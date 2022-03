Kotivaraa ei pidä ajatella erillisenä varaston nurkkaan perustettavana säilykelaatikkona, sanoo Suomen pelastusalan keskusjärjestön viestinnän asiantuntija Sanna Räsänen.

Pärjäisitkö kolme vuorokautta vain niillä ruokatarpeilla ja varusteilla, joita kotoasi löytyy juuri nyt? Jos vastaus on kyllä, kielii se pätevästä varautumisesta mahdolliseen tilanteeseen, jossa esimerkiksi kauppojen hyllyt ovat tyhjentyneet tai kotiovesta ei ehkä voi edes astua ulos.

Suomen Väestönsuojelujärjestö eli nykyinen Suomen pelastusalan keskusjärjestö Spek on kampanjoinut kotivaran puolesta jo 1970-luvulta lähtien. Monen suomalaisen ajatuksiin varautumisen tarve on voinut nousta viime aikoina ensin koronaviruspandemian eristyksissä ja nyt Venäjän hyökkäyssodan jännittämässä maailmanpoliittisessa tilanteessa.

”Valitettavasti nämä asiat nousevat ihmisten mieleen usein vasta silloin, kun jotain dramaattista tapahtuu. Mutta olkoon se sitten ajankohta, jona pitää huolen oman kodin ja perheen varautumisesta”, kertoo viestinnän asiantuntijana Spekissä työskentelevä Sanna Räsänen.

Keskeinen kotivarasta ja ylipäätään järkevästä häiriötilanteisiin varautumisesta ymmärrettävä asia on Räsäsen mukaan se, että kyse on toiminnasta, jota kaikkien kannattaisi harjoittaa vuodesta toiseen jokaisena päivänä. On huomattavasti todennäköisempää tarvita hyvää varautumista jossain täysin arkisessa ongelmatilanteessa kuin laajamittaisen katastrofin vuoksi.

Ehkä juuri sinun asuinpaikkaasi tulee sähkökatko, jota ei saada korjattua tunneissa. Kenties kraanasta loppuu veden tulo putkirikon tai paikallisen veden saastumisen vuoksi. Pelkkä flunssakin voi äityä niin rankaksi, että kotoa ei välttämättä pysty tai kannatakaan poistua ihmisten ilmoille.

Viranomaisten suositus, jonka mukaan kotona olisi hyvä olla ruokaa vähintään 72 tunniksi, perustuu Räsäsen mukaan muun muassa arvioon vakavan sähkökatkon korjauksen kestosta.

”Viranomaiset ovat harjoitelleet sitä, jos jollain alueella sähkön kantaverkko kaatuisi, niin kauan sen korjaaminen kestäisi. On todettu, että kansalaisilla olisi silloin hyvä olla valmius pärjätä ilman viranomaisapua 72 tuntia.”

Erilaisissa häiriötilanteissa pärjäämisen todennäköisyys kasvaa, jos kotoa löytyy riittävästi pullovettä ja ruokatarpeita. Unohtaa ei sovi myöskään esimerkiksi lääkkeitä, Räsänen muistuttaa.

Järkevää varautumista varjostaa ylipäätään Räsäsen mukaan sitkeässä elävä myytti, jonka hän haluaa romuttaa.

”Hirveän usein törmää väärinkäsitykseen, jonka mukaan kotivara on laatikko, johon kerätään säilykkeitä ja viedään sitten varastoon odottamaan jotain erikoista tilannetta”, Räsänen kertoo.

Toki erillisen laatikon voi Räsäsen mukaan perustaa, jos siitä syntyy vaikkapa mielenrauhaa. Todennäköisesti järkevämpää ja vähemmän ruokahävikkiä tuottavaa on muodostaa kotivara ihan tavanomaisten ruokatarpeiden joukkoon jääkaappiin ja kuiva-ainekaappeihin.

”Siis pitää huolen siitä, että kaapissa on toinen muropaketti odottamassa, kun se ensimmäinen on kulumassa loppuun. Että olisi seuraava paketti makaronia ja seuraava paketillinen kahvia”, Räsänen selventää.

Erillinen varautumislaatikko voi sen sijaan hautautua hämähäkinseittien alle.

”Todennäköisesti joskus vuosien päästä huomaa, että mikäs laatikko se tämä on – ja löytää kymmenen vuotta vanhoja hernekeittopurkkeja, jotka pitää heittää pois. Se on rahan haaskausta ja hävikkiä.”

Häiriötilanteessa ruoan valmistus voi hankaloitua, jos vaikkapa sähköt ovat poikki. Kotivarassa on siis Räsäsen mukaan hyvä olla sellaisia tarpeita, jotka ovat syötäviä sellaisenaan ja säilyvät huoneenlämmössä.

Esimerkiksi mysli, näkkileipä, pähkinät ja kuivatut hedelmät ovat ravintoa, joka maistuu monelle normaalissa arjessakin. Niiden lisäksi kaappiin kannattaa Räsäsen mukaan varata vaikkapa kala-, liha- tai papusäilykkeitä, joita käyttää silloin tällöin ruoanvalmistuksessa muutenkin.

Ruokaa voi myös valmistaa retkikeittimellä tai vaikkapa pihalla grillaten, jos tilanne sallii ulos menemisen. Tulta käsitellessä on syytä muistaa pitää sammutusvälineet lähellä, Räsänen huomauttaa.

Myös herkuilla, kuten suklaalla ja sipseillä, on oma perusteltu paikkansa kotivarassa.

”Häiriötilanteet ovat monella tavalla haastavia ja kuormittavia, joten jos mielialaa voi kohottaa sillä, että kotoa löytyy herkkuja, niin silloin niille on varmasti tarvetta.”

Veden varastointiin liittyen Räsänen nostaa esiin kaksi asiaa: säilyvyyden ja lemmikkieläinten tarpeet.

”Pullovesi, jonka korkkia ei ole avattu, säilyy muutaman vuoden hyvänä. Jos taas veden pullottaa itse, niin sitä saa olla aika tiuhaan tahtiin kaatamassa kukkasille ja ottamassa uutta vettä talteen.”

Ihmiset voivat juoda vesikatkon aikana veden lisäksi myös vaikka kaapista löytyvää kivennäisvettä tai purkkimehua. Lemmikkieläimet sen sijaan tarvitsevat pärjätäkseen silkkaa vettä, joten nekin on hyvä pitää mielessä häiriötilanteiden varalta, Räsänen muistuttaa.

Räsäsen mukaan on vaikea antaa yksiselitteistä nyrkkisääntöä siitä, kuinka paljon pullovettä kotiin kannattaa varata.

”Minulla on kotona kolme puolentoista litran vesipulloa, mutta en sano, että se on juuri oikea määrä. Ainakin muutama litra kannattaa kuitenkin olla, ja yli kymmenen litraa on jo mahtava juttu.”

Tavanomaiset vesikatkot ovat yleensä paikallisia, ja Suomessa väliaikainen vedenjakelu järjestyy Räsäsen mukaan varsin ripeästi. Asianmukaiseen varautumiseen kuuluu toisaalta sekin, että kotoa löytyy puhdas kanisteri tai kannellisia ämpäreitä, joilla vettä saa kuljetettua kotiin jakelupaikalta.

Muita häiriötilanteiden tai mahdollisten vakavampien poikkeustilojen aikana hyödyllisiä tarvikkeita ovat muun muassa paristokäyttöinen radio ja kädet vapaaksi jättävä otsalamppu. Niihin on syytä myös muistaa varata oikeanlaisia paristoja.

Huomioida kannattaa myös se mahdollisuus, että vessaakaan ei välttämättä pysty käyttämään. Silloin jätekasseille voi tulla uutta käyttöä, joten Räsänen kehottaa hankkimaan niitäkin lisää kaappiin ennen kuin vanha rulla vetelee jo viimeisiään.

"Vessakäynti tarkoittaa silloin sitä, että tarpeet tehdään muovipussiin ja pussit menevät sekajätteisiin”, Räsänen sanoo.

Wc-paperia tai ylipäätään mitään muitakaan varautumiseen liittyviä tarvikkeita ei pidä kuitenkaan Räsäsen mukaan ryhtyä missään tapauksessa hamstraamaan. Hän näkee koko hamstraamisen erittäin ikävänä ilmiönä, jota ei tule sekoittaa kotivaraan.

”Varautumisessa on kyse ihan arkisista asioista, tarvikkeista, tiedoista ja taidoista, joita meillä olisi aina hyvä olla kotona. Esimerkiksi ensiapulaukku on sellainen”, Räsänen toteaa.

Lisätietoa varautumisesta löytyy viranomaisten laatimalta 72tuntia.fi-ohjesivustolta.