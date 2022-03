Henk.koht.-palstalla käsitellään lukijoiden ihmissuhdeaiheisia kysymyksiä. Tällä kertaa lukija pohtii, miksi ystävyyssuhteeseen on hiipinyt kateutta ja mitä asialle voisi tehdä. Jutun lopussa voit ehdottaa omaa kysymystäsi palstalle.

HS:n lukija kirjoittaa:

Rakastan ystävääni todella paljon ja pidämme toisiamme todella tärkeinä osina elämäämme, mutta suhdettamme toistuvasti kuormittaa vaikeus iloita toisten onnistumisista. Meillä on niin samanlaiset tavoitteet, että kun toinen onnistuu, niin on vaikea pitäytyä itsevarmana, kun itse ei ole saavuttanut vielä samaa. Meidän on vaikeaa tehdä esimerkiksi harrastuksiin liittyviä asioita yhdessä, kun toiselle tulee paha mieli. Emme kuitenkaan puhu näistä tunteista, mutta sen aina aistii ilmassa.