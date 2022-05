Yksi syy padeliin suosioon on sen helppous vaikka tennikseen verrattuna. ”Pallottelu ei ole alkuun kovin rankkaa”, tutkija pohtii.

Kaikki tuntuvat pelaavan nyt padelia. Miten yhdestä lajista nousi niin valtaisa hitti?

Pehmeärakenteinen maila ja keltainen tennispalloa muistuttava pallo. Ne ovat tämän hetken kuumimmat liikuntavälineet.

Padel on onnistunut siinä, missä jokainen laji tahtoisi onnistua: kaikki haluavat nyt pelata sitä. Vaikka et olisi itse vielä tarttunut mailaan, todennäköisesti tiedät jonkun, joka on hurahtanut lajiin.