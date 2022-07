Smoothie, jossa lukee ensimmäisenä mehu, on enemmän janojuomaa kuin ruokaa.

Marjaiset ja hedelmäiset valmissmoothiet ovat vakiintuneet osaksi suomalaisten arkea. Tuotteissa on valinnanvaraa napata vaikka joka päivä erilainen pirtelö. Mutta mistä tunnistaa terveellisen smoothien?

Kiireisenä päivänä smoothie on käypä välipala: saat samasta purkista nesteytystä, energiaa ja yhden päivän kasvisannoksista. Jos näitä kiireisiä päiviä sattuu kohdallesi usein, kannattaa miettiä, mitä smoothieltaan haluaa ja lueskella välillä tuoteselosteita.

”Aika monen smoothien ainesosaluettelossa on ensimmäisenä jokin mehu. Jos tuotteesta on vaikkapa puolet mehua, ajattelisin sen enemmän täysmehuksi kuin välipalaksi”, laillistettu ravitsemusterapeutti Karim Khanji vertaa.

Smoothieita onkin aina arvosteltu siitä, että kovin mehumainen tuote solahtaa nopeasti vatsalaukun läpi, eikä elimistö ehdi tunnistaa sitä ruoaksi. Kaloreita kyllä tulee, muttei kylläisyyttä. Usein kuulee sanottavan, että painonhallinnan kannalta on parempi pureskella hedelmä kuin juoda smoothie.

Jotkut valmistajat ovat kuulleet arvostelun ja havahtuneet tekemään smoothieistaan jollain tavalla täyttävämpiä. Mangoa sisältävien smoothieiden vertailuun osui kaksi tuotetta, joissa tuhtiutta on haettu proteiinilisällä sekä yksi, johon on lisätty kuitua.

Pullollisesta hera- tai herneproteiinia sisältävää smoothieta saa noin 10 grammaa proteiinia, mikä riittää käynnistämään lihasproteiinisynteesin. Jos siis treenin tavoitteena on kasvattaa lihasmassaa, tällainen smoothie on oikein hyvä välipala. Siitäkin huolimatta, että keskimäärin suomalaiset saavat ruoastaan ihan riittävästi proteiinia.

”Proteiinin saantimme on päivän mittaan aika epätasaista. Pääruoat sisältävät kyllä yleensä proteiinia, mutta aamu-, väli- ja iltapalat ovat enemmän hiilihydraatti- ja rasvapainotteisia. Smoothie, johon on lisätty proteiinia, voi olla hyvä tapa tasoittaa proteiinin saantia pitkin päivää”, Karim Khanji sanoo.

”Ikääntyneillä, sairailla ja toipilailla proteiinin saanti on muutenkin helposti liian vähäistä. Heidän kannattaa valita smoothie, jossa on proteiinilisä.”

Myös kuitulisä on tervetullut parannus smoothieen, sillä se hidastaa sokereiden imeytymistä ja lisää kylläisyyden tunnetta. Jos sadassa grammassa eli noin desissä smoothieta on kuitua yksi gramma, pullollinen vastaa jo yhtä ruisleipäpalaa. Se on monelle hyvä lisä päivittäiseen kuidunsaantiin.

Vaikka kuitu- ja proteiinilisät puuttuisivatkin, smoothieta ei silti voi tyystin tyrmätä osana monipuolista ruokavaliota. Khanji muistuttaa, että ravitsemussuositusten mukaan yksi lasillinen täysmehua aterian yhteydessä on ihan toimiva tapa nauttia C-vitamiinia ja polyfenoleja eli hedelmien ja kasvisten hyödyllisiä yhdisteitä.

Täysmehun tai siihen rinnastettavan smoothien juominen on hyvinkin järkevä teko silloin, kun ruokavalio on muuten epäterveellinen.

”Smoothie on myönteinen asia myös silloin, kun päivän mittaan tulee syötyä vähän kasviksia. Yhden smoothien voi ajatella vastaavan yhtä kasvisannosta”, Khanji sanoo.

Monen suomalaisen haaste on syödä tarpeeksi etenkin vihanneksia ja juureksia. Kannattaa siis valita smoothie, jossa on mukana hedelmien tai marjojen lisäksi jotain juuresta tai vihreää.

”Toki nauttisin mehumaisen smoothien aina mieluummin jälkiruokana kuin välipalaksi. Silloin se ei aiheuta nopeaa verensokeripiikkiä eikä rasita hampaita”, Khanji toteaa.

Lähinnä täysmehua sisältävä smoothie on siis hankala tuote painoaan tarkkailevalle ja diabetesta varovalle, mutta paljon liikkuvalle se saattaa sopia oikein hyvinkin. Siitä saa nimittäin runsaasti hiilihydraatteja, joita liikkuja tarvitsee huomattavasti enemmän kuin vähemmän aktiivinen.

”Kun vastaanotolle tulee urheilija tai aktiivikuntoilija, hämmästyttävän usein ruokapäiväkirja paljastaa, että hän saa aivan liian vähän hiilihydraatteja liikunnan määrään nähden”, Khanji kertoo.

”Kun ruokavalioon sitten lisätään hiilihydraatteja, kuulen usein sanottavan, että on kuin olisi käsijarru otettu pois päältä. Treeni kulkee ja suoritustehoa tulee lisää.”

Nopeasti sulava mehumainen välipala sopii erityisen hyvin lisäenergiaksi juuri ennen treeniä, jolloin liian kuitupitoinen tuote voisi aiheuttaa vatsavaivoja.

Jos ainesosaluettelon ensimmäinen asia ei ole mehu vaan sose, smoothie sopii välipalaksi yleisemminkin – etenkin, jos sen kanssa syö palan leipää ja vaikka vähän rahkaa tai raejuustoa.

Smoothieiden seuraavassa sukupolvessa Karim Khanji toivoisi näkevänsä mukana myös pähkinöitä, siemeniä ja yhä enemmän kasviksia. Tuotteiden kotimaisuusastettakin voisi kasvattaa: moni kuluttaja jo miettii, missä ja miten raaka-aineet on kasvatettu ja miten ne on rahdattu Suomeen.

”Eksoottinen mango näyttäisi nyt olevan muodissa. On vaikea sanoa, miksi se on niin suosittu smoothien raaka-aine, sillä ainakin ravintoarvoiltaan se on hedelmien keskikastia”, Khanji sanoo.

”Kotimainen kaura olisi hyvä kuitulisä smoothieen.”

Hedelmä vai mehu edellä?

Jos juot usein valmissmoothien, kannattaa lukea ainesosaluettelosta ainakin alku. Smoothie, jossa lukee ensimmäisenä mehu, on enemmän janojuomaa kuin ruokaa. Vertailuun valittiin tällä kertaa mangopohjaiset smoothiet, koska sellainen on lähes joka tuottajan valikoimissa.

Sport on liikuntaan ja hyvinvointiin keskittynyt aikakauslehti, jota tehdään Helsingin Sanomien toimituksessa. Juttu on ilmestynyt Sport-lehden numerossa 5/22.