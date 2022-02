Hyvinvointi

Kuulostaako tutulta? Mieliala on kuluneen kahden vuoden ajan ollut yhtäjaksoisesti harmaa. Väliin on saattanut mahtua parempiakin jaksoja, mutta ne eivät ole kestäneet paria viikkoa kauempaa.

Uni on jäänyt aiempaa vähemmälle, energiatasot ovat nollissa, on vaikeaa keskittyä ja selviytyä arjen vaatimuksista, olo on itkuinen ja toivoton. Itseluottamus on heikoissa kantimissa, aiemmin mielihyvää tuottavat asiat eivät kiinnosta eikä sosiaalisiin tilanteisiin tee mieli mennä. Tulevaisuus näyttää synkältä, menneisyys painaa mieltä.

Lista ei ole kiteytys monien pandemiavuosien tunnoista vaan ote pitkäaikaisen masennuksen eli dystymian määritelmästä.

Dystymian oireet ovat vakavaa masennusta lievempiä mutta ne kestävät pitkään, vähintään kaksi vuotta. Liekki siis palaa, mutta sen sydän on aiempaa pienempi.

Onko vaaraNA, että korona-aika nostaa dystymialukuja?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Timo Partonen toppuuttelee. Pitkäaikainen masennus ei ole sama asia kuin kauan jatkunut ankea olo. Eron hahmottamisessa auttaa oireiden määritteleminen: ilmeneekö niitä päällekkäin ja jatkuvasti?

”Tässä on kyse vakavasta sairaudesta”, Partonen alleviivaa. ”Oireita katsellen se ei ole masennuksista vaikein, mutta vakavaa on se, että oireet kestävät pitkään.”

Pitkäaikaisen masennuksen diagnoosi täyttyy, jos vähintään kolme diagnoosikriteereihin listatuista 11 oireesta vaivaa ihmistä kahden vuoden ajan. Oireet eivät näy pelkästään ohimenevinä häivähdyksinä arjessa, vaan ne vaivaavat suuren osan päivästä joka päivä kahden vuoden ajan.

Selkein mittari diagnoosille on toimintakyky, Partonen kertoo.

”Onko nähtävissä selvä muutos verrattuna siihen, millaista ihmisen käyttäytyminen on ollut aikaisemmin, kun hän on tuntenut voivansa hyvin? Mitä jää tekemättä näiden oireiden takia?”

Jos huomaa toimintakykynsä muuttuneen, on syytä hakea ammattiapua.

” Yleinen sairastuneita yhdistävä taustatekijä on lapsuusajan kaltoinkohtelu.

Dystymiaan voi sairastua kuka tahansa.

Naisilla se on kaksi kertaa yleisempää kuin miehillä, ja riskitekijöitä ovat muiden muassa yksinäisyys, neuroottisuus ja päihteiden käyttö. Ainoa selkeä ja yleinen sairastuneita yhdistävä taustatekijä on Partosen mukaan lapsuusajan kaltoinkohtelu.

Tutkimuksista tiedetään, että vuosittain tuhannesta suomalaisaikuisesta 45 kärsii pitkäaikaisesta masennuksesta, ja se koskettaa mahdollisesti jopa kuutta henkilöä sadasta jossain elämän vaiheessa.

Dystymia voi olla myös vakavamman masennuksen jälkitila, jossa osa oireista jää ikään kuin päälle.

Puolella dystymiapotilaista oireet alkavat ennen 25 vuoden ikää – eli pahimmillaan se koskettaisi niitä nuoria, joiden osalta pandemian pitkäkestoisista vaikutuksista on nyt kannettu laajalti huolta.

Timo Partonen kannustaa pandemian vuoksi syviin vesiin ajautuneita nuoria pohtimaan uutta katsantokantaa.

”Tärkeintä ei ole katsoa sitä, mitä menetettiin, vaan sitä, mitä tulevaisuudessa on. Kannattaa pitää mielessä, että se voi tuoda paljon hyvää tullessaan.”

Oikeastaan Partonen on eniten huolissaan siitä, saavatko ihmiset pandemia-aikana hoitoa mielenterveysongelmiinsa.

Pandemian vaikutuksista pitkäaikaisen masennuksen diagnoosimääriin ei Partosen mukaan ole vielä tutkimustietoa.

Kauan kestänyt kriisiaika voi kuitenkin vaikuttaa siihen, ovatko ihmiset hakeneet pahaan oloonsa hoitoa, saaneet sitä tai vaikka olisivat saaneetkin, onko se auttanut tarpeeksi.

”On mahdollista, että pitkäkestoiset masennukset voivat nyt kroonistua”, Partonen sanoo.

”Jopa yli 70 prosenttia niistä, joilla on pitkäkestoinen masennus, sairastuu myöhemmin vakavampaan masennukseen. Silloin puhutaan kaksoismasennuksesta, jossa kuopasta tulee syvä.”