Onko työsi yksitoikkoista tai onko sinulla aivan liian vähän työtehtäviä? Osallistu HS:n kyselyyn ja kerro kokemuksistasi työssä tylsistymisestä.

kellon viisarit liikkuvat uskomattoman hitaasti. Turhauttaa ja uuvuttaa.

Jäljellä vielä yksi tunti ja 42 minuuttia – sitten työpäivä on vihdoin lusittu loppuun.

Esimerkiksi tältä saattaa tuntua työhön tylsistyminen eli boreout. Jatkuva tylsyys voi pahimmillaan saada työnteon ja koko arjen tuntumaan merkityksettömältä ja uuvuttavalta.

Tylsistymiseen voi olla monta syytä.

Joskus tylsistyminen on merkki siitä, että työ ei tarjoa riittävästi haasteita omiin toiveisiin ja kykyihin nähden.

Saattaa myös olla, että työ itsessään on mielekästä, mutta työtehtäviä vain on liian vähän. Luppoajalle on vaikeaa keksiä järkevää tekemistä, jos päivän työt on hoidettu parissa tunnissa.

