Valtava määrä ihmisiä palaa pian etätöistä konttoriin, ja edessä voi olla yllättäviä pulmia – Nämä seikat jokaisen on syytä ymmärtää

Valtakunnallinen etätyösuositus päättyy helmikuun lopussa. Osalle suomalaisista se tarkoittaa merkittävää työympäristön muutosta.

Maskien käyttö on yksi asia, josta voi kehkeytyä konflikteja lähitöihin palaavien ihmisten kesken, psykologi Kaisa Saurio kertoo.

Työelämän rutiineihin on tiedossa myllerrystä, kun valtakunnallinen etätyösuositus päättyy helmikuun lopussa.

Etenkin moni tietotyöläinen on ehtinyt pesiytymään kotikonttoriin perusteellisesti aina vain jatkuvan pandemian aikana. Silloin on voinut tottua siihen, että vaikka työskentelee etänä, tulee moni muu arjen asia lähelle – hyvässä ja pahassa.

Se on saattanut näkyä muutaman askeleen työmatkana lastenhuoneeseen. Videokokousten välissä on ehkä ehtinyt ripustamaan pyykit tai esivalmistelemaan päivällistä. Pienelle happihyppelylle on voinut lähteä matalammalla kynnyksellä kuin toimistotornista.

Paluu konttoriin voi siis tarkoittaa merkittävää työympäristön muutosta. Jos kotioloissa on ollut mahdollisuus uurastaa hiljaisessa sopessa joustavalla tahdilla, saattaa paluu avokonttorin hälyyn ja rytmiin tuntua jopa ahdistavalta tai muutoin luotaantyöntävältä.

Miten mullistuksen saa sujumaan mahdollisimman kivuttomasti?

Psykologi Kaisa Saurio muistuttaa alkuun, että kunkin työntekijän tilanne muutoksessa on hyvin yksilöllinen.

”Osa ihmisistä kaipaa paljon päivittäistä lähikontaktia, kun taas toisia se lähinnä kuormittaa. Joillekin lähityö voi myös edistää työn ja vapaa-ajan erottelua”, Saurio sanoo.

Saurio työskentelee projektisuunnittelijana Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian yksikön toteuttamassa Citizen Shield -hankkeessa. Käyttäytymistieteellisen ja teknisen osaamisen yhdistävä projekti tuottaa tieteellistä tietoa yksilön ja yhteiskunnan suojaamiseen ilmavälitteisiltä epidemioilta.

Vaikka rajoituksia nyt höllennetään, ei taudin uhka ole edelleenkään poistunut. Koronavirustauti vie yhä ihmisiä sairaalaan ja tehohoitoon.

Monilla on lähipiirissään riskiryhmäläisiä, ja tämä on Saurion mukaan syytä ottaa yhteisesti huomioon, kun työpaikoilla totutellaan jälleen tavanomaisempaan toimistoarkeen.

”Sosiaalisista lähikontakteista nauttivakin ihminen voi kokea tästä syystä lähityöhön paluun vaikeana. Varsinkin, jos työpaikan järjestelyt tartuntojen estämiseksi ovat epäselviä tai puutteellisia”, Saurio kertoo.

Etäajan jälkeisen työnteon mahdollisia sudenkuoppia voi pyrkiä välttämään ennakoinnilla. Ainakin näihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota:

Jos haluat ottaa riskejä, älä altista kysymättä myös kollegoitasi riskinottoon

Saurio suosittelee työyhteisöjä sopimaan yhteiset pelisäännöt siitä, mitä suojaustoimia käytetään missäkin tilanteessa. Esimerkiksi kokouksiin maskitta tulevat ihmiset voivat aiheuttaa huolta ja tartuntavaaraa kollegoilleen, vaikka he eivät itse enää liiemmin pelkäisi koronavirusta.

Saurio katsoo, että työpaikalla on hyvä tiedostaa kollektiivisesti, minkälainen valinnanmahdollisuus kuhunkin tilanteeseen ylipäätään sisältyy.

”Palaveriin on todennäköisesti pakko mennä, mutta esimerkiksi lounaalle ei. Sen sijaan voi vaikka syödä omia eväitä erillisessä tilassa, jos haluaa”, Saurio sanoo.

Kohtaamiset, joissa turvallisuutta ei ole huomioitu esimerkiksi maskin käytöllä tai tapaamalla ulkotiloissa, kannattaa siis tehdä vain yhdessä sovitusti. Tällöin osallistujat ovat saaneet mahdollisuuden valita itse, haluavatko he osallistua kyseisenlaiseen kokoontumiseen.

”Että riskinotto olisi aina oma päätös, eikä sitä tehtäisi toisen puolesta.”

Joillain työpaikoilla maskin käyttö on riskiarvion perusteella pakollista, eikä sen suhteen voi siis edes tehdä erillisiä sopimuksia työyhteisön sisällä.

Listaa arkiaskareet, jotka pitää hoitaa työpaikalta kotiutumisen jälkeen

Etätyöskentelyn aikana on voinut tottua siihen, että pieniä arjen askareita pystyy ehkä hoitamaan varsinaisen työnteon ohessa. Kun kaikki kotityöt eivät pakkaudu iltaan, vapaa-aikaan on mahdollisesti tullut lapsiperheissäkin hieman lisää väljyyttä ja yöuniin pituutta.

Paikasta toiseen juoksemista on vähentänyt sekin, että vaikkapa päiväkodille on päässyt suoraa kotoa. Kallisarvoista aikaa ei ole kulunut työmatkoihin.

”Aina kun tulee iso rutiinin muutos, niin sitten voi tulla myös hankaluuksia saada kaikki hommat hoidettua ajoissa”, Saurio sanoo.

Hän uskoo, että ainakin joillekin ihmisille helpotusta voi tuoda kaikkien askareiden listaaminen paperille tai vaikkapa puhelimen muistioon. Asioiden aikatauluttaminen voi onnistua paremmin, jos näkee kootusti, mitä kaikkea pitäisi vielä päivän aikana tehdä.

”Sekin kuormittaa, jos jotain asiaa tarvitsee pitää koko ajan mielessä. Jos asia taas on paperilla tai siitä on muistutus, niin sen voi jättää hetkeksi pois mielestään.”

Lapsiperheiden vapaa-aika on usein paitsi pullollaan erilaisia kotiaskareita myös höystetty kuljetuspalveluilla harrastuksiin. Lieneekin väistämätöntä, että joinain päivinä jotkin suunnitellut toimet jäävät tekemättä. Silloin kannattaa vain olla armollinen itseään kohtaan.

”Jos keksisin, miten liiallisen kuormituksen saa poistettua lapsiperheiden arjesta helposti, niin sitten olisin kyllä miljonääri”, Saurio toteaa.

Miten selvitä jutustelijoiden paluusta?

Varsinkin avokonttorissa on vaivatonta seisahtua juttelemaan kollegan työpisteelle. Tilanne voi muodostua ärsyttäväksi ja kuormittavaksi, jos itsellä on kiire, ja työkaveri höpöttelee kyselemättä niitä näitä. Innokasta kuulumisten kerrontaa ei ehkä myöskään tohdi keskeyttää heti, vaikka oikeasti mieli tekisi.

Saurio uskoo, että tästäkin selviää yhteisillä pelisäännöillä.

”Ihan avoimesti voi keskustella siitä, että tarvitaan keskeytymättömän työskentelyn aikoja. Silloin kaikki tietävät, että näiden kellonaikojen välillä ei tulla juttelemaan muuten kuin tärkeistä työasioista”, Saurio sanoo.

Jos asiaa haluaa oikein alleviivata tai olla humoristinen, niin oman työtuolinsa selkänojaan voi myös kiinnittää ”ei saa häiritä” -lapun. Saurio kertoo nähneensä sellaisiakin.

”Se voi jossain tilanteessa ihan toimiakin.”

Toisaalta unohtaa ei pidä Saurion mukaan sitäkään, että jutustelu töissä ihan jostain muusta kuin työasioista on myös positiivinen asia.

”Se on työyhteisön liima, joka voi tehostaa tiimin työskentelyä. Ei se ole aina työnkään kannalta turhaa.”

Avokonttorin ominaisuuksiin kuuluu myös yleinen taustamelu. Etätöissä moni on ollut ehkä ensimmäistä kertaa urallaan ikään kuin omassa työhuoneessaan, joten paluu hälinään voi vaatia totuttelua.

Taustaäänistä kärsiville Saurio suosittelee kuulosuojaimia tai vastamelukuulokkeita. Lisäksi Saurio muistuttaa, että tämäkään asia ei ole yksioikoinen: muun muassa hän itse työskentelee mieluummin maltillisen puheensorinan keskellä kuin täydessä hiljaisuudessa.

Jotta erilaiset ihmiset viihtyisivät mahdollisimman hyvin jälleen lähitöissä, työpaikan pelisääntöjen ja käytäntöjen toimivuutta on hyvä tarkastella yhteistuumin jo pian työpaikalle paluun jälkeen.

”Yleensä on paras ottaa ongelmat avoimesti puheeksi. Ongelmien ratkaisu käy helpoiten ajoissa, ennen tilanteen kriisiytymistä.”

Varaudu kiukkutilanteisiin

Työpaikoilla voi olla edessä konfliktitilanteita, kun ihmisten erilaiset näkemykset koronatilanteesta ja esimerkiksi maskeista kohtaavat.

Saurio kehottaa varautumaan tunteisiin, joita muutos voi nostattaa pintaan.

”Jos on esimerkiksi tykännyt olla etätöissä ja tottunut siihen, eikä lähityöhön paluuseen tunnu oikein olevan hyviä syitä, niin se saattaa joitain ihan kiukuttaa.”

Toiset ihmiset sen sijaan todennäköisesti ”sujahtavat” vaivatta takaisin lähityöhön, Saurio arvioi.

Työpaikoilla kannattaneekin kiinnittää jatkossa aiempaa enemmän huomiota siihen, minkälaiset työskentelyolosuhteet ovat toimivimpia kullekin. Etä- ja lähityön yhdistävä hybridimalli voi myös olla toimivin monille.

Orientoitumiseen ja kuulumisten vaihtoon kannattaa varata aikaa

Pääsy pois etäkuplasta merkitsee monille epäilemättä ensisijaisesti riemunhetkeä. Työpaikoillakin kun on myös muuta kuin pintapuolista työkaveruutta – niissä voi luoda ystävyyssuhteitakin. Näitä arvokkaita elämän osasia pystyy ehkä jälleen kohta vaalimaan paremmin kuin silloin, jos keskustelukumppani näkyy vain kuvana tietokoneen ruudulla.

Saurio muistuttaa, että orientoituminen voi ottaa oman aikansa muutoksen pyörteissä.

”Ensimmäisinä päivinä ei todennäköisesti saa valmiiksi normaalia työmäärää, koska etätöistä lähitöihin siirtymisessä on paljon muutoksia ja tapaa työkaverit kasvotusten pitkästä aikaa. Kaikilla työpaikoilla ei ole vaihdettu kuulumisia esimerkiksi etäkahvitauoilla, ja silloin ensimmäisille työpäiville voi riittää paljon juteltavaa, mille on hyvä varata aikaa”, Saurio kertoo.

Entä jos pandemia yllättää jälleen?

Kolmatta vuotta jatkuvan koronaviruspandemian aikana on saanut oppia ainakin sen, että muu ei ole varmaa kuin epävarmuus. Sekin on siis mahdollista, että virus yllättää jälleen jollain uudella muunnoksellaan, ja etätyösuosituksellekin tulee taas tarvetta.

Saurio toivoisi, että jatkossa vaihtoehtoina ei nähtäisi yksioikoisesti joko etätyötä tai lähityötä. Vaihtoehtoina ei ylipäätään ole mustavalkoisesti rajoitukset tai ei rajoituksia, hän näkee.

”Monet suojauskeinot eivät rajoita elämää ollenkaan. Esimerkiksi työpaikan ilmanvaihdon huolehtiminen kuntoon vaatii alkupanostuksen, mutta sen jälkeen sen huomaa lähinnä raikkaampana hengitysilmana. Vaivattomia suojauskeinoja käyttämällä voidaan estää tai ainakin hidastaa tilanteen pahenemista ja elämää haittaavien rajoitusten käyttöön ottamista.”

Saurio muistuttaa, että työntekijöiden lisäksi myös moni opiskelija on ollut pitkään etäyhteyksien varassa. Tilanne on omiaan nakertamaan henkistä hyvinvointia.

”Suurin osa ihmisistä kuitenkin kaipaa lähikontakteja”, Saurio sanoo.