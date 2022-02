Asiantuntijat kehottavat lahjoittamaan tunnetuille toimijoille. Rahankeräysten laillisuus kannattaa aina varmistaa, koska auttamisenhalu houkuttelee myös huijarit liikkeelle.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt monissa suomalaisissa auttamisen halun. Sosiaalisessa mediassa pyörii lukuisia rahankeräyskampanjoita, jotka kertovat vievänsä apua konfliktin keskelle.

Kysyimme poliisihallituksen ylitarkastaja Jouni Kituselta ja Vastuullinen lahjoittaminen ry:n pääsihteeri Pia Tornikoskelta, mistä tunnistaa vastuullisen keräyksen. Entä miten voi varmistua, että rahallinen apu menee perille?

Vastuullinen lahjoittaminen ry on varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto.

Tornikosken mukaan turvallisinta on lahjoittaa tunnetulle suomalaiselle, hätäapua välittävälle katastrofijärjestölle, joka tuntee Ukrainan olosuhteet ja jolla on jo paikalliset kumppanit.

”Nämä järjestöt tekevät työtä hyvin johdetusti, ja apu menee perille.”

Tornikoski on törmännyt itsekin lukuisiin eri lahjoituspyyntöihin sosiaalisessa mediassa. Yhdessä keräyksessä pyydettiin rahaa Ukrainan armeijalle.

”Ihmiset julkaisevat sosiaalisessa mediassa myös listauksia suomalaisista ja ukrainalaisista järjestöistä, joille voi lahjoittaa rahaa. Kiireessä voi käydä kuitenkin niin, että toimijoiden taustat jäävät tarkastamatta."

Lahjoituksen antamista suomalaiselle toimijalle puoltaa Tornikosken mukaan moni asia. Konfliktitilanne vaikuttaa yleensä esimerkiksi maan infrastruktuuriin ja pankkitoimintaan.

”Sen takia on turvallisempaa välittää rahat suomalaiseen pankkiin tai suomalaisen alustan kautta kuin ukrainalaiselle pankkitilille.”

Tornikoski ja Kitunen nostavat molemmat esille Suomen rahankeräyslain, joka määrittelee sen, kuka rahaa saa kerätä. Suomen lainsäädäntö on harvinaisen tiukka jopa maailman mittatasossa.

”Rahankeräyslupa on vahva indikaattori siitä, että keräyksen järjestäjän taustat on arvioitu ja tarkistettu. Eli keräys on toteuttamiskelpoinen ja hyödyllinen”, Kitunen sanoo.

Asian suhteen on Kitusen mukaan hyvä olla tarkkana.

”Konfliktitilanteissa ihmisten solidaarisuus ja auttamisenhalu kasvavat selvästi. Tämä lisää sen riskiä, että myös epärehelliset toimijat tavoittelevat lahjoituksia. Siksi on tärkeää tarkistaa, että rahan pyytäjällä on rahankeräyslupa.”

” ”Rahaa tulee jopa puolet nopeammin kuin normaalisti.”

Sosiaalisessa mediassa pyörivien suomalaisten rahankeräysten laillisuus on helppo varmistaa: ilmoituksessa on oltava rahankeräyslupatiedot.

Poliisin nettisivuilta löytyy myös lista voimassa olevista rahankeräysluvista. Listauksesta puuttuvat vain pienkeräykset, joilla voi kerätä korkeintaan 10 000 euroa. Niidenkin yhteydessä pitää ilmoittaa pienkeräysnumero.

Kitunen huomauttaa, että pienkeräykset eivät välttämättä sovellu Ukrainan tilanteen auttamiseksi. Yksityishenkilöiden kyky auttaa on hyvin rajallinen.

”Kun puhutaan sotatilasta ja humanitaarisesta avustustyöstä, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että vain rahankeräysluvan omaavat isot toimijat, joilla on kansainvälisiä yhteyksiä, pystyvät toimittamaan avun perille”, Kitunen sanoo.

TornikoskI arvioi, että tunnetuille suomalaisjärjestöille annetuista lahjoituksista noin 10–20 prosenttia menee keräysten toteuttamiseen ja hallintoon.

Järjestöt kertovat nettisivuillaan, minkä verran lahjoituksista menee avustustyöhön. SPR kertoo lukemaksi vähintään 80 prosenttia ja Kirkon ulkomaanapu 89 prosenttia. Suomen Unicefin lukema oli vuonna 2020 78 prosenttia.

Suomalaiset ovat aina valmiita auttamaan, kun kyseessä on iso kriisi, kertoo Unicefin viestinnän asiantuntija Terhi Bruun. Rahankeräys Ukrainaan on otettu Bruunin mukaan upeasti vastaan.

”Suomalaiset ovat lahjoittaneet vuorokaudessa yli 430 000 euroa hätäapukeräykseemme. Ukrainan kriisi on herättänyt poikkeuksellisen paljon lahjoitushalukkuutta, ja lahjoituksia on tullut poikkeuksellisen nopeasti.”

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg yhtyy Bruunin näkemykseen.

”Lahjoituksia tulee jopa puolet nopeammin kuin normaalisti. Se on todella hyvä, koska pystymme operoimaan vauhdilla.”

Unicefin tavoitteena on saada lapset ensisijaisesti suojaan. Lapsille ja perheille toimitetaan hätäaputarvikkeita, kuten vettä, huopia, lääkkeitä ja vaatteita.

”Olemme varautuneet tilanteeseen jo pidemmän aikaa, eli meillä on hätäaputarvikkeita paikan päällä varastoituna. Yritämme saada reitit varmistettua, jotta voimme toimittaa lisää hätäaputarvikkeita.”

Kansainvälisen Unicefin tämänhetkinen arvio avun kokonaistarpeesta on 59 miljoonaa euroa.

”Kun humanitaarinen tilanne kehittyy, tarvitsemme lisää tarvikkeita, psykososiaalista tukea lapsille ja paikkoja, joissa paossa olevat lapset voivat hengähtää ja saada tarvitsemaansa tukea.”

Myös Kirkon ulkomaanapu antaa hätäaputarvikkeita sitä eniten tarvitseville yhdessä eurooppalaisten kumppanijärjestöjensä kanssa.

”Tilanne muuttuu koko ajan. Voi käydä niin, että joudumme operoimaan myös Ukrainaa ympäröivissä maissa, kun pakolaisia kulkee rajojen yli.”

Suomen ulkoministeriön tiedottaja Hanna Päivärinta kertoo sähköpostitse, että humanitaarisessa avussa keskeistä on inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus ja riippumattomuus.

Ulkoministeriön mukaan avun täytyy perustua todellisiin tarpeisiin ja sen tulee olla poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti riippumatonta.

Ukrainassa on toiminut jo pitkään useita kansainvälisiä humanitaarisia järjestöjä. Niillä ja niiden paikallisilla kumppaneilla on kokemusta työskentelystä haastavissa oloissa. Suomi ohjaa humanitaarisen avun Ukrainalle näiden järjestöjen kautta.

Vakiintuneiden humanitaaristen järjestöjen varojenkäyttöä ja työn tuloksellisuutta seurataan ulkoministeriön mukaan tarkkaan.

Hätäapua voi toimittaa esimerkiksi näiden järjestöjen kautta:

Suomen Unicef

Suomen Unicef auttaa Ukrainassa lapsia ja heidän perheitään. Järjestö toimittaa alueelle hätäaputarvikkeita, kuten vettä, huopia, lääkkeitä ja vaatteita.

Järjestölle voi tehdä haluamansa lahjoituksen nettisivujen kautta tai lähettämällä tekstiviestin UKRAINA numeroon 16110. Tekstiviestin hinta on 20 euroa.

Kirkon ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu tukee ruoka-avun, lämmikkeiden ja muiden perustarvikkeiden toimittamista konfliktista kärsiville ihmisille.

Järjestölle voi tehdä haluamansa lahjoituksen nettisivujen kautta tai lähettämällä tekstiviestin tekstiviesti APU20 numeroon 16499. Tekstiviestin hinta on 20 euroa.

Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti jakaa Ukrainassa materiaaliapua sekä tukee terveys- ja vesisektoria. SPR toimittaa myös terveyskeskuksille konfliktilinjan molemmin puolin lääkkeitä ja tarvikkeita.

Järjestölle voi tehdä haluamansa lahjoituksen nettisivujen kautta tai lähettämällä tekstiviesti SPR20 numeroon 16499. Tekstiviestin hinta on 20 euroa.

Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lapset -järjestö toimittaa Ukrainaan hätäapua, kuten ruokaa, hygieniatarvikkeita, talvivaatteita, terveydenhoitoa ja psykososiaalista tukea.

Järjestölle voi tehdä haluamansa lahjoituksen järjestön nettisivujen kautta tai soittamalla numeroon 0600 03365. Puhelun hinta on 20,11 € + pvm.

Fida

Fida toimittaa Ukrainaan hätäapua, kuten esimerkiksi ruokaa, suojaa, lämmikettä ja hygieniatarvikkeita.

Järjestölle voi tehdä haluamansa lahjoituksen Fidan nettisivuilla tai lähettämällä tekstiviesti FIDA10 numeroon 16155. Tekstiviestin hinta on 10 euroa.

Juttua päivitetty 25.2.2022 kello 16:55: Täsmennetty juttuun vuosiluku. Suomen Unicefin lahjoituksista avustustyöhön meni 78 prosenttia vuonna 2020.

