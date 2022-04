Main ContentPlaceholder

Hyvinvointi | Terveys

Yleinen kuukautisiin liittyvä harhaluulo vaikeuttaa monen arkea – Asiantuntijat kertovat, milloin kuukautisiin on syytä hakea lääkärin apua

Monilla on kuukautisista vääriä käsityksiä. Asiantuntijalla on kuitenkin vahva viesti: kuukautisista ei pitäisi joutua kärsimään. Sekä kipuja että vuodon määrää on mahdollista vähentää, jos kuukautiset haittaavat elämää.

Kivuliaat, runsaat tai epäsäännölliset kuukautiset aiheuttavat monelle harmia.

Kuukautisiin liittyy paljon vääriä käsityksiä, sanoo gynekologi ja Porvoon sairaalan naistentautien osastonlääkäri Tuulia Tikka. Näin on siitä huolimatta, että kuukautiset ovat yleinen asia ja koskevat noin puolta maailman väestöstä. Heistä moni joutuu kärsimään esimerkiksi runsaista tai kivuliaista kuukautisista, koska ei tiedetä, mikä on normaalia.