään vähäisemmiksi.”

Rajoitteiden purkaminen on Järvisen mukaan aina hankalampaa kuin niiden asettaminen.

”Tilanteen paheneminen on helpompi nähdä kuin orastavien, hyvien merkkien näkeminen ja ennakoiminen. Joudumme päättelemään tilannetta peruutuspeiliin katsomalla eli seuraamalla sairaalapotilaiden määrien muutosta.”

” ”Neuroottisuus on evoluution kannalta hyödyllinen piirre.”

Koronavirus on kiikuttanut epävarmuuden jokaisen elämään. Pandemia pakottaa hyväksymään sen, että emme pysty kontrolloimaan kaikkea.

Kansalaispulssi-kyselyn mukaan koronavirus stressaa vähintään jonkin verran yli puolta suomalaisista.

Eniten stressiä on lähes koko pandemian ajan kokeneet 15–29-vuotiaat. Yli 50-vuotiaat ovat puolestaan selvinneet poikkeusoloista hyvin, THL:n tutkimusprofessori, psykiatri Jaana Suvisaari sanoo.

Kaikkein vähiten stressiä ovat kokeneet 60–74-vuotiaat.

Syy löytynee Suvisaaren mukaan iän mukanaan tuomasta perspektiivistä. Vanhemmat ihmiset ovat kokeneet elämässään enemmän vastoinkäymisiä, jotka ovat opettaneet selviytymiskykyä eli resilienssiä.

Tästäkin selvitään. Hyväänkin elämään kuuluu haasteita ja hankaluuksia.

”Elämän osittainen pysähtyminen on nuorille vaikeampaa. Heidän elämässään myös kuuluisi tapahtua paljon enemmän.”

Kyselyt ovat osoittaneet koko syksyn 15–29-vuotiaiden stressikäyrän kasvua, mutta tammikuussa käyrä kääntyi laskuun.

”Se on tosi ilahduttava tieto. Voi ajatella, että nyt kun pandemiatilanne alkaa normalisoitua, niin olo helpottuu.”

Suvisaarta ilahduttaa myös se, että vaikka nuoret stressaavat enemmän, he toisaalta hakevat vanhempia sukupolvia herkemmin apua mielenterveysongelmiin.

Jaana Suvisaari

Sopeutumiskyky on ihmislajille tyypillinen ominaisuus. Poikkeukselliselta vaikuttanut tilanne muuttuukin normaaliksi, koronarajoitukset arjeksi.

Kun tilanne helpottaa, suurin osa sopeutuu myös siihen nopeasti. Suomalaiset ovat toiveikkaita tulevan suhteen. Kansalaispulssi-kyselyn mukaan 78 prosenttia vastaajista suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti tällä hetkellä.

Suvisaari uskookin, että monen ahdistumisoireet helpottuvat, kun arki aikanaan normalisoituu.

”Toki on tärkeää tunnistaa, jääkö joillekin pysyviä oireita ja huolia.”

Ahdistuneisuus voi olla jo nyt liian kuormittavaa. Jos ahdistuneisuus on alituisesti läsnä, nakertaa yöunia eikä ihminen uskalla nähdä läheisiään edes ulkoilmassa, kannattaa Suvisaaren mukaan hakea apua.

Jos oma henkinen jaksaminen huolettaa, Suvisaari kehottaa käymään esimerkiksi Mielenterveystalon Omahoito-sivustolla. Siellä olevien testien avulla voi arvioida, onko oma ahdistus ”normaalin” rajoissa vai ei.

”Tarvittaessa kannattaa kääntyä terveydenhuollon puoleen.”

”Se tuki, jota annamme nyt toisillemme, on tosi arvokasta.”

Persoonallisuus vaikuttaa osaltaan siihen, kuinka herkästi ihminen ahdistuu.

Persoonallisuutta voidaan hahmottaa esimerkiksi Big Five -mallin avulla. Malli kuvaa viittä eri persoonallisuuden piirrettä, joiden painotukset vaihtelevat ihmisestä toiseen.

Nämä piirteet ovat neuroottisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, tunnollisuus, sovinnollisuus ja avoimuus uusille kokemuksille.

”Esimerkiksi neuroottisuus on yhteydessä ahdistuneisuuteen”, Suvisaari sanoo.

Neuroottinen ihminen on tunne-elämältään ailahteleva, taipuvainen murehtimaan ja keskimääräistä herkempi stressille. Hän saattaa myös tulkita tilanteet muita herkemmin uhkaavina.

Siinä missä neuroottinen jättää juhlat koronaviruksen pelossa väliin, toinen juoksee kekkereihin ja korkkaa skumpan jo matkalla.

Vaikka neuroottisuus lyö kapuloita rattaisiin, se on evoluution kannalta hyödyllinen piirre. Uhkiin ja vaaroihin keskittyminen on todennäköisesti auttanut esi-isiämme säilymään hengissä.

Entä miten omaa psyykkistä jaksamistaan voisi pitää yllä? Keinot ovat ne perinteiset, Suvisaari sanoo.

”Säännöllinen unirytmi, terveellinen ruokavalio ja ulkona liikkuminen. Myös yhteydenpito muihin ihmisiin on tärkeää.”

Suvisaari toivoo myös, että varovaisemmista ja ahdistuneemmista ihmisistä pidettäisiin nyt huolta. Jos joku ei uskalla lähteä vaikkapa kaveriporukan kanssa mökkireissuun, häntä ei tulisi jättää porukasta kokonaan ulos.

”Se tuki, jota annamme nyt toisillemme, on tosi arvokasta.”