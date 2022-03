Olisi outoa, jos matka ei pelottaisi ja huolestuttaisi, Kallio sanoo. Hän luottaa kuitenkin Lääkärit ilman rajoja -järjestöön, joka arvioi jatkuvasti riskejä ja tekee kaikkensa työntekijöidensä turvallisuuden eteen.

Anestesian ja tehohoidon erikoislääkäri Kariantti Kallio viettää harvinaisen kiireistä viikonloppua.

Hän on lähdössä mahdollisesti jo alkuviikosta Ukrainaan töihin Lääkärit ilman rajoja -järjestön kautta.

”Etsin varmaan taas kaupasta tavaroita paniikissa juuri ennen lähtöä”, Kallio kuvailee.

Mukaan lähtee ainakin puhelimen varalaturi ja joogamatto. Jooga on siitä hyvä treeni, että sitä pystyy harrastamaan neljän seinän sisällä.

Ulos ei välttämättä ole asiaa.

Kallion varsinainen työpaikka on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan lastensairaalassa. Lähtöä Ukrainaan ei tarvinnut arpoa. Apu pitää viedä sinne, missä sen tarve on suurin, Kallio sanoo.

”Olen todella ylpeä kaikista humanitaarisista järjestöistä, jotka eivät mene sieltä, missä aita on matalin.”

Ukrainassa aita tulee todella olemaan korkea.

Kallio on osa kirurgista tiimiä, jonka Lääkärit ilman rajoja -järjestö lähettää Ukrainaan. Tarkoituksena on tehdä leikkauksia ja antaa hoitoa kaikille sitä tarvitseville – niin ukrainalaisille kuin venäläisille.

”En tiedä vielä, minne tai millaisiin olosuhteisiin olen menossa. Järjestö neuvottelee asiasta paraikaa sodan osapuolten kanssa, kuten näissä tilanteissa tapana on. Kun saamme hyväksynnän, lähden matkaan”

Anestesialääkärin työrupeama kestää 5–6 viikkoa, ja työpäivät venyvät välillä kellon ympäri. Lyhyt ajanjakso helpottaa asennoitumista: Kallio tietää polttavansa kynttilää molemmista päistä – mutta vain hetken.

”Työ ovat kentällä intensiivistä. Monesti käy niin, että mieli haluaisi vielä jatkaa mutta keho kertoo, että raja tuli vastaan. Sitten menen hetkeksi nukkumaan.”

Kallio jätti edellisen joogamattonsa levottomuuksien ja väkivallan riivaamaan Burundiin, jossa hän viimeksi työskenteli avustustyöntekijänä. Hänellä on takanaan yhteensä viisi työmatkaa Burundissa, Jemenissä ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Matkat ovat jättäneet lähtemättömän jäljen. Kallio jaksaa aina hämmästyä ihmisten hyvyydestä kaiken pelon ja surun keskellä.

”Paikalliset ovat aina valmiita auttamaan toisiaan, vaikka se uhkaisi heidän omaan turvallisuuttaan”, Kallio sanoo.

”Kaiken lisäksi he kantavat huolta meistä. Paikalliset työntekijät ovat jatkuvasti murheissaan siitä, kuinka paljon valvomme ja yrittävät saada meille lepohetkiä.”

Tärkein matkojen muistutus on yksinkertainen: me ihmiset olemme kaikkialla samanlaisia. Haaveilemme, pelkäämme ja nauramme samoille vitseille. Haluamme laittaa lapsemme turvallisin mielin kouluun.

”Se on se moottori, miksi haluan lähteä aina uudestaan.”

Etenkin lasten hoitaminen vaikuttaa Kallioon syvästi. Esimerkiksi Burundissa hän hoiti viisivuotiasta poikaa, jonka jalat olivat pahoin palaneet. Vaikka poika kävi läpi kivuliaita hoitoja, hän oli silti aina iloinen nähdessään lääkärit.

Poika hymyili, pomputteli kumihanskasta tehtyä ilmapalloa ja heitti Kalliolle ylävitosia.

”Lasten elämänjano ja elämänmyönteisyys ovat aivan eri luokkaa kuin tällaisen keski-ikäisen entisen grungepunkkarin. Lapset ovat todella rohkaisevia ihmisyksilöitä.”

Aseellinen konflikti iskee voimakkaasti juuri lapsiin ja naisiin, jotka eivät pääse enää terveyspalveluiden luo. Viattomat ja puolustuskyvyttömät joutuvat usein kärsimään eniten, Kallio sanoo.

”Toki loukkaantuneet sotilaat ovat yhtä lailla avun tarpeessa. Olen ylpeä siitä, että autamme jokaista.”

Kallio joutuu avustustyössä jatkuvasti kasvokkain elämän suurten kysymysten kanssa. Potilaan kuoleminen aiheuttaa hänessä vihaa, itsesyytöksiä, surua ja avuttomuutta. Suomen olosuhteissa ihminen olisi ehkä saatu pelastettua.

Konfliktissa kuolleet ja haavoittuneet eivät ole vain lukuja paperilla, Kallio sanoo.

”He ovat jonkun äitejä, isiä ja lapsia.”

Potilaita tulee use»in jatkuvalla syötöllä, jonka takia Kallion on toimittava lähes mekaanisesti. Surun ja murheen aika tulee hiljaisena hetkenä, kun pöly laskeutuu. Työpäivän jälkeen keho on cocktail väsymystä ja adrenaliinia.

”Ihmisellä on onneksi hyvä koneisto. Keho pakottaa itsensä uneen jossain vaiheessa.”

Osa potilaista pystytään pelastamaan, mikä tekee työstä Kalliolle äärimmäisen arvokasta. Erään afrikkalaisäidin henki pelastui, kun Kallio teki kollegansa kanssa naiselle verensiirron hänen omalla verellään.

Banguin kaupungissa ei ollut saatavilla naisen tarvitsemaa O negatiivinen -verta.

Kallio otti kollegansa kanssa vuodetusta verestä talteen mahdollisimman ison osan, suodatti sen ja antoi naiselle takaisin. Hyksin laitteilla olisi onnistunut helposti, mutta Keski-Afrikan tasavallassa ei.

Nainen kuitenkin selvisi hengissä. Kallio pystyi vain hymyilemään leveästi ja huokaisemaan helpotuksesta.

”Onnelliset loput muistuttavat siitä, että juuri tätä työtä haluan tehdä.”

Kun Kallio oli lapsi, hän katseli televisiosta, kuinka avustusjärjestön työntekijä antoi haastattelua vaarallisen konfliktin keskeltä.

”Ihmettelin, että kuka tämä ihminen oikein oli. Kun muut pakenivat uhkaa, järjestöjen työntekijät juoksivat uhkaa kohti ja auttoivat heitä, jotka jäivät jälkeen. Siitä se ajatus lähti.”

Työtä Jemenissä, Burundissa ja Keski-Afrikan tasavallassa on yhdistänyt yksi asia: Kallio ei olisi halunnut palata Suomeen. Matkalla lentokentälle on tehnyt mieli itkeä ja juosta takaisin, koska todellinen avun tarve on siellä.

”Lähteminen tuntuu lähes petturuudelta. Sekin tunne on hyväksyttävä”, Kallio sanoo.

”Eniten auttaa, että tiedän perheeni tarvitsevan minua kotona. He toivovat, että palaan henkisesti ja fyysisesti yhtenä kappaleena. Perheen tuki on tärkeintä.”

”Avustustyössä onnistumisten voimalla jaksaa monta vaikeaa hetkeä”, anestesian ja tehohoidon erikoislääkäri Kariantti Kallio sanoo.

Ukrainassa Kalliota odottaa sota, joka voi laajeta ja muuttua entistä synkemmäksi.

Olisi outoa, jos matka ei pelottaisi ja huolestuttaisi, Kallio sanoo. Hän luottaa kuitenkin Lääkärit ilman rajoja -järjestöön, joka arvioi jatkuvasti riskejä ja tekee kaikkensa työntekijöidensä turvallisuuden eteen.

”Jos antaisimme pelon lamaannuttaa ja estää meitä auttamasta hädänalaisia, olisimme vähän kuin jo hävinneet.”

Kallio on kokenut sen, kuinka taistelut tulevat sairaalan ovelle asti. Kun Keski-Afrikan tasavallassa ammuskelut levisivät samaan kortteliin, Kallio joutui syömään pikaisen lounaan – ranskalaiset perunat ja paistetun kanan – lattialla maaten.

Lopulta työntekijöiden piti poistua sairaalasta hetkellisesti taisteluiden vuoksi.

Vaikeista oloista kotiin palaaminen on Kalliolle aina pysäyttävä hetki. Silloin osaa olla kiitollinen siitä, kuinka etuoikeutettua Suomessa asuminen on.

”Se on iso asia, että kun lähtee aamulla töihin, voi kävellä kadulla turvallisesti ja tietää näkevänsä perheensä illalla.”

Ajan kuluessa arjen rutiinit palaavat kuitenkin uomiinsa. Kallio harmitteleekin sitä, että hän unohtaa kokemastaan liikaa ja liian nopeasti. Tiskit, pyykit ja loska alkavat ketuttaa kuten ennenkin.

”On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka muualla maailmassa asiat ovat todella huonosti, se ei anna syytä sulkea silmiään Suomen epäkohdille.”

Kuva Mariupolista, jossa Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö on jakanut Ukrainan sodassa haavoittuneille ihmisille tarvikkeita. Järjestö on myös järjestänyt etäyhteyksin traumahoidon koulutusta 30 kirurgille Ukrainan itäosissa.

Kallio ei pidä itseään minään supersankarina, jolla olisi supervoimia. Hän on aivan tavallinen Matti Meikäläinen siinä missä muutkin.

”Todellisia supersankareita ovat vaimoni ja poikani. He jaksavat katsoa vierestä, kun lähden kentälle.”

Kallio kiittää myös kaikkia suomalaisia siitä, kuinka yhtenäisesti ja vahvasti he ovat lähteneet auttamaan sodasta kärsineitä. Monet kriisityötä tekevät järjestöt ovat keränneet avustuksia poikkeuksellisen paljon ja nopeasti.

”Se antaa uskoa tulevaan. Toivon, että kun Ukrainan konflikti joskus rauhoittuu, samanlainen humanitaarinen mieli ja yhtenäisyys voisi jatkua myös muissa maailman konflikteissa.”

Kaikki avun elkeet ovat nyt tärkeitä, Kallio pohtii. Sekin on hyvin arvokasta, että auttaa Suomessa läheisiään jaksamaan kuuntelemalla, tekemällä vaikka ruokaa tai käymällä kaupassa.

Jokainen rakkauden teko luo toivoa.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö kerää lahjoituksia verkossa sairaanhoidon turvaamiseksi Ukrainassa.