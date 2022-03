Ukrainalaisen ydinvoimalan vaurioituminen sai monet suomalaiset huolestumaan säteilystä – Asiantuntija selittää, mitä tilanteesta ja joditableteista on syytä ymmärtää

Joditabletin saa ottaa vain viranomaisten määräyksestä. Tabletti on erityisen tärkeä lapsille ja raskaana oleville, kun taas yli 40-vuotiaille sen merkitys on hyvin pieni, kertoi Stukin johtaja Pia Vesterbacka tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Säteilyturvakeskuksen mukaan tilapäisistä toimitushäiriöistä huolimatta Suomessa on joditabletteja, eikä niiden saatavuudesta tarvitse olla huolissaan.

Suomessa ei tulla todennäköisesti tarvitsemaan joditabletteja, vaikka ydinreaktori vaurioituisi Ukrainassa.

Näin sanoo Säteilyturvakeskuksen (Stuk) apulaisjohtaja Tomi Routamo tiedotustilaisuudessa perjantaiaamupäivänä.

”Suomeen kulkeutuva säteilymäärä olisi niin pieni, että täällä ei tarvitsisi suojautua sisätiloihin tai käyttää joditablettia”, hän sanoo.

Perjantaiyönä Zaporižžjan ydinvoimalarakennuksessa Itä-Ukrainassa syttyi tulipalo. Palo sai alkunsa, kun ydinvoimalaa piirittäneet venäläisjoukot tulittivat voimalaa. Viranomaislähteiden mukaan ydinvoimalan tulipalo on sammutettu, eivätkä reaktorit ole vaarassa.

” Suomessa ei ole näköpiirissä tilannetta, jossa joditabletti pitäisi ottaa.

Tulipalo sai monet huolestumaan siitä, kuinka ydinvoimalan vaurioituminen Ukrainassa voisi vaikuttaa Suomeen.

Ukrainan sota on myös yleisemmin nostanut kansalaisissa huolta Suomen ja koko Euroopan säteily- ja ydinturvallisuustilanteesta.

Huoli on ilmennyt esimerkiksi joditablettien kysynnän valtavana kasvuna. Viime viikolla tabletit loppuivat kokonaan monista apteekeista.

Stukin johtaja Pia Vesterbacka kertoo perjantain tiedotustilaisuudessa, että Stuk on saanut kansalaisilta viime päivinä runsaasti huolestuneita kysymyksiä Suomen säteilyturvatilanteesta ja erityisesti joditablettien käytöstä.

Myös Vesterbacka korostaa tiedotustilaisuudessa, että Suomessa ei ole näköpiirissä tilannetta, jossa joditabletti pitäisi ottaa.

Viranomaiset ovat kuitenkin suositelleet jo kauan ennen Ukrainan kriisiä, että jokaisella tulisi olla kodissaan joditabletteja ydinonnettomuuden varalta.

”Välitöntä uhkaa ei ole, eikä hamstraamiselle ei ole tarvetta. Yleisesti olisi kuitenkin hyvä, jos jokainen varautuisi hankkimalla joditabletteja kotiinsa.”

Vesterbackan mukaan tilapäisistä toimitushäiriöistä huolimatta Suomessa on joditabletteja, eikä niiden saatavuudesta tarvitse olla huolissaan.

Esimerkiksi Huoltovarmuuskeskus on tiedottanut, että Suomen varmuusvarastoissa on huomattavia määriä joditabletteja. Myös apteekkeihin ollaan toimittamassa lisää tabletteja.

”Suomessa on hyvä valmius reagoida heti, jos jotain poikkeavaa havaitaan”, Vesterbacka sanoo.

” Tabletin saa ottaa ainoastaan viranomaisten määräyksestä.

Joditabletteja käytetään vain siinä tapauksessa, jos lähiseudulla tapahtuisi vakava ydinonnettomuus.

Tabletin saa ottaa ainoastaan viranomaisten määräyksestä.

Joditabletin avulla voidaan suojella kilpirauhasta, jos hengitysilmassa on radioaktiivista säteilyä.

Tabletti kyllästää kilpirauhasen jodilla, jolloin radioaktiivinen jodi ei imeydy siihen vaan poistuu kehosta virtsan mukana.

Joditabletilla pyritään ensisijaisesti pienentämään riskiä sairastua kilpirauhassyöpään tai kilpirauhasen vajaatoimintaan säteilylle altistumisen jälkeisinä vuosikymmeninä.

Joditabletteja saa ottaa vain yhden kerrallaan. Vaikutus kestää noin vuorokauden ja viranomainen voi tarvittaessa ohjeistaa ottamaan toisen tabletin, jos säteilyaltistus jatkuu.

Tabletti on otettava välittömästi viranomaisohjeen jälkeen.

Jos tabletti otetaan liian aikaisin tai liian myöhään, sen teho heikkenee. Siksi viranomaisohjeiden kuunteleminen on ensisijaisen tärkeää, Vesterbacka sanoo.

”On hyvä muistaa, että joditabletti suojaa ainoastaan kilpirauhasta, ei muuta kehoa. Jos tulisi tositilanne, ensisijainen toimi olisi suojautua sisätiloihin.”

Joditablettia ei siis voi enää lähteä hakemaan apteekista siinä vaiheessa, kun viranomaisohje sen ottamiseen on annettu.

” Yli 40-vuotiaille tabletin merkitys on hyvin pieni.

Joditabletti on erityisen tärkeä lapsille ja raskaana oleville. Yli 40-vuotiaille tabletin merkitys puolestaan on hyvin pieni.

”Jos viranomaismääräyksen aikaan tabletteja on saatavilla normaalisti, suosittelemme sellaisen ottamista kaikille, vaikka hyöty on yli 40-vuotiaille pieni”, Vesterbacka sanoo.

Kaikille joditabletti ei sovi.

Stukin ohje on, että joditablettia ei pidä ottaa, jos on yliherkkä jodille tai jos kärsii on kilpirauhasen toimintahäiriöstä tai muusta kilpirauhassairaudesta.

Jos kilpirauhasen vajaatoiminta on lievää tai jos on raskaana, kannattaa joditabletti ottaa viranomaisen ohjeen mukaisesti, Vesterbacka sanoo.

Asiasta voi tarvittaessa keskustella lääkärin kanssa.

Vesterbacka myös muistutti tiedotustilaisuudessa, ettei ravinnejodi ei ole vaihtoehto lääkevalmistejodille. Jodipitoiset ruuat tai jodioitu suola eivät siis anna kilpirauhaselle suojaa.

Fimean yksikön päällikkö Timo Mauriala sanoi, että joditabletit eivät ole käyttökelvottomia välittömästi parasta ennen -päiväyksen umpeutumisen jälkeen.

”Suosittelemme kuitenkin, että varastossa pidetään voimassa olevia lääkkeitä.”

Artikkelissa on käytetty lähteenä myös Säteilyturvakeskuksen verkkosivujen ohjeita säteilyvaaralta suojautumisesta.

