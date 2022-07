Moni on saattanut kuulla elämänsä aikana kommentteja ruokailustaan, ruoan määrästä tai muista ruokailu­tottumuksistaan. Se ei ole oikein, Syömishäiriöliiton asiantuntija Katri Mikkilä sanoo.

Jokainen meistä syö ruokaa. Se on päivittäinen tarpeemme ja usein myös nautinnon tuoja. Hyvä ruoka, parempi mieli – niinhän sanontakin kuuluu.

Etenkin kokonaisvaltainen hyvinvointi perustuu riittävälle ja ravitsevalle ruoalle. Siitä huolimatta moni saattaa kuulla kommentteja ruokailutottumuksistaan tai ruoan määrästä. Sport kysyi lukijoiltaan verkossa, minkälaisia ajatuksia ruoan kommentointi aiheuttaa ja miten he ovat siihen reagoineet. Vastauksia tuli yli 500.

Moni kertoi kohdanneensa ruoan kommentointia arkisissa tilanteissa: työpaikalla, ystävien kesken tai omien perheenjäsenten kanssa. Ruokailun kommentointi tapahtui vastaajien mukaan usein huomauttelevaan sävyyn tai arvostellen. Moni piti sitä hyvin epämukavana.

Negatiivinen ruokapuhe voi tarkoittaa esimerkiksi annoskokojen tai lautasen sisällön ikävän kuuloista kommentointia tai huomauttelua. Puhe saattaa sisältää myös ajatuksen siitä, että ruoka on jollakin tavalla ensin ansaittava, esimerkiksi liikunnan avulla, jotta siitä saa tai voi nauttia.

Olen aina ollut normaalipainoinen. Annoskokoni on aina ollut normaali. Hämmennys on johtanut [huomauttelun takia] häpeään ja syömisen piilotteluun. Meni monta vuotta, että ymmärsin, ettei minussa ole vikaa, enkä ole sen isompi kuin muutkaan. Meillä kaikilla on nälkä joka päivä, ei vain jouluna tai juhlapäivinä. Eli ruokaa pitää ja saa syödä joka päivä, eikä siitä saisi tulla huono omatunto. Näiden ajatusten kanssa edelleen taistelen, mutta toivottavasti joskus päästän irti kokonaan. Nainen, 28

Myös Syömishäiriöliiton asiantuntija, laillistettu ravitsemusterapeutti Katri Mikkilä on huomannut ruokarauhan puuttuvan monista arjen kohtaamisista. Omaa tai toisen ihmisen ruokailua ei ole tarpeen kommentoida, Mikkilä muistuttaa.

”Ruokapöydän ympärillä on paljon erilaisia ihmisiä. Kaikki ruokapuhe vaikuttaa jokaiseen kuulemassa olevaan ihmiseen, eikä kommentoija voi tietää kenellä on esimerkiksi vaikea suhde ruokailuun”, Mikkilä sanoo.

Toisen syömiseen puuttuminen on haitallista. Yksittäinen, harmittomaltakin tuntuva kommentti voi vahvistaa syömishäiriöoireilua tai jäädä mieleen syömishäiriökäyttäytymisen laukaisevana tekijänä, Mikkilä sanoo.

Moni vastaajista koki saaneensa täysin aiheetonta huomauttelua ruokailustaan. Useat kokivat oman ruokailun kommentoinnin rikkovan itsemääräämisoikeutta, kun ulkopuolinen taho otti oikeudekseen ottaa kantaa ruoan määrään tai laatuun.

Moni vastaaja myös koki, ettei mikään tapa syödä ollut ”oikein”. Jos ruoka on ollut kommentoijan silmiin epäterveellistä tai sitä on ollut paljon, on saatettu pelotella painonnousulla tai lihomisella. Jos ruoka puolestaan on ollut ”liian terveellistä” tai kommentoijan mielestä sitä on ollut liian vähän, on saatettu asiaa ihmetellä kovaan ääneen.

Minulle on kommentoitu usein, kuinka paljon syön ja miten minä jaksan syödä niin paljon. Kun yritin vähentää syömistä ja koetin syödä terveellisesti, minulle kommentoitiin, kuinka vähän syön ja kuinka söin liian terveellisesti ja että mun pitäisi ottaa iisimmin. Koskaan ei voi voittaa. Nainen, 26

Vastaajista osa harrasti liikuntaa ja kaipasi ravitsevia ruoka-annoksia, jotta urheileminen onnistuisi paremmin. Jos energiavarannot ovat liian matalalla, ei tulosten nostaminen tai liikkuminen tunnu mielekkäältä. Osa taas noudatti jonkinlaista ruokavaliota esimerkiksi treenien tai vaikkapa vegaaniuden takia. He olivat kuulleet paljon kommentteja tekemistään valinnoista.

Isäni vaimo kommentoi, että ”kuinka voit syödä noin hirveästi, vaikka olet niin hoikka”. Harrastan juoksua, ja syön paljon terveellistä ruokaa mutta herkkuja harvemmin. -- Monen on vaikea ymmärtää, kuinka paljon varsinkin aktiiviliikkuja syö tavallista ruokaa. Nainen, 27

Mikkilä uskoo monen ruokarauhanrikkojan peilaavan toisen ihmisen ruokailukäyttäytymistä omiin tapoihinsa. He saattavat kokea huonommuutta tai epävarmuutta, joka paistaa negatiivissävytteisissä kommenteissa.

Myös moni vastaa uskoi asian olevan juuri näin.

Ajattelen, että se kuitenkin kertoo enemmän kommentoijista kuin minusta. Heillä on selvästi itsensä kanssa käsiteltäviä asioita ja ehkä epävarmuutta oman olemisen kanssa. Harmittaa toki sekin, että usein kommenteista tulee epäilys, että kokoni vaikuttaa kommentoijien suhtautumiseen minuun ihmisenä. Nainen, 40

Perinteisesti ruokarauha on järkkynyt erityisesti esimerkiksi joulupöydässä, kun sukupolvien edustajat kokoontuvat yhteen. Ruokapuhe on ollut vuosikymmeniä sävyltään sellaista, että herkuttelun tai suuremman määrän ruokaa on voinut ”sallia” itselleen juuri juhlapyhinä. Silloin on saatettu syödä yötä myöten – ja kerrottu, kuinka laihduttaminen alkaa sitten tammikuussa.

Kommentteja tuli, kun kasvoin teiniksi ja minulle tuli rinnat ja lantiota. Minulle saatettiin sanoa: ”Oho, olet syönyt ilmeisesti hyvin. Tervetuloa sukuun”, tai ruokapöydässä ”Sinun ei kannata ottaa lisää tai varsinkaan jälkiruokaa.” Olen myös kuullut, että ”Joulun kunniaksi voit syödä vähän enemmän. Sitten taas tammikuussa on hyvä laihduttaa.” Nainen, 28

Moni vastaaja kertoi, kuinka kommentteja ruokailusta on tullut erityisesti lähisukulaisilta: omilta vanhemmilta tai isovanhemmilta. Mikkilä tunnistaa sukupolvien välisen kuilun. Ruokailun kommentointi on saattanut alkaa jo lapsena ja jatkuu edelleen, vaikka lapsi kasvaisi aikuiseksi.

”Olemme murroksessa. Vanhemmat ikäpolvet ovat kuulleet vuosikymmeniä negatiivissävytteistä puhetta ruoasta, ja se voi olla monelle itsestäänselvyys. Nyt ruokarauhasta käydään kuitenkin sellaista keskustelua, jota ei ole aiemmin ollut”, Mikkilä sanoo.

Mikkilä yrittää ymmärtää, mistä kuilu on voinut syntyä.

”Ei tarvitse mennä kauhean kauas siitä hetkestä, kun Suomessakin elettiin nälässä ruoan puutteen takia. Silloin esimerkiksi joulu saattoi olla se aika, jolloin ruokaa oli kerrankin riittävästi, eikä sitä tarvinnut säännöstellä. Siksi puhuttiin, että yölläkin saa syödä. Merkitykset ovat muuttuneet”, Mikkilä sanoo.

Anoppi on ollut huolissaan, syönkö riittävästi, kun olen noin hoikka. Minun näkökulmastani tämä ei ole hyvien tapojen mukaista kommentointia. En ole kommentteihin juuri puuttunut, vaan todennut, että syömäni ruoka riittää hyvin. Tässä kohtaavat kaksi erilaista ruokakulttuuria. Anopin ruokasuhteessa vaikuttaa paljon maalaistalon hyvin runsas ruokakulttuuri sekä hänen pula-ajan kokemuksensa, jolloin ruokaa oli vähän. Nainen, 40

Puhe ruokarauhasta on nostanut päätään samalla, kun puhe kehorauhasta on yleistynyt. Jokaisella on oikeus omiin valintoihinsa ilman, että kenenkään muun tarvitsee niitä kommentoida, Mikkilä muistuttaa.

”Jokaisen pitäisi saada syödä syyllistymättä ja niin, ettei koe tekevänsä mitään väärin.”

Miten toisten ruokarauhaa voisi sitten kunnioittaa?

Helpointa on jättää kaikenlainen oman ja muiden ruokien kommentointi kokonaan pois omasta puhetavasta, Mikkilä sanoo.

”Jos kahvipöydässä on tarjolla pullaa, ei tarvitse sanoa, että tämän jälkeen on kyllä suunnattava lenkille”, Mikkilä kuvailee.

Jos puolestaan saa itse osakseen ruokailuun liittyviä kommentteja, voi niiden lausujan jättää huomiotta tai vaihtaa puheenaihetta johonkin aivan muuhun, Mikkilä vinkkaa.

Jos keskustelua käydään esimerkiksi ruokapöydän ympärillä, voi myös ystävällisesti pyytää, voidaanko pöydän ääressä keskittyä syömiseen ja esimerkiksi ruoan aistittaviin ominaisuuksiin ravintoainesisältöjen tai ruokamäärien arvostelun sijaan.

