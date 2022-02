Taina Liekari otti kuvan itsestään Alhama de Granada -nimisessä kaupungissa. Liekari on kulkenut alkumatkan omissa ajatuksissaan. "Minulla on matkassa kuulokkeet ja espanjankielen kurssi, jota alan jossain vaiheessa kuunnella. Kävellessä on hyvin aikaa opiskella.”