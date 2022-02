Korkeat nietokset koettelevat niin autoa kuin kuskia. Mitä tehdä, jos jää hankeen kiinni? Entä miksi moottori saattaa keittää kovassa pakkasessa? Asiantuntija antaa viisi vinkkiä, joiden avulla talvi ei pääse yllättämään.

Runsasluminen talvi saa ihmiset hiihtämään, laskemaan mäkeä – ja humpsahtamaan autolla hankeen.

Lumikasat ja pakkanen koettelevat niin autoa kuin kuskia. Siksi talviautoilussa kannattaa muistaa perusniksit etenkin, jos hiihtolomalla on suunnitteilla pidempi autoreissu vaikkapa pohjoiseen.

Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara antaa viisi vinkkiä, joiden avulla automatka sujuu rattoisammin.

1. Ota vilkkuvat valot tosissaan

Jokaisen kuskin tulisi tuntea autonsa kunto, Elovaara muistuttaa. Jos autossa on jo ongelmia, kuten vilkkuvia vikavaloja tai viimeisiään veteleviä jarrupaloja, viat on hyvä huollattaa ajoissa.

”Viat saattavat kärjistyä reissussa etenkin silloin, jos olosuhteet ovat huonot. Korjaustarve aikaistuu, ja auto saattaa hajota jo matkalla.”

Autosta on hyvä käydä läpi perusasiat: Toimivatko ajovalot? Onko polttoaineen suodattimen vaihdosta kulunut jo useampi vuosi? Entä onko öljyä, tuulilasin pesunestettä ja jäähdytysnestettä tarpeeksi?

Mitä pohjoisempaan ajaa, sitä enemmän pesu- ja jäähdytysnesteen pitää sietää pakkasta. Jos jäähdytysnesteen pakkaskestävyys on huono, moottori saattaa alkaa keittää ja lämmityslaite lopettaa toiminnan, Elovaara sanoo.

”Jos ei tiedä auton jäähdytysnesteen pakkaskestävyyttä, asian voi tarkastaa helposti korjaamolla.”

Suksiboksin laitettavan kilomäärän kanssa kannattaa olla tarkkana. Kattotelineissä ja suksiboksissa on molemmissa valmistajan antamat rajoitukset.

2. Älä laita moottorisahaa suksiboksiin

Auton rengaspaineita tulee vaihtaa sen mukaan, kuinka paljon lastia autossa on, Elovaara sanoo. Jos takakontti ahdetaan täyteen tavaraa, rengaspaineita pitää lisätä huoltoasemalla.

Samalla voi varmistaa, että renkaissa on riittävät urasyvyydet. Hiihtoliiton hyväksymillä renkailla ei matkaan kannata lähteä.

Jos tavaraa menee myös suksiboksiin, kilojen kanssa on syytä olla tarkkana, Elovaara sanoo. Kattotelineissä ja suksiboksissa on molemmissa valmistajan antamat rajoitukset.

”Suksiboksi kantaa keskimäärin 60–80 kiloa, eli pakkaisin sinne mieluummin vaatteita kuin moottorisahan.”

Liian painava boksi voi hajota, Elovaara kertoo. Äkkinäisessä jarrutustilanteessa tai kolarissa boksi saattaa myös lähteä paikaltaan ja aiheuttaa vaaratilanteen – samoin kuin auton matkustamossa olevat irtotavarat.

” Tärkeintä irrotusoperaatiossa on rauhalliset liikkeet.

3. Kuski ajoissa sänkyyn

Elovaara kehottaa suhtautumaan reissuun niin, että jo itse matkanteko olisi lomaa. Tähän vaikuttaa paljon se, että kuljettaja on virkeä ja levännyt.

Pitkälle ajomatkalle ei kannata lähteä suoraan töistä, vaan parempi olisi nukkua yksi yö kunnolla. Tämä lisää sekä tunnelmaa autossa että turvallisuutta.

”Kiire kannattaa lomalla unohtaa. Mökki voi odottaa pari tuntia ja tai seuraavaankin päivään, jos tarve vaatii.”

4. Tarkista, ovatko takavalot lumessa – ja ylipäätään päällä

Pöllyävässä lumessa ajaminen saattaa peittää takavalot tyystin ja aiheuttaa vaaratilanteita.

”Vanhempien autojen hehkulamput sulattivat usein lumen ja jään lampun pinnasta. Uusista ledivaloista ei tule kuitenkaan lämpöä samalla tavalla. Siksi takavalot olisi hyvä käydä pyyhkimässä, kun pysähtyy tauolle”, Elovaara sanoo.

Uusi tekniikka on johtanut myös siihen, että valot eivät välttämättä pala ollenkaan.

”Uusissa autoissa on valoautomatiikka, joka päättelee itse valojen tarpeen. Suomen olosuhteissa päivät on hämäriä, joten automatiikka tulkitsee herkästi, että on päivä ja sammuttaa takavalot.”

”Siksi valoautomatiikka kannattaa ottaa pois ja laittaa valokytkin ajovaloasennolle.”

5. Pakkaa mukaan lapio ja hiekkaa

Auto saattaa jäädä talvella kiinni lumipenkkaan tai suistua ojaan. Näin saattaa käydä, vaikka kuski olisi valppaana. Taustalla voi olla myös liian kova tilannenopeus.

Takakontissa kannattaa Elovaaran mukaan olla lumilapio ja esimerkiksi pussi soraa tai hiekkaa. Kun renkaan alle saa jotain pitoa lisäävää, auto irtoaa helpommin. Kaupoissa myydään myös luistonestomattoja.

”Jos käsillä ei ole muuta, niin auton jalkatilassa olevista kumimatoista voi olla apua. Tosin matto saattaa luiskahtaa renkaan alta ja mennä rikki.”

Tärkeintä irrotusoperaatiossa on rauhalliset liikkeet. Jos tuuttaa kaasun heti koville kierroksille, renkaista lähtee pito.

”Autoa tulisi saada varovasti liikkeelle. Työntöavusta on aina iso hyöty.”

Joskus auto on niin nenällään hangessa, että apuun tarvitaan hinausauto. Jos auton konehuone on täynnä lunta, kannattaa kuulostella, olisiko moottori hyvä sammuttaa, Elovaara sanoo.

Konehuoneeseen pakkautunut lumi voi aiheuttaa moottoriin toimintahäiriöitä.

Hinaustilanteita varten on hyvä selvittää jo etukäteen, mistä omaa autoa voi hinata edestä ja takaa. Monesta autosta löytyy hinaussilmukka irrallisena osana.

"Se on monesti takakontissa, siellä kaikkien matkatavaroiden alla.”

Elovaara muistuttaa, että autolle ei usein tapahdu vahinkoa, kun sillä ajetaan hankeen. Vahinko tapahtuu vasta, kun auto otetaan ylös. Jos hinausköyden heittää huolettomasti puskuriin tai lasikuiturakenteisiin, voi käydä köpelösti.

Irti lähtee ainoastaan puoli keulaa.

”Ammattilaiset tietävät kyllä, mistä autoa voi vetää ja hinata. On hyvä muistaa myös se, että jos automaattivaihteinen auto ei käynnisty enää, sitä ei saa hinata vaan se täytyy nostaa hinausauton kyytiin.”

Auto saattaa jäädä myös pohjastaan kiinni lumipenkkaan. Elovaaran mukaan tyypillinen tilanne on, että mökkitielle on satanut lunta ja kuski päättää puskea hangesta läpi vauhdilla.

Yritys päättyy lapiohommiin.

”Fiksumpaa on pysäyttää auto ja käydä varmistamassa, mitä on edessä.”