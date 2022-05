Wide ContentPlaceholder

Hyvinvointi | Liikunta

Moni liikkuja on jäänyt koukkuun urheilu­suoritusta mittaaviin laitteisiin – Asian­tuntija kertoo, mitä haittaa äly­kellon tuijottamisesta voi olla

Urheilusuoritusten mittaaminen on koukuttavaa, mutta monella on syntynyt myös tarve irrottautua addiktiosta, yliopistotutkija Jaana Parviainen on huomannut.

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki