Jonnekin tekisi mieli mennä, mutta minne? Tähän juttuun HS on koonnut upeita elämyksiä ja pieniä helmiä talvista lomaa tai vapaata viikonloppua varten.

Aluksi esitellään pohjoisen kohteita, ja pikkuhiljaa tullaan etelämmäs ja lopuksi esitellään pääkaupunkiseudun talvivinkkejä.

Taianomainen tunturi

Toisiinsa liukuvia satoja värisävyjä, mykkänä seisova tykkykansa, avarat näkymät neljään ilmansuuntaan ja kuuluisa Kitkajärvi. Riisitunturin talvimaisema on uskomattoman hieno elämys.

Suomen kenties lumoavimpaan tykkylumimaisemaan pääsee helposti päiväpatikoinnilla ilman aiempaa retkeilykokemusta. Varoitus: jutun lukeminen saattaa aiheuttaa pakkomielteen päästä paikan päälle.

Lue lisää: Suomessa on alue, jossa on aina poikkeuksellisen maagiset tykkylumet – nyt popcorn-metsään haluavat kaikki, sillä paikka on kuin suunniteltu nykyretkeilijälle

Ruskea virtaa saa värinsä ja nimensä humuspitoisesta suovedestä.

Ainutlaatuinen jääputousten kanjoni

Korouoman kanjonissa ei uskoisi olevansa Suomessa. Päiväretkellä voi hetkessä nähdä useita valtavia, jäätyneitä vesiputouksia, joista korkein on 60-metrinen ja yksi huskynsilmien sininen.

Viisikilometrinen reitti on itsessäänkin hieno patikkaretki vanhoihin naavakuusikoihin, hevosvetoiseen savottahistoriaan ja jylhiin rotkomaisemiin.

Tutustu miljoonia vuosia vanhaan ruhjelaaksoon täältä:

Lue lisää: Suomessa on niin jylhä kanjoni, ettei sellaista uskoisi löytyvän täältä – Tältä näyttävät Suomen suurimmat jääputoukset, joista yksi hohtaa sinisenä

Hiihtoparatiisi tunnin päässä Helsingistä

Jos omat lähiladut on jo koluttu, runsaan tunnin päästä löytyy todellinen hiihtäjän taivas: siellä lunta on varmemmin lunta kuin kuin muualla Etelä-Suomessa ja latuverkostot ja maisemat vetävät vertoja Lapille. Salpausselällä riittää valittavaksi vaihtelevia reittejä, vaikuttavaa luontoa ja lounastakin saa ladun varresta.

Lue vinkit Hollolan ja Lahden parhaille reiteille ja tarkista tiedot pysäköintipaikoista, suihkumahdollisuuksista ja muusta tarpeellisesta tästä jutusta:

Lue lisää: Tunnin päässä Helsingistä on hiihtäjän taivas, joka näkyy avaruuteen asti – näin pääsee ainutlaatuiselle latuverkostolle, jossa latuja ja tilaa riittää

Iida Allonen, 6, Erin Eerola, 6, Emma Allonen, 9, ja Lenni Eerola, 9, evästauolla kodassa Sveitsin hiihtokeskuksessa Hyvinkäällä.

Rinteeseen pääsee myös lähellä

Laskettelun tai lumilautailun ystävän ei välttämättä tarvitse lähteä kauas. Alle tunnin matkan päässä Helsingistä sijaitsee monta mainiota kohdetta, joissa viihtyvät niin lapsiperheet kuin kokeneemmatkin laskijat.

HS valitsi lähilaskettelukeskuksista neljä. Vertailun avulla voit valita itsellesi sopivimman:

Lue lisää: Alle tunnin matkan päässä Helsingistä sijaitsee talviurheilijan unelmakohde – HS testasi Etelä-Suomen pienet laskettelu­keskukset, yksi hurmasi jopa kokeneen Lapin-kävijän

Yli 300 yllättävää ja upeaa lomahelmeä

Loman tai parin vapaapäivän suunnitteluun voi ottaa avuksi HS:n Lomatutkan. Lomatutkasta löytää vaikka mitä upeita talvi-Suomen helmiä: on avantoja, rattikelkkamäkiä, jääputouksia, kivoja ravintoloita, kirpputoreja, luontopolkuja.... Mukana on HS:n toimittajien vinkkaamia paikkoja, yli 300 kohdetta ympäri Suomea.

Vaikka oma lomakohde olisikin jo päätettynä, voi sen läheltä etsiä aluehaun avulla uusia ja yllättäviäkin vierailukohteita.

Pääset käynnistämään Lomatutkan alta:

Lue lisää: Tämä juttu paljastaa kiinnostavimmat talvimatkakohteet ympäri Suomen – Lomatutkassa on yli 300 kohdetta hiihtolomareissulle

Jokikadulla on useita pieniä putiikkeja.

Pettämätön talvikaupunki etelässä

Tunnin matkan päästä Helsingistä löytyy hieno talvikaupunki, josta löytyy jokaiselle jotakin: on merellistä luontoa, söpöjä kaupunkimaisemia, kaunista ruokaa, hauskoja ja herkullisia kauppoja ja paljon muuta.

HS on koonnut Porvoo-juttuunsa parhaat vinkit:

Lue lisää: Vanha Porvoo on ainutlaatuinen idylli, mutta todellisia helmiä löytyy vain kävelymatkan päässä – paikalliset kertovat, mihin Porvoossa oikeasti kannattaa mennä

Talvilajien keidas: latuja, luistelua, avanto, grillailua

Oittaalla Espoossa pääsee harrastamaan lähes kaikkia talvilajeja mitä vain keksiä saattaa: Ladut ovat siellä upeassa kunnossa ja mäkiä pelkäävät voivat hiihtää järven jäällä. Jäällä pääsee myös matkaluistelemaan ja tietysti jäällä ja metsissä voi myös lumikenkäillä. Jopa avanto on tarjolla.

Ulkogrillipaikkoja on tarjolla parikin. Liikuntavälineitä saa vuokrattua ja lounasravintola on auki ti-su. Saunatkin on taas avattu.

Lue lisää: Espoon vanhassa kartanomiljöössä piileskelee talvilajien keidas

Seitsemän lampea ja suojeltua metsää

Luukin kartanon entisillä mailla Espoossa voi kiertää seitsemän lammen kierroksen. Kierrettävää riittää yli 900 hehtaarin alueella. Juuri nyt alueella on myös latuja, joten Luukin metsiin pääsee tutustumaan sujuvasti suksilla.

Lue lisää: Espoon perukoilla sijaitsee yksi Uudenmaan ulkoilu­alueiden helmistä – Metsä­alueita täplittävät lukuisat lammet

Parin tunnin luontoretki komealle näköalakalliolle

Espoon Soukassa saa ulkoilla rauhassa ilman tungosta poluilla. Luvassa on ainakin metsää, kallioita, avaria merimaisemia ja siirtolohkareita. Hyvät kengät jalkaan ja ehkä sauvat mukaan, sillä etenkin pitkospuut voivat talvella olla liukkaita.

Lue lisää: Espoossa metroradan varressa on pieni luontokohde, jonka kallioilta avautuu henkeäsalpaava maisema

Haltialassa pääsee kuusikon sisuksiin.

Helsinkiläistä aarnimetsää ja eksoottisia havupuita

Haltialassa tarjolla on helsinkiläistä aarnimetsää: suojeltua, ikääntyvää kuusikkoa, jossa kulkevat pitkospuut. Juuri nyt alue on latujen ympäröimä, joten ennen lähtöä on syytä tutkia karttaa ja suunnitella reittinsä tarkkaan, sillä laduilla ei saa kävellä.

Lähellä on muutakin nähtävää. Korpipolulla voi tutustua metsän ennallistamiseen. Niskalan arboretumissa eli puulajipuistossa on talvella nähtävillä ainakin havupuita eri puolilta maailmaa. Puulajipuiston vieressä on kaksi isoa parkkipaikkaa.

Lue lisää: Suositun helsinkiläisen päiväretkikohteen kupeessa sijaitsee tuntematon luontokeidas

Kokeile uutta tapaa ulkoilla

Etelässäkin on nyt reilusti lunta, joten miten hankien keskellä pääsisi luontoon liikkumaan? Esimerkiksi vuokraamalla viime vuosina suosiotaan kasvattaneet liukulumikengät.

Niillä voi liu’utella vauhdikkaammin kuin tavallisilla lumikengillä, mutta ne ovat suksia ketterämmät tiheässä maastossa. Nämä lyhytsukset jalassa ei tarvitse murehtia latujen kuntoakaan, sillä voit valita reittisi itse.

Näin liukulumikengillä liikutaan, lue ensikertalaisen kokemukset:

Lue lisää: Umpihankea on nyt kaikkialla, mutta millä välineillä siellä on mukavinta liikkua? HS laittoi kehuja keränneet liukulumikengät testiin Riisitunturin lumilla

Lähiluonnon ihmeet

Aina ei tarvitse lähteä kovin kauas kotona. Pääkaupunkiseudulla lähiluontoa löytyy lähes kaikkialta. Rento lomailija tekeekin lähiretken kotikulmille.

Tältä HS:n kartalta voi tutkia, millaisia ainutlaatuisia luontoaarteita voi löytää oman kodin läheltä. Kartta toimii hyvin etenkin Helsingissä ja Espoossa, mutta jonkin verran kohteita on myös Vantaalta.

Kolme esimerkkiä kartan avulla löytyneistä luontokohteista voit lukea täältä:

Lue lisää: HS:n kartta näyttää Helsingin, Espoon ja Vantaan ainutlaatuiset vihreät ihmeet

Hyvää lomaa tai vapaapäivää!