Sosiaalisessa mediassa kiertävä haasteliike, ”ikämiestesti”, paljastaa, missä kunnossa kehosi on.

Seiso paljain jaloin, sukkapari ja juoksutossut edessäsi lattialla. Nosta toinen jalka ilmaan, kurkota sukka lattialta ja sujauta se ilmassa olevaan jalkaasi.

Kurkota sitten juoksutossu, laita se jalkaan ja sido nauhat niin, että jalka pysyy koko operaation ajan ilmassa.

Tee sama heti perään toisella jalalla!

Nosta toinen jalka ilmaan ja kurkottele sitten sukka käteesi.

Jos onnistut tehtävässä, olet läpäissyt sosiaalisessa mediassa kiertäneen ”old man challengen” eli niin sanotun ikämiestestin. Mutta paljastaako liike nimensä mukaisesti jotakin kehon ikääntymisestä?

Gerontologian professori Taina Rantanen Jyväskylän yliopistosta ei allekirjoita liikkeen myyntinimeä.

Laita seuraavaksi sukka jalkaasi.

”Kyseessä on ketteryysliike, joka kuvastaa fyysistä kuntoa ja ketteryyttä, mutta vanhenemista sillä ei voi testata”, Rantanen sanoo.

Liike on huono ikääntymistesti, koska se vaatii sellaista notkeutta, johon kaikkien kehon rakenne ei välttämättä taivu edes kovalla harjoittelulla.

”Jos on synnynnäisesti kankeat nivelet tai jäykät lonkat, on vaikeuksia ylettyä jalkaterään vaikka kuinka venyttelisi. Myös vatsan alueelle kertynyt paino voi estää ylettymästä jalkaan.”

Nosta sitten jalka ilmaan ja nosta kenkä lattialta.

Rantanen pitää sukkaliikettä haastavana, koska se vaatii monta samanaikaista taitoa: tasapainoa, notkeutta ja hienomotorista suorituskykyä eli sukan laittamista jalkaan, mikä haastaa tasapainoa.

Koska liikkeen tekemiseen liittyy kaatumisriski, Rantanen ei missään nimessä teettäisi tätä liikettä omilla 75–95-vuotiailla tutkittavillaan. Sen sijaan nuoremmilla ja työikäisillä liike toimii hänestä hyvänä fyysisen ketteryyden mittarina.

Viimeiseksi, sujauta kenkä jalkaan. Miten sujui?

”Tasapainon lisäksi liike testaa lonkkien ja selän nivelten notkeutta sekä jalkalihasten ja pakaroiden lihasvoimaa. Myös jalkapohjan tuntoaisti ja lihasten asentoaisti ovat käytössä, kun sukkaa pujotetaan jalkaan.”

Rantanen arvelee, että liike voi onnistua naisilta helpommin kuin miehiltä. Tämä johtuu siitä, että naisilla kehon painopiste on usein alempana, mikä helpottaa tasapainon ylläpitämistä. Naisilla paino kertyy usein takapuoleen, miehillä taas vatsaan, mikä nostaa painopistettä.

Jos liike ei vielä ota sujuakseen, treenaa näitä: 1. Harjoittele tasapainoa: Seiso yhdellä jalalla ilman, että otat tukea seinästä. Lisähaastetta saat sulkemalla silmät tai seisomalla pehmeällä alustalla. Voit myös nostaa jalkapohjan kiinni sääreen flamingoasentoon. 2. Vahvista jalkojen lihasvoimaa: Tee kyykkyjä ja askelkyykkyjä niin monta toistoa, että pakaroissa alkaa tuntua pieni polte. 3. Lisää notkeutta: Venyttele etenkin etu- ja takareidet sekä lonkankoukistajat myös istuen ja makuuasennossa.

Sukkatestiä kokeillessa voi myös huomata, ettei liike välttämättä onnistu kuin toisella jalalla. Tämä kertoo kehon luonnollisista puolieroista.

Keski-ikäisten naisten jalkojen voimantuoton puoliero on keskimäärin kymmenen prosenttia. Puoliero ei kuitenkaan itsessään ole määräävä tekijä testin onnistumiselle, vaan jalkojen keskimääräinen voima, Rantanen kertoo.

Jos jalkojen puoliero on iso ja vahvempikin jalka on heikko, liike ei välttämättä onnistu kummallakaan jalalla.

Ikämiestesti ei välttämättä olekaan nimensä mukainen haaste ikääntyneille. Se voi olla hyvin hankala liike jo paljon nuoremmille.

Tutkimusten mukaan jopa kymmenen prosenttia 30-vuotiaista ei pysty seisomaan yhdellä jalalla 30 sekuntia, Rantanen sanoo. Viisikymppisillä luku on kohonnut jo 30 prosenttiin.

Rantanen uskookin, että merkittävästi useampi kuin joka kymmenes 30-vuotiaista ei suoriudu sukkatestistä, koska se on huomattavasti haastavampi liike kuin yhdellä jalalla seisominen.

Mitä voi päätellä, jos ”old man test” ei onnistu kolmekymppiseltä?

”Se kertoo siitä, ettei ole harrastanut liikuntaa, kehon painopiste on ylhäällä eli vatsaa on kertynyt, nivelissä on kipuja tai jalkojen lihasvoimassa tai tuntoaistissa on ongelmia.”

Yleisesti se kertoo myös passiivisen elämäntavan yleistymisestä. Rantanen on huolissaan etenkin siitä, että lasten motoriset taidot ovat jatkuvasti heikentyneet viime vuosina.

”Lapset eivät enää leiki ulkona hippaa, hypi narua tai ruutua. Jos lapsuudessa ei ole luonut pohjaa kehon motorisille taidoille, ei välttämättä pysty kolmekymppisenä seisomaan yhdellä jalalla puolta minuuttia, koska tasapainon ylläpitämiseen tarvittavat taidot eivät ole päässeet kehittymään.”

Jos tasapainoaisti ja lihasvoima ovat kunnossa, mihin ikään asti ikätesti olisi sitten hyvä läpäistä?

Mikäli kehossa ei ole synnynnäisiä esteitä, kuten jäykät lonkkanivelet, sukkatesti tulisi sujua ainakin vielä nelikymppisiltä, Rantanen sanoo.

”Vielä 40-vuotiaana kehossa ei pitäisi olla jäykistymiä, koska ne alkavat näkyä vasta 60 ikävuoden jälkeen. Tuolloin jänteiden ja lihasten joustavuus vähenee ja nivelet voivat jäykistyä esimerkiksi nivelrikosta johtuen.”

Varsinaisesti kehon ikääntyminen alkaa jo 12–13-vuotiaana, kun ihminen saavuttaa murrosiän ja sukupuolisen kypsyyden. Muutokset ovat tosin niin pieniä, ettei niitä huomaa.

Samalla monet seikat, kuten älyllinen ja fyysinen suorituskyky, jatkavat vielä kehittymistään ja kypsymistään pitkään. Vanhenemismuutokset ja suorituskyvyn muutokset eivät ole aivan sama asia, Rantanen muistuttaa.

Tasapaino ja lihasvoima alkavat heiketä hyvin hitaasti kolmenkympin tienoilla. Varsinaisia arjessa näkyviä vanhenemismuutoksia havaitaan yleensä vasta 75 ikävuoden jälkeen. Tuolloin lihasvoima, tasapaino, kuulo- ja näköaisti alkavat heiketä ja kaatumisen vaara lisääntyy.

Liikunnan lisääminen voi kuitenkin parantaa lihasvoimaa ja tasapainoa kaikissa ikäryhmissä.

Rantanen kertoo, että ikääntymisen arvioinnissa käytetään testiliikkeitä, jotka kaikki pystyvät tekemään ja joissa voi mitata, miten paljon suoritus heikkenee ajan myötä. Sukkatestiä parempi vanhenemisen mittari on käden puristusvoiman mittaus.

”Sormien lihasvoima korreloi muidenkin lihasten voimaa, joten käden puristusvoima kertoo jonkin verran koko kehon lihasvoimasta. Tämä testi voidaan myös tehdä kaiken ikäisille, lapsista 100-vuotiaisiin.”

